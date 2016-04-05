Додано: Суб 16 гру, 2023 05:12



Но Вы от ответа ушли.





Никуда я не ушел. В моем тексте есть ответ на вопрос.Да, необходимо решать те все проблемы , которые есть (коррупция, налаживать производство своего оружия и тд) но при этом никак не прекращая сопротивление. Прекратить сопротивление - это встречать кадырова в Киеве. Чтобы продолжать сопротивление - надо люди (восполнение потерь ) и деньги (в первую очередь) . Оружие как минимум «пока» нам дают. Недостаточно, но дают. Деньги тоже. Но и самим не надо рассуждать. «мои 100 к дол ничего не изменят, значит не дам нибуя, кину 200 грн в бюджет ирпеня и хватит».И да, требуя от таких Витальонов активной жизненной позиции, я вроде своим примером ее показываю.Я либо в СОУ, либо их финансирую. Ни дня не лежал на диване с планшетом на пенсии и учил жить других. Не каруселил по банкам чтобы прокормить свой тухес, не выплачивая в бюджет фактически ничего. Либо брал из бюджета и за эти деньги непосредственно работал на оборону страны, либо платил (плачу) тем, кто это делает. Плачу (как минимум прямых налогов) поболее пожалуй большинства даже айтишников.