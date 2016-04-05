Додано: Суб 16 гру, 2023 04:40

vitaliiangel написав: detroytred написав: Навіть діюча зараз влада може опертися саме на вояків. Навіть діюча зараз влада може опертися саме на вояків. и что вояки или власть профинансируют сами себя? все такие бэтмэны, пока в бюджете есть деньги. и что вояки или власть профинансируют сами себя? все такие бэтмэны, пока в бюджете есть деньги.



барабашов как раз писал не о налогах.

Если Вы признаете, что денег нет и

Видатки на ЗСУ в 20 та 21 роках були по 4.3 млрд дол щороку.

Видатки на армію РФ були 65-85 млрд дол

, то что можно (и нужно) сделать?





Так ти виявляється це розумієш, так в чому справа? Чому заявляєш «можна подумати, якщо я задоначу 100тис дол, то ми виграєм війну»?? І тому не платиш нормально податки і не донатиш.Вы взяли привычку спорить ради спора.Вы сейчас хотите сказать, что если финансовые возможности стран по финансированию силового блока неравны, то и не надо собирать налоги и финансировать армию? Или не хотите сказать?Так с чем вы спорите?Может и донатить не надо? Это плохо и бесполезно? Надо просто сдаться?Вон Витальон заявил «можно подумать если я задоначу 100к дол , то мы победим» И потомуу и скрыл налоги, и донатов йок по всему лицу. Все правильно он сделал?Курочка по зернышку.. Один Донат ничего не решает. Миллионы - да.Я как-то в начале войны приводил пример: вы с женой ( вашей женщиной) идете по ночной улице, на вас напало 3 гопника с целью изнасиловать вашу женщину.Вы оцениваете , что силы неравны, отходите в сторону, закуриваете и говорите «Ладно, вы сильнее, насилуйте, я пока подожду.. позовете, когда все»Или вы все же будете драться а надежде на:1. Выиграть время и может появится полиция2. Услышат (увидят ) прохожие и вмешаются (помогут)3. Гопники подумают, что слишком интенсивно он сопротивляется, есть жертвы и послабее , и оставят в покое.И др….Сейчас орчатина пытается насиловать нашу страну.Если каким-нибудь мухам или витальонам в принципе чуждо защищать женщин, то пусть для понимания эти насильники пытаются насиловать их лично.Он будет сопротивляться, или таки прогнет поглубже спинку, и смажет вазелинчиком?Прикинуться мертвым, как в дикой природе , не выйдет, муха. Враг умеет разбираться, мертвый или нет. А порой для верочки даже контрольный в голову делает. В дикой природе так бывает? Нет. Ну так не неси чушь.