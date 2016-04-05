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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 гру, 2023 12:09
Хто там хихотів над ідеєю призову в укр.військо по 200тис в місяць і демобілізації такої ж кількості після 3-4міс (включно з 1міс на фронті).
От путлєр тепер над вами всіма хихоче:
Російський диктатор Володимир Путін вчергове заявив, що росіяни та українці – це «братські народи». Відповідна заява прозвучала у четвер, 14 грудня, під час його виступу перед росіянами з підсумками року. Також Путін заявив, що Одеса – російське місто. Зазначимо, заяву російський диктатор зробив у той день, коли обстріли російських військ привезли до травм двох 8-річних хлопчиків та 12-річної дівчинки з Одеси.
«Ми не псували стосунки, це з нами псували стосунки. Конфлікт з Україною розпочався з «перевороту» 2014 року. Весь південний схід України був за Росію, бо це історично російські території, Одеса – російське місто», – заявив диктатор.
Крім того, Путін зазначив, що росіяни та українці – «єдиний народ«, а зараз, за його словами, відбувається подоба «громадянської війни». «Те, що відбувається зараз, це величезна трагедія, схожа на громадянську війну між братами. Коли брати опинилися по різні боки. Але значною мірою вони навіть тут ні до чого. Тому що це є історичні російські території», – сказав він.
Будь ласка, читайте текст після реклами
Путін заявив, що на «переворот в Україні» пішли, щоби створити конфлікт, і додав, що це зробили «наші американські дружки». Російський диктатор також повідомив, що Росія готова вибудовувати відносини із США, але «їм заважає їхня імперська політика».
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що київська влада «зовсім очманіла» , коли об’явила росіян некорінною нацією в Україні.
Зазначимо, російські війська намагаються знищити Одесу. Так, вночі проти 14 грудня російська армія атакувала безпілотниками Одеську область. В Одесі уламками збитих дронів-камікадзе пошкоджено понад десяток будівель, виникли займання автомобілів. Попередньо, відомо про 11 поранених мирних мешканців, серед яких троє дітей.
Бо 1% на фронті (хай 2% якщо працездатних) -- це ні про що... Це і дає йому можливість і далі нести ту маячню.
А якби було вже 11% (22%) по 3-4міс кожен (з них 1міс на фронті) і з тенденцією щомісячного зростання загального % на 0.5%(1%) -- це вже могло би змінити морду лиця путлєра. Вже триндіння про “блацькі налоди” поменшало би...
І для людей в Україні 3-4міс у війську було би корисно. Навіть якщо сидіти в глухій обороні -- самоповаги додалось би. І не треба було би потім все життя ховати очі від дітей і онуків...
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Додано: Суб 16 гру, 2023 12:12
antey1969 написав: Yuri_61 написав:
Я зараз вам всім розтавлю крапки на Ї на рахунок китаю:
китай - це колос на глиняних ногах, імперія, як і рососія з диктатурою одноособної влади. США підняли китай з багна, в якому він був, туди китай знову опуститься, тому що інакше і не статися з диктаторськими країнами.
На таких глиняных ногах, что с ним уже ни США, ни Европа справиться не могут.
А юань в международных расчетах обогнал евро.
а де не можуть з ним впоратися?
а нагадайте абсолютні чи відносні цифри по валютах в міжнародних розрахунках, та й джерело - з цифрами трошки інакша картина буде
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Додано: Суб 16 гру, 2023 12:14
Water написав: Hotab написав:
«мои 100 к дол ничего не изменят
IMHO, все так, але трішечки не так.
Валюта цих 100к не була вказана, тобто шо малось на увазі за 100к особисто я не зрозумів.
Валюта «100к» не має значення. Бо будь-яка валюта не гарантувала б перемогу. Проте однаково будь-яка валюта і будь яка її сума допомагає фронту. Це як питання з фізики 5 класу: «що буде з партою, якщо на неї сяде муха?» Вірна відповідь «Парта під вагою мухи деформується».
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Додано: Суб 16 гру, 2023 12:14
budivelnik написав:
Не будучи в армії не маю права давати порад...але можу висловити своє ІМХО
1 Станом на сьогодні КІЛЬКІСТЬ військових - завелика, а ефективність використання - мізерна
2 Найгірше для людини - це різкі зміни , тому
військове керівництво ..
