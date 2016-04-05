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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5897589858995900>
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Но и самим не надо рассуждать. «мои 100 к дол ничего не изменят, значит не дам нибуя, кину 200 грн в бюджет ирпеня и хватит».
И да, требуя от таких Витальонов активной жизненной позиции, я вроде своим примером ее показываю.
Я либо в СОУ, либо их финансирую. Ни дня не лежал на диване с планшетом на пенсии и учил жить других. Не каруселил по банкам чтобы прокормить свой тухес, не выплачивая в бюджет фактически ничего. Либо брал из бюджета и за эти деньги непосредственно работал на оборону страны, либо платил (плачу) тем, кто это делает. Плачу (как минимум прямых налогов) поболее пожалуй большинства даже айтишников.

Я тут підрахував цікаві цифри. За 9 місяців банки України отримали рекордний прибуток в 110 млрд. грн. Один відомий банк, акціїякого котуються на біржі отримав понад 6 млрд. грн прибутку або по 10 коп. на акцію.
Якщо в мене гіпотетично семизначна кількість акцій, то виходить шестизначна сума прибутку. Оподаткування банків прийняли як 50% ві прибутку за 2023 рік.

Так от виходить, що навіть коли я знаходжуся в Силах оборони України, один з моїх активів сплачує податків як 10-20 Вітальєнів.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 13:10

  Denik написав:Так от виходить, що навіть коли я знаходжуся в Силах оборони України, один з моїх активів сплачує податків як 10-20 Вітальєнів.
хвастаются и самоутверждаются на форумах только глубоко ущербные люди, в оффлайне ваши бредни уже не воспринимают?
  Denik написав:Якщо в мене гіпотетично семизначна кількість акцій,
всем так интересно сколько у вас акций и как вы утром покакали. Продолжайте.
  Denik написав:коли я знаходжуся в Силах оборони України,
теперь сидение на форумах засчитывается как служба в ЗСУ?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 гру, 2023 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 13:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Denik написав:
  Hotab написав:Но и самим не надо рассуждать. «мои 100 к дол ничего не изменят, значит не дам нибуя, кину 200 грн в бюджет ирпеня и хватит».
И да, требуя от таких Витальонов активной жизненной позиции, я вроде своим примером ее показываю.
Я либо в СОУ, либо их финансирую. Ни дня не лежал на диване с планшетом на пенсии и учил жить других. Не каруселил по банкам чтобы прокормить свой тухес, не выплачивая в бюджет фактически ничего. Либо брал из бюджета и за эти деньги непосредственно работал на оборону страны, либо платил (плачу) тем, кто это делает. Плачу (как минимум прямых налогов) поболее пожалуй большинства даже айтишников.

Я тут підрахував цікаві цифри. За 9 місяців банки України отримали рекордний прибуток в 110 млрд. грн. Один відомий банк, акціїякого котуються на біржі отримав понад 6 млрд. грн прибутку або по 10 коп. на акцію.
Якщо в мене гіпотетично семизначна кількість акцій, то виходить шестизначна сума прибутку. Оподаткування банків прийняли як 50% ві прибутку за 2023 рік.

Так от виходить, що навіть коли я знаходжуся в Силах оборони України, один з моїх активів сплачує податків як 10-20 Вітальєнів.
Так він сплачуватиме ті податки незалежно від того, де ви знаходиться і кому вони належать - вам, флаю, віталіану чи будівельнику
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 13:14

Denik ,
один з моїх активів сплачує податків як 10-20 Вітальєнів.


Я давно пропонував суму сплачених податків рахувати в «ірпінських вітальє-нах» . Зараз номінальна вартість ірпінського Вітальєна - 200 грн. Стільки він платить з нерухомості в бюджет.
Нормальна сума сплачуваних податків має бути не менше 50 ірпінських вітальєнів на місяць.

теперь сидение на форумах засчитывается как служба в ЗСУ?

Ну за 40 сообщений/день в «бизнесмены» ж записывают. :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 13:26

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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 13:27

  flyman написав:
  andrijk777 написав:Також зауважу що Афганістану за 20 років видано(з США) 2 трильйони доларів!!! І це при тому що Афганістан ні з ким не воював фактично. Але дивлячись відео про Афганістан і дивлячись на цю суму я можу зробити тільки один логічний висновок - Афганістан цих грошей(>90%) навіть не бачив, гроші виділяла влада США, а отримували "конкретні люди/організації США". Іншими словами це просто корупція і гроші "для Афганістану" просто були вкрадені(це по-українськи), а по-американськи - такого в США бути не може тому що не може бути, в США корупції немає, в США все чесно-прозоро, в США чесні суди, чесні президенти і т.п.

це не корупція, а лобізм

Коли джип(Афганістану танків не давали), який коштує 100 000 "продавати" за 1 000 000, то це не лобізм а корупція.
Я ж написав по-українськи(по-нормальному) - це корупція, по-американськи - це лобізм, "безкорисна допомога" і т.д. Коли відмиваються(крадуться) трильйони, виділити пару мільярдів(пару відсотків) на реальну допомогу - не проблема.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 16 гру, 2023 13:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 13:28

  Hotab написав:Ну за 40 сообщений/день в «бизнесмены» ж записывают.
любой "бизнес" это работа головой прежде всего. Она не занимает много времени, хотя требует качественно других умственных усилий. Но откуда тебе знать, да? у тебя вся работа - выполнять регламенты и инструкции. Поэтому так сложно понять, что свои деньги это когда ты выбрал/придумал модель бизнеса, инвестировал в неё и получил доход.

В твоём случае с тобой делятся деньгами, потому что на финансовый результат своей организации ты влияешь, как уборщица в нацбанке. Зря щёки надуваешь. То же касается деника с его акциями, как ты повлиял на финансовый результат банковской системы? никак, а пафоса как у подростка с айфоном.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 гру, 2023 13:36, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 13:29

будівельник нервово покурює

  Denik написав:
  Hotab написав:Но и самим не надо рассуждать. «мои 100 к дол ничего не изменят, значит не дам нибуя, кину 200 грн в бюджет ирпеня и хватит».
И да, требуя от таких Витальонов активной жизненной позиции, я вроде своим примером ее показываю.
Я либо в СОУ, либо их финансирую. Ни дня не лежал на диване с планшетом на пенсии и учил жить других. Не каруселил по банкам чтобы прокормить свой тухес, не выплачивая в бюджет фактически ничего. Либо брал из бюджета и за эти деньги непосредственно работал на оборону страны, либо платил (плачу) тем, кто это делает. Плачу (как минимум прямых налогов) поболее пожалуй большинства даже айтишников.

Я тут підрахував цікаві цифри. За 9 місяців банки України отримали рекордний прибуток в 110 млрд. грн. Один відомий банк, акціїякого котуються на біржі отримав понад 6 млрд. грн прибутку або по 10 коп. на акцію.
Якщо в мене гіпотетично семизначна кількість акцій, то виходить шестизначна сума прибутку. Оподаткування банків прийняли як 50% ві прибутку за 2023 рік.

Так от виходить, що навіть коли я знаходжуся в Силах оборони України, один з моїх активів сплачує податків як 10-20 Вітальєнів.

будівельник нервово покурює

Яким прихватизованим ГОКом/обленергогаззом володіє Денік?
Чи "банк Деніка" накупляв ОВДП та депосертифікатів НБУ, а Денік рве на собі тельняшку, як хотаб, що "заробив" (переклав з кишені НБУ в кишеню Мінфіна) податків на 10 вітальєнів. (згідно хотаба 2000 грн.)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 16 гру, 2023 13:39, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 13:32

vitaliiangel ,
любой "бизнес" ….не занимает много времени

А особенно сдача в аренду (не посуточно). Так можна и в окопе сидеть. Тогда ты будешь и бизнесмен, и захиснык, и 40 сообщений в день. Тройное комбо.

свои деньги это когда ты выбрал/придумал модель бизнеса,


Это что ты придумал?)))
Рентный «бизнес» придуман с тех пор как появилась пещера, и у кого-то их было две, а у другого ни одной. Ты точно что-то «придумал», креативный наш, «не по инструкциям», который 😀
А вот «инструкцию» по оплате налогов тебе прочитать надо бы. :mrgreen:




Яким прихватизованим ГОКом/обленергогаззом володіє Денік?


А яким виробництвом у його складі під оренду володіє вітальон? В бізнес (виробництво) вклади інші, вони ризикують своїми грошима, а вітальону дають фіксовану суму, незалежно від того, наскільки вдалий чи невдалий бізнес вони замутили. Вітальон не має ризиків, тому йому крихти. Якими він гордиться дуже сильно. А податки не платить.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 16 гру, 2023 14:10, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 14:01

  flyman написав:Чи "банк Деніка" накупляв ОВДП та депосертифікатів НБУ, а Денік рве на собі тельняшку, як хотаб, що "заробив" (переклав з кишені НБУ в кишеню Мінфіна) податків на 10 вітальєнів. (згідно хотаба 2000 грн.)
это как родители дают детям по 100 гривен в копилку, а потом сыночек "компенсиует" родителям из "своих" денег половину стоимости PS4. Формально не придерёшься - переданные 100 грн поменяли "собственника". Только факта кто их заработал (ребёнок или его родитель) увы не поменяешь. Как не крути, всё это один карман. И кто кому передал деньги на толщину общего кошелька не влияет.
vitaliiangel
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