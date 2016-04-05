Додано: Суб 16 гру, 2023 11:48

fler написав: Вважаю, що на закінчення цієї війни може вплинути хазяїн пуйла Вважаю, що на закінчення цієї війни може вплинути хазяїн пуйла

«Європейська Рада вирішила відкрити переговори про входження з Україною й Молдовою. Європейська Рада надала статус країни-кандидата для Грузії. І ЄС відкриє переговори з Боснією й Герцеговиною, щойно необхідний рівень відповідності із критеріями, що потрібні для членства, будуть досягнуті, та запросила Європейську комісію підготувати доповідь до березня для прийняття такого рішення. Це чіткий сигнал надії для їхніх (цих країн – ред.) народів та для нашого континенту», - написав Мішель.

"Зараз західні спецслужби підраховують, як довго Україна зможе протриматися без допомоги США і НАТО. Один високопоставлений військовий чиновник США підрахував, що це може зайняти кілька місяців, при гіршому сценарії, коли до літа відбудеться серйозна невдача або навіть поразка", - пише CNN.



Українські сили вже нормують боєприпаси, повідомили CNN американські та українські офіційні особи, оскільки російські сили ведуть вогонь у відповідь з інтенсивністю, в п'ять-сім разів більшою, ніж здатні українські сили. Високопоставлений український військовий чиновник повідомив CNN, що українські командири вважають, що вплив на їх вогневу міць призвів до додаткових українських жертв.

Видання зазначає, що, за оцінками західних чиновників, без додаткової допомоги США Україна спочатку вичерпає запаси ракет великої дальності, потім ракети ППО, а потім артилерійські боєприпаси і ракети малої дальності, такі як переносні протитанкові ракети "Джавелін" і зенітні ракети "Стінгер".



Кожна категорія боєприпасів має вирішальне значення для оборони України. Ракети великої дальності зіграли центральну роль в успіху України в відтісненні російського Чорноморського флоту, щоб відкрити транспортний коридор для зерна та інших вантажів. Ракети ППО виявилися особливо важливими в останні тижні, оскільки цієї зими Росія розширила свої атаки на цивільну інфраструктуру. Ракети меншої дальності дозволили українським силам захищатися від російських танків і літаків, чисельність яких значно перевершує їх власні.



"Я не думаю, що люди до кінця усвідомлюють, що насправді означитиме падіння України", — сказав CNN європейський дипломат. "Ми побачимо жахливі речі: етнічні чистки і повне руйнування України. Згадайте, що вони зробили в Бучі. Тож це вже успіх, якщо ми зможемо запобігти цьому. І саме тому ми повинні продовжувати".



теоретично, це так...але світові процеси відбуваються з вповільненою швидкістю (тобто, лаг у рік мінімум)-це стосується ембарго на нафту (до речі Словаччина отримало право купувати російську нафту цілий 2024р)на жаль, Україна не має часу (взагалі) чекати коли економіка "рашки загнеться" (всі прогнози політологів(які не є економістами) в 2022 і половину 2023го виявились марною балаканиною. За 2022р раша отримала "додаткових" 155млрд на продажі нафти завдяки тому, що санкції стали працювати з грудня 2022. На сьогодні для України більш важлива допомога, ніж довго очікуване голосуванняУкраїна готова пройти шлях до вступу у Європейський СоюзПро це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у Фейсбуці, передає Укрінформ.звісно, це гарна подія, але в грудні 2022 я особисто сприймав би як перемогу Українисьогодні, коли рівень поставок зброї за останні 3 місяця суттєво впав порівняно з аналогічним періодом 2022, це вже не радує (майже зовсім)пригадався радянський фільм 1972р "Гарячий сніг"-де наприкінці фільму приїхав старшина і волає "Хлопці к вам я, продукти привіз. Хлопці, кухня приїхала".тому зараз не до свят (а люди досі шукають святкові костюми для дітей на Різдво)