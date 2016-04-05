Додано: Суб 16 гру, 2023 08:48

budivelnik написав: Faceless написав: ЛАД написав: "Положить" можно на кого угодно.

Сержант такой же человек, как офицер. И может быть лидером, но может и не быть. Точно так же, как и офицер.

Армия стоит на том, что младший (по должности/званию) подчиняется старшему. На лидерстве основывается добровольческий отряд или банда. От саме від такого совкового підходу ми й маємо відходити. От саме від такого совкового підходу ми й маємо відходити. На жаль відмираючі викормиші здохлого совка - так і не зрозуміли

Не можна тягнути тухлятину, навіть якщо колись вона була лососиною.

Якщо відмовились від совкового принципу керування

Я начальник-ти дурак , бо ці принципи загробили совок

і перейшли до економічних засад

Хто ефективніший-того не тільки слухають, а й копіюють і поважають.

То не можна залишати в Армії тухлятину минулого (паперова зарегульованість , відсутність ініціативи ) - бо якщо залишиться

То

ложка дьогтю - псує бочку меду На жаль відмираючі викормиші здохлого совка - так і не зрозумілиНе можна тягнути тухлятину, навіть якщо колись вона була лососиною.Якщо відмовились від совкового принципу керування, бо ці принципи загробили совокі перейшли до економічних засадТо не можна залишати в Армії тухлятину минулого (паперова зарегульованість , відсутність ініціативи ) - бо якщо залишитьсяТо

Стосовно місії -- ти продовжуєш звертатися до читачів (переконувати читачів), продовжуєш переходити на особистості, вимагаєш писати про те, що потрібно для реалу; та все інше, що ти і робив раніше, визначаючи свою Місію на форумі. Нічого не змінилося. Увесь комплекс місіонера всій красі..., а не окремі елементи, як у немісіонерів.На цьому все. Щоб закінчити "гризти один одного".Тепер по питанням, що можуть обговорюватися:1. Поглянь на підкорення наказам в армії США. На знаменитих їх сержантів... Армія - це єдиненачаліє. У всіх арміях.2. Для створення натівської моделі недостатньо змінити деякі елементи. Навіть один елемент -- відсутність стандарту натівського рівня забезпечення унеможливлює можливість створення цілого.А ще впровадження стандартів управління...Недостатньо перейменувати прапорщика в майстер-сержанта (чи як там) і вуаля -- стандарт НАТО.Недостатньо перейти на назви С-4 тощо в управлінні і вуаля.І останнє: нагадую вкотре - Залужному нещодавно прийшлося пізнавати про штурм укріпрайонів не в натівців, а в книжці. В книжці совка ген-майора.Взірець для нього не натівський або історичний всл, а Воробйов...І про ворога (Герасимова), почитай, що він каже.Це не від того, що він совок, а від реальних можливостей, які є на цей час.І саме з-за отаких, як ти, не розуміючих основ війська, але голосящих "зруйнуємо до основання та побудуємо нове", за віконцем -- нове-старе, Запорозька січ з елементами усього. Яка тепер протистоїть хоч і корявій совдепівській, але системі.Про час початку появи купи паперів я вже вказав...Про списання: комчастини міг списувати урали-камази, озброєння і т.д., аж гай шумів...А під розвал совка отримав право навіть не списувати, а самому напряму продавати цивільним техніку, майно. Окрім озброєння.(А тут цілий МОУ про аптечки...).Про ініціативу -- ініціатива виходить з мотивації та розширення прав по посаді. Ніякого зв'язку сьогодення з аж совковим минулим немає. Спробуй зроміти ці базові поняття. Ти ще з мамонтами зв'яжи.Недоліки совармі такі ж, як і усього совка -- відсутність достатнього рівня законної (чесної) конкуренції... А все інше лише наслідки з цього.На цивільці ж -- ще й права власності, диктатура коммі. Всі інші недоліки лише наслідки з цього.