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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5894589558965897>
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 04:54

Росія планує до 2026 року захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя. А новою лінією фронту, за планами Кремля, має стати річка Дніпро.
https://www.radiosvoboda.org/a/svoboda- ... 32565.html
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 04:57

  unicdima написав:
Тю, а в нас начмед просто видавав ті аптечки і ніхто за них не парився, по 2-3 штуки у всіх були.

Це було коли допомога та фінансування від країн заходу лились рікою. Тепер (зараз) домоги буде на порядок менше.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 05:12

ЛАД ,

Но Вы от ответа ушли.


Никуда я не ушел. В моем тексте есть ответ на вопрос.
Да, необходимо решать те все проблемы , которые есть (коррупция, налаживать производство своего оружия и тд) но при этом никак не прекращая сопротивление. Прекратить сопротивление - это встречать кадырова в Киеве. Чтобы продолжать сопротивление - надо люди (восполнение потерь ) и деньги (в первую очередь) . Оружие как минимум «пока» нам дают. Недостаточно, но дают. Деньги тоже. Но и самим не надо рассуждать. «мои 100 к дол ничего не изменят, значит не дам нибуя, кину 200 грн в бюджет ирпеня и хватит».
И да, требуя от таких Витальонов активной жизненной позиции, я вроде своим примером ее показываю.
Я либо в СОУ, либо их финансирую. Ни дня не лежал на диване с планшетом на пенсии и учил жить других. Не каруселил по банкам чтобы прокормить свой тухес, не выплачивая в бюджет фактически ничего. Либо брал из бюджета и за эти деньги непосредственно работал на оборону страны, либо платил (плачу) тем, кто это делает. Плачу (как минимум прямых налогов) поболее пожалуй большинства даже айтишников.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 08:48

  budivelnik написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:"Положить" можно на кого угодно.
Сержант такой же человек, как офицер. И может быть лидером, но может и не быть. Точно так же, как и офицер.
Армия стоит на том, что младший (по должности/званию) подчиняется старшему. На лидерстве основывается добровольческий отряд или банда.
От саме від такого совкового підходу ми й маємо відходити.
На жаль відмираючі викормиші здохлого совка - так і не зрозуміли
Не можна тягнути тухлятину, навіть якщо колись вона була лососиною.
Якщо відмовились від совкового принципу керування
Я начальник-ти дурак , бо ці принципи загробили совок
і перейшли до економічних засад
Хто ефективніший-того не тільки слухають, а й копіюють і поважають.
То не можна залишати в Армії тухлятину минулого (паперова зарегульованість , відсутність ініціативи ) - бо якщо залишиться
То
ложка дьогтю - псує бочку меду

Стосовно місії -- ти продовжуєш звертатися до читачів (переконувати читачів), продовжуєш переходити на особистості, вимагаєш писати про те, що потрібно для реалу; та все інше, що ти і робив раніше, визначаючи свою Місію на форумі. Нічого не змінилося. Увесь комплекс місіонера всій красі..., а не окремі елементи, як у немісіонерів.
На цьому все. Щоб закінчити "гризти один одного".

Тепер по питанням, що можуть обговорюватися:
1. Поглянь на підкорення наказам в армії США. На знаменитих їх сержантів... Армія - це єдиненачаліє. У всіх арміях.
2. Для створення натівської моделі недостатньо змінити деякі елементи. Навіть один елемент -- відсутність стандарту натівського рівня забезпечення унеможливлює можливість створення цілого.
А ще впровадження стандартів управління...
Недостатньо перейменувати прапорщика в майстер-сержанта (чи як там) і вуаля -- стандарт НАТО.
Недостатньо перейти на назви С-4 тощо в управлінні і вуаля.

І останнє: нагадую вкотре - Залужному нещодавно прийшлося пізнавати про штурм укріпрайонів не в натівців, а в книжці. В книжці совка ген-майора.
Взірець для нього не натівський або історичний всл, а Воробйов...
І про ворога (Герасимова), почитай, що він каже.

Це не від того, що він совок, а від реальних можливостей, які є на цей час.
І саме з-за отаких, як ти, не розуміючих основ війська, але голосящих "зруйнуємо до основання та побудуємо нове", за віконцем -- нове-старе, Запорозька січ з елементами усього. Яка тепер протистоїть хоч і корявій совдепівській, але системі.

Про час початку появи купи паперів я вже вказав...
Про списання: комчастини міг списувати урали-камази, озброєння і т.д., аж гай шумів...
А під розвал совка отримав право навіть не списувати, а самому напряму продавати цивільним техніку, майно. Окрім озброєння.
(А тут цілий МОУ про аптечки...).

Про ініціативу -- ініціатива виходить з мотивації та розширення прав по посаді. Ніякого зв'язку сьогодення з аж совковим минулим немає. Спробуй зроміти ці базові поняття. Ти ще з мамонтами зв'яжи.

Недоліки совармі такі ж, як і усього совка -- відсутність достатнього рівня законної (чесної) конкуренції... А все інше лише наслідки з цього.
На цивільці ж -- ще й права власності, диктатура коммі. Всі інші недоліки лише наслідки з цього.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 10:05

Re: Що далі?

