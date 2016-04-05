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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 гру, 2023 11:20
lapay написав:
Якщо кацапи не прорвуть наш фронт, то після виборів фюрера інтенсивність атак ворога значно знизиться.
Чому не навпаки? Фюреру нема чого боятися, бо вже обраний, можна проводити мобілізацію відкриту, а не приховану, можна економіку ще ширше/глибше на військові потреби, грабувати нарід податками і т.д.
lapay написав:
Нам режим припинення вогню вигідний вже на вчора, бо вірогідність прориву доволі висока, десь 50/50.
Нагадайте мені, б-ласка, коли кацапи дотримувалися режиму припинення вогню?
Вважаю, що на закінчення цієї війни може вплинути хазяїн пуйла, коли зрозуміє, що втрачає від неї більше, ніж отримує. Отримує він шарові ресурси від рф і трохи територій, а втрачає європейські ринки та технології. Мабуть, Китай сподівається, з одного боку, що ЄС втомиться та поступиться Україною, а з іншого боку, що рф ослабне та віддасть(ся) йому ще більше. Але час грає проти Сі. Американські та європейські високотехнологічні компанії йдуть з Китаю, а його долю на європейських ринках поступово замінять інші країни. Продуктивність праці в Китаї не дотягує до середньосвітової, коли в США вона її значно перевищує. Можна довго сперечатися про "Китай дожене США", але спадаючий 20+ річний тренд економічного зростання Китаю на тлі 33-річної стабільності 25% світового ВВП у США (Китай 17,8% за 2022 р) мене переконує, що відповідь очевидна.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 11:26
ЛАД написав:
На 2024 у них предусмотрено 35 трлн. руб
читайте уважно, " не передергиваете"
Общие параметры
Доходы бюджета в следующем году прогнозируются в 35 триллионов 65 миллиардов рублей. Расходы – уже в 36 триллионов и 660 миллиардов рублей. Таким образом, дефицит бюджета, то есть неприятная разница между доходами и расходами, составит 1 триллион 595 миллиардов рублей.
Ну и самые большие расходы бюджета предусмотрены на так называемую оборону, то есть, по сути, на нападение – на войну в Украине. Помимо засекреченных и незасекреченных военных расходов, которые включены в мирные статьи, только официально на военные цели в следующем году хотят потратить 10 трлн 775 млрд рублей. И это беспрецедентная сумма. Еще год назад на 2024-й закладывали 4 трлн 644 млрд рублей, что тоже немало. А сейчас взяли и добавили еще 6 триллионов с лишним. То есть официальные военные расходы выросли почти в 2,5 раза.
умовно 100-105млрд дол на війну витрати в рф
якщо США проголосують 61 млрд, Україна з власних коштів витратить десь 12-13млрд
сподіваюсь що 20-25мрлд назбирають по світу (Британія, Канада, Японія, Австралія теж допомагають регулярно)
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Додано: Суб 16 гру, 2023 11:27
fler написав:
можна економіку ще ширше/глибше на військові потреби,
хіба що штампувати т34 і 1000 літаків до 2030 року - тобто кожних 2 дня видавати по цілому літаку.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 11:32
lapay написав:
На поточну ситуацію вплинули два ключових фактора:
1. Як не розтягував Захід нам постачання зброї, дозовано видаючи, в першу чергу, снаряди, але їх склади вже майже порожні, а в Осі ще ні
.
Ну хто вам таке сказав?! Ви бачили їх склади? (Як в анекдоті: - доктор, мій сусід 75+ каже, що він ще може у ліжку! Доктор: - ну то і ви кажіть.)
lapay написав:
2. Як не давили Рашу санкціями, але нафтодоларовий потік майже не зменшився, гроші на війну в них є.
По Газпрому зменшення в рази ви теж не бачите? Набіуліну послухайте, може щось дійде.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 11:45
Hotab написав:
«мои 100 к дол ничего не изменят
IMHO, все так, але трішечки не так.
Валюта цих 100к не була вказана, тобто шо малось на увазі за 100к особисто я не зрозумів.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 11:48
fler написав:
Вважаю, що на закінчення цієї війни може вплинути хазяїн пуйла
теоретично, це так...але світові процеси відбуваються з вповільненою швидкістю (тобто, лаг у рік мінімум)-це стосується ембарго на нафту (до речі Словаччина отримало право купувати російську нафту цілий 2024р)
на жаль, Україна не має часу (взагалі) чекати коли економіка "рашки загнеться" (всі прогнози політологів(які не є економістами) в 2022 і половину 2023го виявились марною балаканиною. За 2022р раша отримала "додаткових" 155млрд на продажі нафти завдяки тому, що санкції стали працювати з грудня 2022. На сьогодні для України більш важлива допомога, ніж довго очікуване голосування
«Європейська Рада вирішила відкрити переговори про входження з Україною й Молдовою. Європейська Рада надала статус країни-кандидата для Грузії. І ЄС відкриє переговори з Боснією й Герцеговиною, щойно необхідний рівень відповідності із критеріями, що потрібні для членства, будуть досягнуті, та запросила Європейську комісію підготувати доповідь до березня для прийняття такого рішення. Це чіткий сигнал надії для їхніх (цих країн – ред.) народів та для нашого континенту», - написав Мішель.
