Bobua написав:



Російський диктатор Володимир Путін вчергове заявив, що росіяни та українці – це «братські народи». Відповідна заява прозвучала у четвер, 14 грудня, під час його виступу перед росіянами з підсумками року. Також Путін заявив, що Одеса – російське місто. Зазначимо, заяву російський диктатор зробив у той день, коли обстріли російських військ привезли до травм двох 8-річних хлопчиків та 12-річної дівчинки з Одеси.

«Ми не псували стосунки, це з нами псували стосунки. Конфлікт з Україною розпочався з «перевороту» 2014 року. Весь південний схід України був за Росію, бо це історично російські території, Одеса – російське місто», – заявив диктатор.

Крім того, Путін зазначив, що росіяни та українці – «єдиний народ«, а зараз, за його словами, відбувається подоба «громадянської війни». «Те, що відбувається зараз, це величезна трагедія, схожа на громадянську війну між братами. Коли брати опинилися по різні боки. Але значною мірою вони навіть тут ні до чого. Тому що це є історичні російські території», – сказав він.

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Путін заявив, що на «переворот в Україні» пішли, щоби створити конфлікт, і додав, що це зробили «наші американські дружки». Російський диктатор також повідомив, що Росія готова вибудовувати відносини із США, але «їм заважає їхня імперська політика».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що київська влада «зовсім очманіла» , коли об’явила росіян некорінною нацією в Україні.

Зазначимо, російські війська намагаються знищити Одесу. Так, вночі проти 14 грудня російська армія атакувала безпілотниками Одеську область. В Одесі уламками збитих дронів-камікадзе пошкоджено понад десяток будівель, виникли займання автомобілів. Попередньо, відомо про 11 поранених мирних мешканців, серед яких троє дітей.



Хто там хихотів над ідеєю призову в укр.військо по 200тис в місяць і демобілізації такої ж кількості після 3-4міс (включно з 1міс на фронті).От путлєр тепер над вами всіма хихоче:Бо 1% на фронті (хай 2% якщо працездатних) -- це ні про що... Це і дає йому можливість і далі нести ту маячню.А якби було вже 11% (22%) по 3-4міс кожен (з них 1міс на фронті) і з тенденцією щомісячного зростання загального % на 0.5%(1%) -- це вже могло би змінити морду лиця путлєра. Вже триндіння про “блацькі налоди” поменшало би...І для людей в Україні 3-4міс у війську було би корисно. Навіть якщо сидіти в глухій обороні -- самоповаги додалось би. І не треба було би потім все життя ховати очі від дітей і онуків...