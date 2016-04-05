Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ, який запроваджує спрощену процедуру списання військово-медичного майна (аптечок, сумок та наплічників).
Раніше аптечки, сумки та наплічники вважались інвентарним майном. Тож його списання було надзвичайно ускладнене, часто - нездійсненне.
Внаслідок чого військові частини не могли замовити нові аптечки. Адже, за документами, на балансі військових частин забезпечення було стовідсоткове. Наказ, який підписав Міністр Рустем Умєров, зокрема, дозволить пришвидшити надходження нових аптечок у військові частини.
«Відсутність дієвої системи списання медичного майна була величезною проблемою, її подолання давно на часі. Військові частини раніше не могли швидко списати використані аптечки і отримати нові: процес тривав місяцями і передбачав 20 етапів. Після нашої реформи лишається шість етапів і три документи, які можна зробити дуже оперативно», - зазначає заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова.
Як працюватиме новий порядок списання :
Відтепер військовослужбовець, який втрачає чи використовує аптечку, сумку та наплічник під час бою або під час виконання інших завдань, усно чи письмово повідомляє про це командирові свого підрозділу. Відтак командир складає рапорт і додає до нього витяг з журналу бойових дій або підсумкового бойового донесення. Ці документи подаються командиру частини, який призначає комісію, що формує акт списання (Додаток 4 до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту (пункт 5 розділу І), після чого командир частини підписує акт, а фінансова служба списує зазначене медичне майно. https://www.mil.gov.ua/news/2023/12/15/ ... -u-vijsku/
Тю, а в нас начмед просто видавав ті аптечки і ніхто за них не парився, по 2-3 штуки у всіх були.
Faceless написав:-------------------- ЛАД Справжніх лідерів ніколи не вистачає. Тому в армії положення командира, офіцера ніколи не забезпечувалося міфічним "лідерством", а спиралося на закон і силу. Якщо він до того ж лідер - дуже добре, але не обов'язково. -------------------- Цю роль покладають на сержантів
"Положить" можно на кого угодно. Сержант такой же человек, как офицер. И может быть лидером, но может и не быть. Точно так же, как и офицер. Армия стоит на том, что младший (по должности/званию) подчиняется старшему. На лидерстве основывается добровольческий отряд или банда.
От саме від такого совкового підходу ми й маємо відходити.
Да ради бога! Отходите. Вот только точно такой же "совковый" подход во всех армиях мира. Во всех войнах всегда не хватает младших офицеров (погибают слишком часто), а Вы хотите найти столько "лидеров". Флаг Вам в руки. И бредьте дальше о "совковых" подходах. От чего ещё "совкового" надо отойти? Может, от мобилизации? Тоже, "совковый" подход. Вы, простите, в армии явно никогда не служили. Ни в какой.
budivelnik написав:........... То не можна залишати в Армії тухлятину минулого (паперова зарегульованість , відсутність ініціативи ) - бо якщо залишиться То ложка дьогтю - псує бочку меду
Пробачте, але "паперова зарегульованість , відсутність ініціативи" це вже набуток української армії. Не уявляю собі радянського офіцера, на заставу якого вриваються якісь "казаки" і кладуть "мордой в пол". А він нічого не робить і лягає, бо "команди нема". А про таке писали в наших СМІ в 2014 (застава була в Криму). А потім ми дивуємось, як здали Крим. Менше треба розповідати казки про "совок". Ділом треба займатися, а не казками.
P.s. А матёрое хамство не признак большого ума. Хотя чего ждать от прапорщика.
unicdima написав:Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ, який запроваджує спрощену процедуру списання військово-медичного майна (аптечок, сумок та наплічників). ................ Тю, а в нас начмед просто видавав ті аптечки і ніхто за них не парився, по 2-3 штуки у всіх були.
Начмед у вас, видать, ушлый. В дурацких ситуациях люди выход всегда находят. Умеров, надеюсь этим приказом убрал/упростил одну из дурацких ситуаций.
_hunter написав:Но для ответа на этот вопрос всего лишь нужно вспомнить историю -- и большевиков: арест квартиры поможет тем, что в эту квартиру можно поселить семью особо отличившегося на фронте красноармейца без квартиры -- ну вот как прямо сейчас ГУ награждают.
Да, "класный" аналог А со всеми проживающими на жилплощади тоже тогда надо как в 37м году?
В 1942–1945 годах, за три с половиной года, что действовал воздушный мост из Индии в Китай, в Гималаях разбились почти 600 американских транспортных самолетов. Погибли не менее 1500 человек — американских и китайских летчиков, радистов и солдат. ..... За все время операции в Китай было переброшено 650 тысяч тонн военной помощи. ....... «Эти люди „хампа“ сражались с японцами, с джунглями, с горами и муссоном день и ночь, каждый день и каждую ночь круглый год, — писал о них корреспондент журнала Life Теодор Уайт, который сам пять раз слетал по маршруту, чтобы написать репортаж. — Весь их мир — это самолеты. Они каждую секунду слышат их, летают на них, чинят их, проклинают их. И без устали отправляют и отправляют их в Китай».
Венгрия заблокировала на саммите Евросоюза решение о выделении Украине экономической помощи в размере 50 млрд евро.
«Итоги ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине», — написал в ночь на пятницу в сети Х премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что лидеры стран ЕС не смогли договориться о включении помощи Украине в бюджетный план Евросоюза. ............ По словам Мишеля, лидеры стран ЕС вернутся к этому вопросу в начале следующего года. ............ Помимо 54 млрд экономической помощи, Евросоюз намеревается заложить в бюджет и 24 млрд на военную помощь Украине. О том, что будет с этой последней суммой, европейские лидеры на саммите пока не сообщили. ............ Комментируя несогласие Орбана с выделением помощи Киеву, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал: «У нас еще есть время, Украина не останется без денег в ближайшие несколько недель».
«Мы договорились с 26 странами, — добавил он. — С Виктором Орбаном, Венгрией, мы пока не смогли этого сделать. Я вполне уверен, что мы сможем заключить сделку в начале следующего года. Мы думаем о конце января».
Что касается помощи Украины, Орбан уже заявил, что готов и далее блокировать это решение.