Додано: Суб 16 гру, 2023 16:58

flyman написав: Безугла тобі чітко сказала, що 700 тис. паркетних, починай довбати рапортами начальство щоб підвезли Безугла тобі чітко сказала, що 700 тис. паркетних, починай довбати рапортами начальство щоб підвезли

1 млн 300 тис. військовослужбовців Сил оборони виконують бойові завдання". https://tsn.ua/exclusive/chi-mobilizuyu ... 94991.html каже Владислав Селезньов ТСН.ua. – Історія про масштабну мобілізацію, мовляв, треба мобілізувати 3 мільйони чоловіків – з тих самих джерел. Завдання – налякати весь український народ, мовляв, кожен, хто може тримати в руках зброю, буде воювати. Чи можна виключати такий варіант? Абсолютно ні. Але зараз передумов для цього немає. Суммарновійськовослужбовців Сил оборони виконують бойові завдання".

https://suspilne.media/640596-ivano-fra ... -2024-rik/ У бюджет 2024 року Івано-Франківської громади заклали 527 млн 100 тис. грн на підтримку Збройних сил України, що становить 15% від власних видатків громади.

https://nv.ua/ukr/kyiv/miting-u-kiyevi- ... 76498.html За словами Кличка, загальна сума бюджету — 72,6 мільярда гривень, 1 млрд з них передбачено на оборону.

Напевно більше:Силовики це ще 0,3 млн.Чоловіків наявних на підконтрольних території від 0-100+ 13 млн, віком 27-60 нехай 4 млн, розуміємо, що з них ще 1 млн. інвалідів та ще купа з реальними серйозними проблемами, особливо за 50, нехай це аж ще 1,4 придатних, але бачив цифру, що поточнили дані у ТЦК ще аж 1 млн, окрім тих хто і так на службах. Ось така реальність і можливості для заміни. Треба розуміти, що ті, що поза ТЦК, вони і поза офіційною роботою. Якщо ротанути за рахунок ще того 1 млн, що ще не задіяли в силах оборони, але по крайній мірі вже були в ТЦК, ну перспективи так собі будуть.Про ресурси:В Києві про війну слабо чули?