а - робить правильно що поголовно не відпускає у відпустку
б - робить не правильно , що виводить з нуля ( де хоч платять за ризик) в другу лінію де умови не кращі ніж на нулі, але оплата в три рази менша
3 Найкраще це з нуля , виводити в щось типу піонерського табору де
а - сухий закон ( не жорстко сухий, якась літра пива чи пів літри вина - може бути)
б - є розпорядок дня в якому передбачені як відновлювальні процедури(сауни/басейни/фітнес зали/
психологічні сеанси) так і навчальні для покращення ефективності ведення бойових дій
?
И кстати а кто все эти спа организует-откроет , ТЦК?
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Додано: Суб 16 гру, 2023 12:24
fler написав: lapay написав:
На поточну ситуацію вплинули два ключових фактора:
1. Як не розтягував Захід нам постачання зброї, дозовано видаючи, в першу чергу, снаряди, але їх склади вже майже порожні, а в Осі ще ні
.
Ну хто вам таке сказав?! Ви бачили їх склади? (Як в анекдоті: - доктор, мій сусід 75+ каже, що він ще може у ліжку! Доктор: - ну то і ви кажіть.)
lapay написав:
2. Як не давили Рашу санкціями, але нафтодоларовий потік майже не зменшився, гроші на війну в них є.
По Газпрому зменшення в рази ви теж не бачите? Набіуліну послухайте, може щось дійде.
Бачив Сталоне у серіалі “король Талси”. То він у 75 ще огого. Навіть у ліжку.
Прибуток російського "Газпрому" обвалився у 8 разів
30 серп. 2023 р. — Заступник голови правління російського газового монополіста Фаміл Садигов пояснив зменшення прибутку падінням курсу рубля
Але ж це прибутки...
А як загальна виручка?
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Додано: Суб 16 гру, 2023 12:25
Hotab написав: Water написав: Hotab написав:
«мои 100 к дол ничего не изменят
IMHO, все так, але трішечки не так.
Валюта цих 100к не була вказана, тобто шо малось на увазі за 100к особисто я не зрозумів.
Валюта «100к» не має значення.
А де там було про валюту? IMHO, було тільки "мои 100к".
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Додано: Суб 16 гру, 2023 12:27
fler написав:
Чому не навпаки? Фюреру нема чого боятися, бо вже обраний, можна проводити мобілізацію відкриту, а не приховану, можна економіку ще ширше/глибше на військові потреби, грабувати нарід податками і т.д.
Тому що їх склади зі зброєю теж не гумові.
fler написав:
Вважаю, що на закінчення цієї війни може вплинути хазяїн пуйла, коли зрозуміє, що втрачає від неї більше, ніж отримує. Отримує він шарові ресурси від рф і трохи територій
Тому нам треба підключати його і інших до тиску на фюрера, а для цього потрібно привселюдно заявити, що ми за припинення бойових дій.
Це не вища математика, навіть Зеленський здатний зрозуміти, що до чого. Тільки не зробить, бо шкода викидати в смітник свій іменний мирний план.
fler написав:
Ну хто вам таке сказав?
Та про порожні склади вже давно казали всі, кому не ліньки - від Трампа до Шмигаля. Звісно, можна ігнорувати ключовий фактор війни, але це реальність не зміне.
fler написав:
По Газпрому зменшення в рази ви теж не бачите? Набіуліну послухайте, може щось дійде.
Газ в рази програє нафті по доходам. Заводи працюють, солдати воюють, і затримок з виплатами немає.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 12:41
Bobua написав:
Хто там хихотів над ідеєю призову в укр.військо по 200тис в місяць і демобілізації такої ж кількості після 3-4міс (включно з 1міс на фронті).
От путлєр тепер над вами всіма хихоче:
Російський диктатор Володимир Путін вчергове заявив, що росіяни та українці – це «братські народи». Відповідна заява прозвучала у четвер, 14 грудня, під час його виступу перед росіянами з підсумками року. Також Путін заявив, що Одеса – російське місто. Зазначимо, заяву російський диктатор зробив у той день, коли обстріли російських військ привезли до травм двох 8-річних хлопчиків та 12-річної дівчинки з Одеси.
«Ми не псували стосунки, це з нами псували стосунки. Конфлікт з Україною розпочався з «перевороту» 2014 року. Весь південний схід України був за Росію, бо це історично російські території, Одеса – російське місто», – заявив диктатор.
Крім того, Путін зазначив, що росіяни та українці – «єдиний народ«, а зараз, за його словами, відбувається подоба «громадянської війни». «Те, що відбувається зараз, це величезна трагедія, схожа на громадянську війну між братами. Коли брати опинилися по різні боки. Але значною мірою вони навіть тут ні до чого. Тому що це є історичні російські території», – сказав він.
