RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5899590059015902>
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 15:42

Харківський Турбоатом (нині АТ «Українські енергетичні машини» – керівник Суботін.В) співпрацює з РФ. Про це повідомив (https://www.facebook.com/story.php?stor ... v9TEA&_rdr) народний депутат Мар’ян Заблоцький. Він вже звернувся до правоохоронних органів.

Турбоатом не припинив торгувати з Росатомом навіть після початку повномасштабного вторгнення. До 2025 року ворог розраховує отримати 2 тисячі одиниць комплектуючих. Поставки планують здійснити через чеську прокладку – «дочку» російської ТОВ «Комплектенерго», стверджує Заблоцький.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21225
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2338 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 15:48

  Slon_Nosov написав:
  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:

Не будучи в армії не маю права давати порад...але можу висловити своє ІМХО
1 Станом на сьогодні КІЛЬКІСТЬ військових - завелика, а ефективність використання - мізерна
2 Найгірше для людини - це різкі зміни , тому військове керівництво ..
а - робить правильно що поголовно не відпускає у відпустку
б - робить не правильно , що виводить з нуля ( де хоч платять за ризик) в другу лінію де умови не кращі ніж на нулі, але оплата в три рази менша
3 Найкраще це з нуля , виводити в щось типу піонерського табору де
а - сухий закон ( не жорстко сухий, якась літра пива чи пів літри вина - може бути)
б - є розпорядок дня в якому передбачені як відновлювальні процедури(сауни/басейни/фітнес зали/психологічні сеанси) так і навчальні для покращення ефективності ведення бойових дій
?И кстати а кто все эти спа организует-откроет , ТЦК?
будівельник повністью не розуміє що роблять люди на нулі і як це впливає на здоров'я та психіку...
1 Може розскажете мені як в гіршу сторону на психіку тих хто на нулі а потім 5 км від нуля - вплине моя пропозиція відвести на 200 км від нуля?
2 По питанню оплати
Моя пропозиція на порядок дешевша ніж пропозиції декого загнати в ЗСУ по 200000 осіб в місяць
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26868
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 16:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Частково третина торгівельного балансу виявилася фейком через Індію - а ще через що?

Як мініміум частина з них осіла в фейкових фірмах і потім їх використали для закупівлі підсанкційних товарів, зокрема чіпів в ракети.
І ще частину хотіли олігархи прикарманити, але потім їх вернули в бюджет за першою вимогою.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1937
З нами з: 29.07.22
Подякував: 337 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Безугла тобі чітко сказала, що 700 тис. паркетних, починай довбати рапортами начальство щоб підвезли

Напевно більше:
каже Владислав Селезньов ТСН.ua. – Історія про масштабну мобілізацію, мовляв, треба мобілізувати 3 мільйони чоловіків – з тих самих джерел. Завдання – налякати весь український народ, мовляв, кожен, хто може тримати в руках зброю, буде воювати. Чи можна виключати такий варіант? Абсолютно ні. