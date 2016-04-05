Турбоатом не припинив торгувати з Росатомом навіть після початку повномасштабного вторгнення. До 2025 року ворог розраховує отримати 2 тисячі одиниць комплектуючих. Поставки планують здійснити через чеську прокладку – «дочку» російської ТОВ «Комплектенерго», стверджує Заблоцький.
Не будучи в армії не маю права давати порад...але можу висловити своє ІМХО 1 Станом на сьогодні КІЛЬКІСТЬ військових - завелика, а ефективність використання - мізерна 2 Найгірше для людини - це різкі зміни , тому військове керівництво .. а - робить правильно що поголовно не відпускає у відпустку б - робить не правильно , що виводить з нуля ( де хоч платять за ризик) в другу лінію де умови не кращі ніж на нулі, але оплата в три рази менша 3 Найкраще це з нуля , виводити в щось типу піонерського табору де а - сухий закон ( не жорстко сухий, якась літра пива чи пів літри вина - може бути) б - є розпорядок дня в якому передбачені як відновлювальні процедури(сауни/басейни/фітнес зали/психологічні сеанси) так і навчальні для покращення ефективності ведення бойових дій
?И кстати а кто все эти спа организует-откроет , ТЦК?
будівельник повністью не розуміє що роблять люди на нулі і як це впливає на здоров'я та психіку...
1 Може розскажете мені як в гіршу сторону на психіку тих хто на нулі а потім 5 км від нуля - вплине моя пропозиція відвести на 200 км від нуля? 2 По питанню оплати Моя пропозиція на порядок дешевша ніж пропозиції декого загнати в ЗСУ по 200000 осіб в місяць
Bobua написав:Частково третина торгівельного балансу виявилася фейком через Індію - а ще через що?
Як мініміум частина з них осіла в фейкових фірмах і потім їх використали для закупівлі підсанкційних товарів, зокрема чіпів в ракети. І ще частину хотіли олігархи прикарманити, але потім їх вернули в бюджет за першою вимогою.
flyman написав:Безугла тобі чітко сказала, що 700 тис. паркетних, починай довбати рапортами начальство щоб підвезли
Напевно більше:
каже Владислав Селезньов ТСН.ua. – Історія про масштабну мобілізацію, мовляв, треба мобілізувати 3 мільйони чоловіків – з тих самих джерел. Завдання – налякати весь український народ, мовляв, кожен, хто може тримати в руках зброю, буде воювати. Чи можна виключати такий варіант? Абсолютно ні. Але зараз передумов для цього немає. Суммарно 1 млн 300 тис. військовослужбовців Сил оборони виконують бойові завдання". https://tsn.ua/exclusive/chi-mobilizuyu ... 94991.html
Силовики це ще 0,3 млн. Чоловіків наявних на підконтрольних території від 0-100+ 13 млн, віком 27-60 нехай 4 млн, розуміємо, що з них ще 1 млн. інвалідів та ще купа з реальними серйозними проблемами, особливо за 50, нехай це аж ще 1,4 придатних, але бачив цифру, що поточнили дані у ТЦК ще аж 1 млн, окрім тих хто і так на службах. Ось така реальність і можливості для заміни. Треба розуміти, що ті, що поза ТЦК, вони і поза офіційною роботою. Якщо ротанути за рахунок ще того 1 млн, що ще не задіяли в силах оборони, але по крайній мірі вже були в ТЦК, ну перспективи так собі будуть.
Hotab написав:Нормальна сума сплачуваних податків має бути не менше 50 ірпінських вітальєнів на місяць.
Тут те саме, про що я писав. Якщо б мільйон людей сплачував би по 100 тис. грн податків з 2015 по 2020 рік і половина цьог пішли б на закупівлю озброєнь - ніякої війни б не було. Якщо Вітальєн має ФОП - то він ще ЄСВ платить з мінімалки. А якщо працює як фізособа - то це дійсно може бути 200 грн в місяць. Тоді оцінка податків того активу як від 10-20 Вітальєнів виглядає дуже заниженою.