Будь ласка, читайте текст після реклами
Путін заявив, що на «переворот в Україні» пішли, щоби створити конфлікт, і додав, що це зробили «наші американські дружки». Російський диктатор також повідомив, що Росія готова вибудовувати відносини із США, але «їм заважає їхня імперська політика».
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що київська влада «зовсім очманіла» , коли об’явила росіян некорінною нацією в Україні.
Зазначимо, російські війська намагаються знищити Одесу. Так, вночі проти 14 грудня російська армія атакувала безпілотниками Одеську область. В Одесі уламками збитих дронів-камікадзе пошкоджено понад десяток будівель, виникли займання автомобілів. Попередньо, відомо про 11 поранених мирних мешканців, серед яких троє дітей.
Бо 1% на фронті (хай 2% якщо працездатних) -- це ні про що... Це і дає йому можливість і далі нести ту маячню.
А якби було вже 11% (22%) по 3-4міс кожен (з них 1міс на фронті) і з тенденцією щомісячного зростання загального % на 0.5%(1%) -- це вже могло би змінити морду лиця путлєра. Вже триндіння про “блацькі налоди” поменшало би...
І для людей в Україні 3-4міс у війську було би корисно. Навіть якщо сидіти в глухій обороні -- самоповаги додалось би. І не треба було би потім все життя ховати очі від дітей і онуків...
ага, а роботодавцям теж корисно, 3 місяці нема спеціалістів, а потім є, потім знов нема, потім є, але вже трохи не такий які ішов, без певних запчастина та/або ШІ
аналогічно підрозділи в постійном злагоджені з новою порцією мобілізованих ухилянтів
ККД що в тилу, що не в тилу в мінус, все іде на постійне навчання та злагодження.
треба якихось універсальних солдато-цифільних в пробірках клонувати,
Бобуа кидай читати утопо-фантастику
Безугла тобі чітко сказала, що 700 тис. паркетних, починай довбати рапортами начальство щоб підвезли дубового паркету, бо старий треба в тил підшліфувати по формулі 90
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 16 гру, 2023 12:50, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 12:44
lapay написав: fler написав:
Вважаю, що на закінчення цієї війни може вплинути хазяїн пуйла, коли зрозуміє, що втрачає від неї більше, ніж отримує. Отримує він шарові ресурси від рф і трохи територій
Тому нам треба підключати його і інших до тиску на фюрера, а для цього потрібно привселюдно заявити, що ми за припинення бойових дій.
Це не вища математика, навіть Зеленський здатний зрозуміти, що до чого. Тільки не зробить, бо шкода викидати в смітник свій іменний мирний план.
Тобто ви обидва, не маючи на руках всіх розкладів (в чому і де Китай втрачає, а в чому і де виграє від продовження війни в Україні), вважаєте -- що йому, Китаю (в якого на руках увесь розклад та розрахунки), треба зрозуміти (що невигідно, що втрачає)?
Це вже якось зовсім дивно.
Єдине чим можна пояснити рішення Китаю, якщо він дійсно втрачає більше і йому дійсно невигідно, то це тільки тим --- що вплив його на рашкостан все-таки обмежений. Не може вплинути на рішення продовжувати війну.
А у вас одночасно: і хазяїн, і втрачає. Тому що не бачить, не розуміє про себе того, що розумієте навіть ви, не маючи повного розкладу.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 12:51
Vadim_ написав: budivelnik написав:
Не будучи в армії не маю права давати порад...але можу висловити своє ІМХО
1 Станом на сьогодні КІЛЬКІСТЬ військових - завелика, а ефективність використання - мізерна
2 Найгірше для людини - це різкі зміни , тому
військове керівництво ..
а - робить правильно що поголовно не відпускає у відпустку
б - робить не правильно , що виводить з нуля ( де хоч платять за ризик) в другу лінію де умови не кращі ніж на нулі, але оплата в три рази менша
3 Найкраще це з нуля , виводити в щось типу піонерського табору де
а - сухий закон ( не жорстко сухий, якась літра пива чи пів літри вина - може бути)
б - є розпорядок дня в якому передбачені як відновлювальні процедури(сауни/басейни/фітнес зали/
психологічні сеанси) так і навчальні для покращення ефективності ведення бойових дій
?
И кстати а кто все эти спа организует-откроет , ТЦК?
будівельник повністью не розуміє що роблять люди на нулі і як це впливає на здоров'я та психіку...
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