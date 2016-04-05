Bobua написав:Хто там хихотів над ідеєю призову в укр.військо по 200тис в місяць і демобілізації такої ж кількості після 3-4міс (включно з 1міс на фронті).
От путлєр тепер над вами всіма хихоче:
Російський диктатор Володимир Путін вчергове заявив, що росіяни та українці – це «братські народи». Відповідна заява прозвучала у четвер, 14 грудня, під час його виступу перед росіянами з підсумками року. Також Путін заявив, що Одеса – російське місто. Зазначимо, заяву російський диктатор зробив у той день, коли обстріли російських військ привезли до травм двох 8-річних хлопчиків та 12-річної дівчинки з Одеси. «Ми не псували стосунки, це з нами псували стосунки. Конфлікт з Україною розпочався з «перевороту» 2014 року. Весь південний схід України був за Росію, бо це історично російські території, Одеса – російське місто», – заявив диктатор. Крім того, Путін зазначив, що росіяни та українці – «єдиний народ«, а зараз, за його словами, відбувається подоба «громадянської війни». «Те, що відбувається зараз, це величезна трагедія, схожа на громадянську війну між братами. Коли брати опинилися по різні боки. Але значною мірою вони навіть тут ні до чого. Тому що це є історичні російські території», – сказав він. Будь ласка, читайте текст після реклами Путін заявив, що на «переворот в Україні» пішли, щоби створити конфлікт, і додав, що це зробили «наші американські дружки». Російський диктатор також повідомив, що Росія готова вибудовувати відносини із США, але «їм заважає їхня імперська політика». Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що київська влада «зовсім очманіла» , коли об’явила росіян некорінною нацією в Україні. Зазначимо, російські війська намагаються знищити Одесу. Так, вночі проти 14 грудня російська армія атакувала безпілотниками Одеську область. В Одесі уламками збитих дронів-камікадзе пошкоджено понад десяток будівель, виникли займання автомобілів. Попередньо, відомо про 11 поранених мирних мешканців, серед яких троє дітей.
Бо 1% на фронті (хай 2% якщо працездатних) -- це ні про що... Це і дає йому можливість і далі нести ту маячню. А якби було вже 11% (22%) по 3-4міс кожен (з них 1міс на фронті) і з тенденцією щомісячного зростання загального % на 0.5%(1%) -- це вже могло би змінити морду лиця путлєра. Вже триндіння про “блацькі налоди” поменшало би...
І для людей в Україні 3-4міс у війську було би корисно. Навіть якщо сидіти в глухій обороні -- самоповаги додалось би. І не треба було би потім все життя ховати очі від дітей і онуків...
ага, а роботодавцям теж корисно, 3 місяці нема спеціалістів, а потім є, потім знов нема, потім є, але вже трохи не такий які ішов, без певних запчастина та/або ШІ
аналогічно підрозділи в постійном злагоджені з новою порцією мобілізованих ухилянтів
ККД що в тилу, що не в тилу в мінус, все іде на постійне навчання та злагодження.
треба якихось універсальних солдато-цифільних в пробірках клонувати, Бобуа кидай читати утопо-фантастику
Безугла тобі чітко сказала, що 700 тис. паркетних, починай довбати рапортами начальство щоб підвезли дубового паркету, бо старий треба в тил підшліфувати по формулі 90
3-4 міс нема одного спеціаліста, потім іншого, і лише через 4(8?)роки дійде черга до першого. Працедавці не вміють працювати з довгими відпустками у окремих працівників? Ріллі??
На фронті 1-2міс добре тримались (і не пили) навіть алконавти (як виявилось згодом). Аби не було втрат запчастин -- припиніть робити нові новобулиди тилу (бо кому?? Млн виїхали ж ніби...), і робіть укріплення на фронті.
Або ж... Чекайте оцього, бо 1%(2%) довго не витримає...
Путінець вважає, що російським військовим треба готуватися "до нових викликів" "Друга армія" світу має форсувати річки, воювати в горах і штурмувати міста-мільйоники. Про це депутат Держдуми Андрій Гурулєв заявив у програмі "Вечір із Володимиром Соловйовим". Чиновник послався на слова президента РФ Володимира Путіна і сказав, що потрібно "працювати до перемоги". І розповів, які дії допоможуть російській армії наблизити її. "Президент що сказав? Те, що знали, в принципі. Що працюємо до перемоги. Тобто, ти сьогодні тут, ти сьогодні покращуєшся. У тебе попереду форсування великих водних перешкод, штурм міст-мільйонників. Правда? Тобто маєш уявляти собі за обрій. Бойові дії в горах, у Карпатах. Це все ж таки буде", ― заявив Гурулев.
Бо який сенс їм зупинятись (проти 1(2)%). І 99(98)%, які їм нові квартири будують, замість оборонятись...
Бобуа Потужна у Вас ідея. Про щоб в рашкованів не було підстав про відсотки. Її можна вдосконалити -- треба було прогнати ...% через АТО (коли тим паче ще було більш спокійно, легше). Але! Навіть не всіх військових "прогнали" через АТО. Доходило до того, що для направлення в АТО діяв тариф...