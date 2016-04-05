Я вообще-то и не собирался спорить, а просто задал вопрос.
Было интересно Ваше мнение и Ваш взгляд.
Вы могли заметить, что когда я хочу что-то сказать, я это и говорю.
Но Вы от ответа ушли.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 04:52
Я вообще-то и не собирался спорить, а просто задал вопрос.
Было интересно Ваше мнение и Ваш взгляд.
Вы могли заметить, что когда я хочу что-то сказать, я это и говорю.
Но Вы от ответа ушли.
Додано: Суб 16 гру, 2023 04:54
Росія планує до 2026 року захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя. А новою лінією фронту, за планами Кремля, має стати річка Дніпро.
Додано: Суб 16 гру, 2023 04:57
Додано: Суб 16 гру, 2023 05:12
ЛАД ,
Никуда я не ушел. В моем тексте есть ответ на вопрос.
Да, необходимо решать те все проблемы , которые есть (коррупция, налаживать производство своего оружия и тд) но при этом никак не прекращая сопротивление. Прекратить сопротивление - это встречать кадырова в Киеве. Чтобы продолжать сопротивление - надо люди (восполнение потерь ) и деньги (в первую очередь) . Оружие как минимум «пока» нам дают. Недостаточно, но дают. Деньги тоже. Но и самим не надо рассуждать. «мои 100 к дол ничего не изменят, значит не дам нибуя, кину 200 грн в бюджет ирпеня и хватит».
И да, требуя от таких Витальонов активной жизненной позиции, я вроде своим примером ее показываю.
Я либо в СОУ, либо их финансирую. Ни дня не лежал на диване с планшетом на пенсии и учил жить других. Не каруселил по банкам чтобы прокормить свой тухес, не выплачивая в бюджет фактически ничего. Либо брал из бюджета и за эти деньги непосредственно работал на оборону страны, либо платил (плачу) тем, кто это делает. Плачу (как минимум прямых налогов) поболее пожалуй большинства даже айтишников.
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