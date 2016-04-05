Додано: Суб 16 гру, 2023 15:31

5тихвиланка оптимізму.



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Печера Дракона, [15.12.2023 13:27]

МОСКВА І ТУФТА

За всіма поточними справами непомітною лишилася феєрична, як на мене, новина. Центробанк Росії мусив визнати, що цифри надходжень від експорту сировини, оприлюднені ним раніше, були... фейком. З 37,2 мільярдів доларів США, $4,2 млрд (тобто більше 10%) насправді не існували. Ще $1,3 млрд зникли з даних доходів від закордонних активів.

Тобто. В торгівельному балансі Росії кожен третій долар виявився примарою. Їх нема. Реальне позитивне сальдо становить не $14,3 млрд, а $9,4 млрд.

Ще веселіша ситуація з платіжним балансом, який враховує всі операції, а не лише торгові. Його профіцит після перегляду впав від $11,2 млрд до $4,9 млрд. Слабо?

Вам важко оцінити ці цифри? Тоді уявіть - вам повідомили що ви заробили 1000 доларів. Ви собі намріяли напланували, а коли прийшли до каси вам кажуть: "Вибачте, ми перервхували, насправді ви заробили 700 доларів". Теж ніби немало. Але нюанси існують.

Але саме цікаве - причина, чому так сталося. Центробанк РФ пояснює що часково це відбулося через стару проблему з виводом коштів з Індії. Нагадаю, Москва туди загнала вуглеводнів на $40 мільярдів, за які індійці розрахуватися можуть лише рупіями, які крім Індії нікому нафіг не потрібні. І товарів, які можна взяти по бартеру, Індія не виробляє в достатніх кількостях. Але.

В поясненні центробанку РФ ключове слово - "частково". Частково третина торгівельного балансу виявилася фейком через Індію - а ще через що?

Моя версія - значною мірою ці фейкові долари виникли через приписки. Простіше кажучи, російські відомства, з яких Кремль вимагає рекордних звітів, стали так само як в часи совка своїм міністерствам "заряджати туфту". Пригадуєте? "Аби не туфта і не амонал, не був би побудований Біломорканал".

Хто не пам'ятає цієї приказки, розповім анекдот часів совка. Колгосп здав на м'ясо чотирьох поросят. У районі подивилися, вирішили що чотири - мало, і написали "п'ять". Мовляв - в разі чого скажемо що одне подохло. В області прикинули, і написали "сім". Аби краще виглядало. На республіканському рівні написали "дев'ять" - бо несолідно. Міністерство відзвітувало про десять - для рівного числа. В Держплані це побачили і вирішили: "Чудово! Чотири порося віддамо країнам народної демократії, а решту - на внутрішні потреби".

Вам зрозуміло чому совок розвалився?

Очевидно, сучасна Росія знову повернулася до приписок і туфти. Кожен третій долар виявився фейком - і це лише те що визнав Цетробанк РФ. Реальність може виявитися набагато більш веселою.

Звісно, це не означає, що завтра Росія не зможе воювати. Але. Два моменти я зауважу.

По-перше, так, я не можу зараз через службу в ЗСУ, аналізувати інформацію по економиці Росії. Але вже давно помічаю, щось не те. Ну не можуть бути реальні цифри російської економіки такими як звітує Москва. Зараз ми побачили - так, можливі приписки. Повертаюся до теми, чи існував би Беломорканал без туфти.

По-друге. Я дуже гарно пам'ятаю як великий, могутній і нерушимий совок розвалився буквально протягом кількох днів. Совку, протягом його історії віщували багато різних фіналів. Але рухнув совок банально від того, що його керівники довели ядерну імперію до банкрутства - і аби врятувати Пітер від голоду туди завозили пайки зі складів НАТО.

Вище я навів анекдот, який схематично пояснює як СССР дійшов до такого стану. Сучасна Росія знову на цьому шляху.

Для нас це означає - не вішаємо носа і продовжуємо опиратися. Якщо довго тримати оборону перед ворогом, можна побачити як ворог тікає бо йому нема на що купити набої. Історія знає масу таких прикладів.

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