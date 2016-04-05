Венгрия заблокировала на саммите Евросоюза решение о выделении Украине экономической помощи в размере 50 млрд евро.



«Итоги ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине», — написал в ночь на пятницу в сети Х премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



Председатель Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что лидеры стран ЕС не смогли договориться о включении помощи Украине в бюджетный план Евросоюза.

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По словам Мишеля, лидеры стран ЕС вернутся к этому вопросу в начале следующего года.

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Помимо 54 млрд экономической помощи, Евросоюз намеревается заложить в бюджет и 24 млрд на военную помощь Украине. О том, что будет с этой последней суммой, европейские лидеры на саммите пока не сообщили.

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Комментируя несогласие Орбана с выделением помощи Киеву, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал: «У нас еще есть время, Украина не останется без денег в ближайшие несколько недель».



«Мы договорились с 26 странами, — добавил он. — С Виктором Орбаном, Венгрией, мы пока не смогли этого сделать. Я вполне уверен, что мы сможем заключить сделку в начале следующего года. Мы думаем о конце января».



Что касается помощи Украины, Орбан уже заявил, что готов и далее блокировать это решение.