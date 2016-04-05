Турбоатом не припинив торгувати з Росатомом навіть після початку повномасштабного вторгнення. До 2025 року ворог розраховує отримати 2 тисячі одиниць комплектуючих. Поставки планують здійснити через чеську прокладку – «дочку» російської ТОВ «Комплектенерго», стверджує Заблоцький.
Не будучи в армії не маю права давати порад...але можу висловити своє ІМХО 1 Станом на сьогодні КІЛЬКІСТЬ військових - завелика, а ефективність використання - мізерна 2 Найгірше для людини - це різкі зміни , тому військове керівництво .. а - робить правильно що поголовно не відпускає у відпустку б - робить не правильно , що виводить з нуля ( де хоч платять за ризик) в другу лінію де умови не кращі ніж на нулі, але оплата в три рази менша 3 Найкраще це з нуля , виводити в щось типу піонерського табору де а - сухий закон ( не жорстко сухий, якась літра пива чи пів літри вина - може бути) б - є розпорядок дня в якому передбачені як відновлювальні процедури(сауни/басейни/фітнес зали/психологічні сеанси) так і навчальні для покращення ефективності ведення бойових дій
?И кстати а кто все эти спа организует-откроет , ТЦК?
будівельник повністью не розуміє що роблять люди на нулі і як це впливає на здоров'я та психіку...
1 Може розскажете мені як в гіршу сторону на психіку тих хто на нулі а потім 5 км від нуля - вплине моя пропозиція відвести на 200 км від нуля? 2 По питанню оплати Моя пропозиція на порядок дешевша ніж пропозиції декого загнати в ЗСУ по 200000 осіб в місяць