Україна готова пройти шлях до вступу у Європейський Союз максимально швидко
.
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
звісно, це гарна подія, але в грудні 2022 я особисто сприймав би як перемогу України
сьогодні, коли рівень поставок зброї за останні 3 місяця суттєво впав порівняно з аналогічним періодом 2022, це вже не радує (майже зовсім)
пригадався радянський фільм 1972р "Гарячий сніг"-де наприкінці фільму приїхав старшина і волає "Хлопці к вам я, продукти привіз. Хлопці, кухня приїхала".
"Зараз західні спецслужби підраховують, як довго Україна зможе протриматися без допомоги США і НАТО. Один високопоставлений військовий чиновник США підрахував, що це може зайняти кілька місяців, при гіршому сценарії, коли до літа відбудеться серйозна невдача або навіть поразка", - пише CNN.
Українські сили вже нормують боєприпаси, повідомили CNN американські та українські офіційні особи, оскільки російські сили ведуть вогонь у відповідь з інтенсивністю, в п'ять-сім разів більшою, ніж здатні українські сили. Високопоставлений український військовий чиновник повідомив CNN, що українські командири вважають, що вплив на їх вогневу міць призвів до додаткових українських жертв.
Видання зазначає, що, за оцінками західних чиновників, без додаткової допомоги США Україна спочатку вичерпає запаси ракет великої дальності, потім ракети ППО, а потім артилерійські боєприпаси і ракети малої дальності, такі як переносні протитанкові ракети "Джавелін" і зенітні ракети "Стінгер".
Кожна категорія боєприпасів має вирішальне значення для оборони України. Ракети великої дальності зіграли центральну роль в успіху України в відтісненні російського Чорноморського флоту, щоб відкрити транспортний коридор для зерна та інших вантажів. Ракети ППО виявилися особливо важливими в останні тижні, оскільки цієї зими Росія розширила свої атаки на цивільну інфраструктуру. Ракети меншої дальності дозволили українським силам захищатися від російських танків і літаків, чисельність яких значно перевершує їх власні.
"Я не думаю, що люди до кінця усвідомлюють, що насправді означитиме падіння України", — сказав CNN європейський дипломат. "Ми побачимо жахливі речі: етнічні чистки і повне руйнування України. Згадайте, що вони зробили в Бучі. Тож це вже успіх, якщо ми зможемо запобігти цьому. І саме тому ми повинні продовжувати".
тому зараз не до свят (а люди досі шукають святкові костюми для дітей на Різдво)
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Додано: Суб 16 гру, 2023 11:52
fler написав:
По Газпрому зменшення в рази ви теж не бачите?
продаж газу не є основним постачальником до бюджету, нафта дає на порядок більше грошей.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 11:53
Я зараз вам всім розтавлю крапки на Ї на рахунок китаю:
китай - це колос на глиняних ногах, імперія, як і рососія з диктатурою одноособної влади. США підняли китай з багна, в якому він був, туди китай знову опуститься, тому що інакше і не статися з диктаторськими країнами.
І згоден що господар у путіна - це сі.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 16 гру, 2023 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 11:54
detroytred написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Питання: якщо товстого гаманця нема, а йде бійка на виживання, тоді що?
Про які правила, ринок, демцінності буде мова?
потерять свободы в борьбе за свободы? потерять жизнь в борьбе за право жить? молитвами лоб никогда не разбивали? Воюем до последнего украинца. Убит последний украинец. Победа? Процесс не может быть важнее, чем цель, для достижения которой он создан. Война ради войны.
Подивіться на усі Закони.
Знайдете варіант про хоч якійсь натяк про відмову від боротьби?
Я помиляюсь, якщо зроблю припущення: а не фінансували партнери когось без демцінностей?
Наприклад, Китай на трильони баксів і не зважаючи на сіндзян-уйгурські репресії по цей час, та інші "демцінності".
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Додано: Суб 16 гру, 2023 12:06
Yuri_61 написав:
Я зараз вам всім розтавлю крапки на Ї на рахунок китаю:
китай - це колос на глиняних ногах, імперія, як і рососія з диктатурою одноособної влади. США підняли китай з багна, в якому він був, туди китай знову опуститься, тому що інакше і не статися з диктаторськими країнами.
На таких глиняных ногах, что с ним уже ни США, ни Европа справиться не могут.
А юань в международных расчетах обогнал евро.
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