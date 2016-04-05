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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5898589959005901
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 15:42

Харківський Турбоатом (нині АТ «Українські енергетичні машини» – керівник Суботін.В) співпрацює з РФ. Про це повідомив (https://www.facebook.com/story.php?stor ... v9TEA&_rdr) народний депутат Мар’ян Заблоцький. Він вже звернувся до правоохоронних органів.

Турбоатом не припинив торгувати з Росатомом навіть після початку повномасштабного вторгнення. До 2025 року ворог розраховує отримати 2 тисячі одиниць комплектуючих. Поставки планують здійснити через чеську прокладку – «дочку» російської ТОВ «Комплектенерго», стверджує Заблоцький.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 15:48

  Slon_Nosov написав:
  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:

Не будучи в армії не маю права давати порад...але можу висловити своє ІМХО
1 Станом на сьогодні КІЛЬКІСТЬ військових - завелика, а ефективність використання - мізерна
2 Найгірше для людини - це різкі зміни , тому військове керівництво ..
а - робить правильно що поголовно не відпускає у відпустку
б - робить не правильно , що виводить з нуля ( де хоч платять за ризик) в другу лінію де умови не кращі ніж на нулі, але оплата в три рази менша
3 Найкраще це з нуля , виводити в щось типу піонерського табору де
а - сухий закон ( не жорстко сухий, якась літра пива чи пів літри вина - може бути)
б - є розпорядок дня в якому передбачені як відновлювальні процедури(сауни/басейни/фітнес зали/психологічні сеанси) так і навчальні для покращення ефективності ведення бойових дій
?И кстати а кто все эти спа организует-откроет , ТЦК?
будівельник повністью не розуміє що роблять люди на нулі і як це впливає на здоров'я та психіку...
1 Може розскажете мені як в гіршу сторону на психіку тих хто на нулі а потім 5 км від нуля - вплине моя пропозиція відвести на 200 км від нуля?
2 По питанню оплати
Моя пропозиція на порядок дешевша ніж пропозиції декого загнати в ЗСУ по 200000 осіб в місяць
budivelnik
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  #<1 ... 5898589959005901
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