Якщо кацапи не прорвуть наш фронт, то після виборів фюрера інтенсивність атак ворога значно знизиться. Потім, десь до зими, вже обидві сторони можуть дозріти до режиму припинення вогню.
Нам режим припинення вогню вигідний вже на вчора, бо вірогідність прориву доволі висока, десь 50/50.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 10:47

  lapay написав:Якщо кацапи не прорвуть наш фронт, то після виборів фюрера інтенсивність атак ворога значно знизиться. Потім, десь до зими, вже обидві сторони можуть дозріти до режиму припинення вогню.
Нам режим припинення вогню вигідний вже на вчора, бо вірогідність прориву доволі висока, десь 50/50.

Припинення вогню - це ж перемовини?
А як же наше: "Ніяких перемовин, ніякого припинення вогню, бо рашка посилиться і знову нападе"?
Виявилось, що і так посилюється швидше за нас.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 10:53

  Hotab написав:ЛАД ,

Но Вы от ответа ушли.


Никуда я не ушел. В моем тексте есть ответ на вопрос.
Да, необходимо решать те все проблемы , которые есть (коррупция, налаживать производство своего оружия и тд) но при этом никак не прекращая сопротивление. Прекратить сопротивление - это встречать кадырова в Киеве. Чтобы продолжать сопротивление - надо люди (восполнение потерь ) и деньги (в первую очередь) . Оружие как минимум «пока» нам дают. Недостаточно, но дают. Деньги тоже. Но и самим не надо рассуждать. «мои 100 к дол ничего не изменят, значит не дам нибуя, кину 200 грн в бюджет ирпеня и хватит».
........

Это не то.
Меня не интересует Ваш личный вклад или его отсутствие со стороны кого-то из форумчан. Я говорил о приведенных Вами цифрах - 65-85 млрд. долл. росс. затрат на оборону перед войной при наших 4.3 млрд. На 2024 у них предусмотрено 35 трлн. руб. Даже по курсу 100 руб. за доллар это 350 млрд. долл. У нас - 1,69 трлн гривен, по курсу 37 это получается 46 млрд. Даже если ещё столько же добавят наши партнёры за счёт поставок вооружения, то это заметно меньше. То, что у Вас (и не только у Вас) нет вертолёта, следствие этих цифр. Как быть?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 10:59

  Schmit написав:
  lapay написав:Якщо кацапи не прорвуть наш фронт, то після виборів фюрера інтенсивність атак ворога значно знизиться. Потім, десь до зими, вже обидві сторони можуть дозріти до режиму припинення вогню.
Нам режим припинення вогню вигідний вже на вчора, бо вірогідність прориву доволі висока, десь 50/50.

Припинення вогню - це ж перемовини?
А як же наше: "Ніяких перемовин, ніякого припинення вогню, бо рашка посилиться і знову нападе"?
Виявилось, що і так посилюється швидше за нас.

в шмарафоні логіки нема: "шо ввіжаєццо, о том пойоццо"
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 11:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Припинення вогню - це ж перемовини?
А як же наше: "Ніяких перемовин, ніякого припинення вогню, бо рашка посилиться і знову нападе"?
Виявилось, що і так посилюється швидше за нас

Палестинці з євреями теж спілкуються не напряму, а через Катар. Ми повинні заявити, що готові обговорювати спірні питання з усіма сторонами, але тільки після встановлення режиму ппипинення вогню.
На поточну ситуацію вплинули два ключових фактора:
1. Як не розтягував Захід нам постачання зброї, дозовано видаючи, в першу чергу, снаряди, але їх склади вже майже порожні, а в Осі ще ні.
2. Як не давили Рашу санкціями, але нафтодоларовий потік майже не зменшився, гроші на війну в них є.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 11:16

  Ukrainian написав:Росія планує до 2026 року захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя. А новою лінією фронту, за планами Кремля, має стати річка Дніпро.
https://www.radiosvoboda.org/a/svoboda- ... 32565.html



  Bobua написав:

чи розумієте, що і податки, і виробництва, і допомога, і навіть війська нати чи хоч би й самого сша -- вони всі-всі-всі не мають значення якщо нема кому воювати серед місцевих? От як було в Афгані...


Тому я пишу, що треба ~11ліній оборони на Поліссі. І треба ув`язнені ухилянти (побільше), аби їх копали... І не треба знищувати поліщуків на донбасах, а краще відіслати додому -- аби дивились чи правильно там копають.

І треба розраховувати також і на оборону по Дніпру. Готуватись...
Хай воно і кривувато тече. Черкаси-Миколаїв -- то явно ж котел якийсь.
Але воно 400м шириною навіть у Києві. І сидіти на правому березі було би набагато надійніше, ефективніше, безпечніше, аніж у донбас.лісосмугах. Навіть якщо всі моря спустять. А якщо воювати майже і нікому -- то головними є безпека і збереження живими наявної мізерної кількості укр.фронтовиків.
І мені важко повірити в аж таку масову істерію на московії, аби вони штурмували Дніпро як і в ІІ світову. А навіть якби і так -- то це просто мрія, косити їх тисячами. Німці слабкі, німці ламались, але нам ще з часів Голодомору рахунок вирівнювати й вирівнювати...


...


Чи роблять наші будівельники укріплення по Дніпру?
Новобуди в ІФ бачу. Зовсім нові, яких не було до 24.2.22 (навіть котловану).
А як з лініями оборони??
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