|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 16 гру, 2023 01:23
budivelnik написав:
по совку плачуть...
Не вигадуй дурниць. Ніхто не плаче.
Забудь вже про той совок.
Краще поясни, поділись досвідом: як ти, не зважаючи на "головне заповнити журнал", ого-го-шив старшиною розвідроти.
Щоб і нинішні, не дивлячись на таку перешкоду, ого-го-шили, як і ти.
Суто практичне та доцільне питання.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27347
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 гру, 2023 01:23
ЛАД написав: Faceless написав:
.....
Бачив одне інтерв'ю, то якраз з лідерами велика біда, їх дуже не вистачає
Справжніх лідерів ніколи не вистачає.
Тому в армії положення командира, офіцера ніколи не забезпечувалося міфічним "лідерством", а спиралося на закон і силу. Якщо він до того ж лідер - дуже добре, але не обов'язково.
Цю роль покладають на сержантів
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34360
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1425 раз.
- Подякували: 7915 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Суб 16 гру, 2023 01:27
detroytred написав:
Не вигадуй дурниць. Ніхто не плаче.
Забудь вже про той совок.
Краще поясни, поділись досвідом: як ти, не зважаючи на "головне заповнити журнал", ого-го-шив
старшиною розвідроти.
Щоб і нинішні, не дивлячись на таку перешкоду, ого-го-шили, як і ти.
Суто практичне та доцільне питання.
Що тобі було не ясно з попереднього повідомлення?
budivelnik написав: detroytred написав:
Сформулював би простіше - що не бажаєш поділитися з ЗСУ своїм ого-го-шним
досвідом старшини розвідроти.
Я ж просто сформулював куди тобі писати?А ти не зрозумів
Так само просто написав скільки в середньому отримує людина від Держави(тобто від податків які сплачують економічно активні) - ти й цього не зрозумів.
Тому пояснюю
Найкраще і найближче я до економіки..останній раз нею займався 5 хвилин тому(звіти заповнював) - тому мої поради в царині організації економічних процесів - вартують на пару порядків більшого ніж знання прапорщика отримані в совковій армії 35 років тому.
А от до тебе так і не дійшло
Твої знання що армійського заповнення журналів, що списування матцінностей-сьогодні нафік нікому не потрібні, бо ти служив в армії з якою ми сьогодні воюємо....не дивуйся до 2014 року армія України була маленькою копією(гіршою при чому) армії совка.
Тому я тобі пробую пояснити
якщо тобі скучно - чеши фаберже
твої вчорашні знання - тільки зашкодять
а сьогоднішні(почерпнуті з книжок)-нафіг не потрібні бо ти їх на практиці не перевіряв
Зрозумів ?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26867
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 гру, 2023 01:32
budivelnik написав:
Тому я тобі пробую пояснити
якщо тобі скучно - чеши фаберже
твої вчорашні знання - тільки зашкодять
а сьогоднішні(почерпнуті з книжок)-нафіг не потрібні бо ти їх на практиці не перевіряв
Зрозумів ?
Ні. Ти знов мене з собою сплутав.
Це ти з місією та потребою в твоїх знаннях тут голосиш.
А знаннями з книжок, навіть з підручників я спростовую оті твої відсеб'ятинні дурниці та елементарні помилки.
Книжок а-ля практиків реформаторів бальцеровичів. Підручників, за якими й зараз навчаються.
Не підмінюй предмети...
І знов тебе макну в елементарне: є речі, які однакові в усіх арміях світу. А не твоє революційне з рівня прапора -- увесь старий світ ми зруйнуємо...
Не єралаш.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 16 гру, 2023 01:36, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27347
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 гру, 2023 01:34
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
.....
Бачив одне інтерв'ю, то якраз з лідерами велика біда, їх дуже не вистачає
Справжніх лідерів ніколи не вистачає.
Тому в армії положення командира, офіцера ніколи не забезпечувалося міфічним "лідерством", а спиралося на закон і силу. Якщо він до того ж лідер - дуже добре, але не обов'язково.
Цю роль покладають на сержантів
"Положить" можно на кого угодно.
Сержант такой же человек, как офицер. И может быть лидером, но может и не быть. Точно так же, как и офицер.
Армия стоит на том, что младший (по должности/званию) подчиняется старшему. На лидерстве основывается добровольческий отряд или банда.
В армии очень хорошо (просто прекрасно!), если командир ещё и лидер, но это происходит далеко не всегда. Очень хорошо, если командир пользуется хотя бы авторитетом (это не равносильно лидерству). Но даже это не всегда бывает. Но всё равно его приказы подлежат безусловному выполнению.
Хороший пример, если смотрели, фильм "АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДАТЫ". Это, конечно, художественное произведение, но достаточно хорошо иллюстрирует вопрос.
"Суслик" - мальчишка, только что из училища, не был и не мог быть лидером. Лидером был даже не сержант, а ефрейтор "Сват", но это ничему не мешало.
