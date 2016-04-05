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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5893589458955896
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 04:52

  Hotab написав:............
барабашов как раз писал не о налогах.
Если Вы признаете, что денег нет и
Видатки на ЗСУ в 20 та 21 роках були по 4.3 млрд дол щороку.
Видатки на армію РФ були 65-85 млрд дол
, то что можно (и нужно) сделать?

Вы взяли привычку спорить ради спора.

Я вообще-то и не собирался спорить, а просто задал вопрос.
Было интересно Ваше мнение и Ваш взгляд.
Вы могли заметить, что когда я хочу что-то сказать, я это и говорю.
Но Вы от ответа ушли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 04:54

Росія планує до 2026 року захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя. А новою лінією фронту, за планами Кремля, має стати річка Дніпро.
https://www.radiosvoboda.org/a/svoboda- ... 32565.html
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 04:57

  unicdima написав:
Тю, а в нас начмед просто видавав ті аптечки і ніхто за них не парився, по 2-3 штуки у всіх були.

Це було коли допомога та фінансування від країн заходу лились рікою. Тепер (зараз) домоги буде на порядок менше.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 05:12

ЛАД ,

Но Вы от ответа ушли.


Никуда я не ушел. В моем тексте есть ответ на вопрос.
Да, необходимо решать те все проблемы , которые есть (коррупция, налаживать производство своего оружия и тд) но при этом никак не прекращая сопротивление. Прекратить сопротивление - это встречать кадырова в Киеве. Чтобы продолжать сопротивление - надо люди (восполнение потерь ) и деньги (в первую очередь) . Оружие как минимум «пока» нам дают. Недостаточно, но дают. Деньги тоже. Но и самим не надо рассуждать. «мои 100 к дол ничего не изменят, значит не дам нибуя, кину 200 грн в бюджет ирпеня и хватит».
И да, требуя от таких Витальонов активной жизненной позиции, я вроде своим примером ее показываю.
Я либо в СОУ, либо их финансирую. Ни дня не лежал на диване с планшетом на пенсии и учил жить других. Не каруселил по банкам чтобы прокормить свой тухес, не выплачивая в бюджет фактически ничего. Либо брал из бюджета и за эти деньги непосредственно работал на оборону страны, либо платил (плачу) тем, кто это делает. Плачу (как минимум прямых налогов) поболее пожалуй большинства даже айтишников.
Hotab
 
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