Кстати, похожий бой произошёл под Харьковом в 1943 году. Взвод лейтенанта Широнина за 4,5 дня уничтожил 10 танков, САУ, БТР и больше 100 солдат противника. 19 погибли, 6 остались в живых.Все получили Героя. Правда, Широнин не был таким мальчишкой, как "Суслик", ему было 34.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 16 гру, 2023 01:51, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 26889
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5207 раз.
- Подякували: 4823 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 16 гру, 2023 01:37
detroytred написав: budivelnik написав:
Тому я тобі пробую пояснити
якщо тобі скучно - чеши фаберже
твої вчорашні знання - тільки зашкодять
а сьогоднішні(почерпнуті з книжок)-нафіг не потрібні бо ти їх на практиці не перевіряв
Зрозумів ?
Ні. Ти знов мене з собою сплутав.
Це ти з місією та потребою в твоїх знаннях тут голосиш.
А знаннями з книжок, навіть з підручників я спростовую оті твої відсеб'ятинні дурниці та елементарні помилки.
Книжок а-ля практиків реформаторів бальцеровичів. Підручників, за якими й зараз навчаються.
Не підмінюй предмети...
Давай так
ТИ показуєш де в повідомленні є згадка про якійсь( а особливо мої) просування якихось місій...
або якщо не знаходиш -йдеш до своїх в лгбт
Домовились
Отже
budivelnik написав:
Спроба все звести до товщини гаманця - це просто відрижка совка, де чим багатший - тим більше краде....
Є речі, які вирішуються ефективністю а не сумою....
Саме тому , в ефективних -гаманці товсті, а не навпакиНе будучи в армії не маю права давати порад...але можу висловити своє ІМХО
1 Станом на сьогодні КІЛЬКІСТЬ військових - завелика, а ефективність використання - мізерна
2 Найгірше для людини - це різкі зміни , тому військове керівництво ..
а - робить правильно що поголовно не відпускає у відпустку
б - робить не правильно , що виводить з нуля ( де хоч платять за ризик) в другу лінію де умови не кращі ніж на нулі, але оплата в три рази менша
3 Найкраще це з нуля , виводити в щось типу піонерського табору де
а - сухий закон ( не жорстко сухий, якась літра пива чи пів літри вина - може бути)
б - є розпорядок дня в якому передбачені як відновлювальні процедури(сауни/басейни/фітнес зали/психологічні сеанси) так і навчальні для покращення ефективності ведення бойових дій
в - є можливість дружинам/дітям відвідати батька , а в тих в кого немає дружин зняти фізіологічне напруження по прикладу німців які у Другу Світову возили за стройовими частинами борделі
При такому розпорядку , угруповування яке 2 тижні на нулі, 2 тижні в піонертаборі і два тижні на другій лінії в бойовій готовності - може служити роками.
Відпускати безконтрольно додому можна тільки без грошей ( щоб не зловили білочку) і то не всіх.
Час пошуку-пішов
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26867
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 гру, 2023 01:40
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:Справжніх лідерів ніколи не вистачає.
Тому в армії положення командира, офіцера ніколи не забезпечувалося міфічним "лідерством", а спиралося на закон і силу. Якщо він до того ж лідер - дуже добре, але не обов'язково.
Цю роль покладають на сержантів
"Положить" можно на кого угодно.
Сержант такой же человек, как офицер. И может быть лидером, но может и не быть. Точно так же, как и офицер.
Армия стоит на том, что младший (по должности/званию) подчиняется старшему. На лидерстве основывается добровольческий отряд или банда.
От саме від такого совкового підходу ми й маємо відходити.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34360
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1425 раз.
- Подякували: 7915 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Суб 16 гру, 2023 01:42
budivelnik написав:
Твої знання що армійського заповнення журналів, що списування матцінностей-сьогодні нафік нікому не потрібні, бо ти служив в армії з якою ми сьогодні воюємо....не дивуйся до 2014 року армія України була маленькою копією(гіршою при чому) армії совка.
Нікуди вони не ділися ті журнали, писанини стало ще більше, думаю наша і російська армії в цьому близнята.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2378
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 гру, 2023 01:44
Faceless написав:
Цю роль покладають на сержантів
Та ти і в армії розбираєшся? Чому ще не там?
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2378
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 гру, 2023 01:46
Faceless написав:
ЛАД написав:"Положить" можно на кого угодно.
Сержант такой же человек, как офицер. И может быть лидером, но может и не быть. Точно так же, как и офицер.
Армия стоит на том, что младший (по должности/званию) подчиняется старшему. На лидерстве основывается добровольческий отряд или банда.
От саме від такого совкового підходу ми й маємо відходити.
На жаль відмираючі викормиші здохлого совка - так і не зрозуміли
Не можна тягнути тухлятину, навіть якщо колись вона була лососиною.
Якщо відмовились від совкового принципу керуванняЯ начальник-ти дурак
, бо ці принципи загробили совок
і перейшли до економічних засадХто ефективніший-того не тільки слухають, а й копіюють і поважають.
То не можна залишати в Армії тухлятину минулого (паперова зарегульованість , відсутність ініціативи ) - бо якщо залишиться
То ложка дьогтю - псує бочку меду
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26867
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|142446
|
|
|6076
|529041
|
|
|1
|13485
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|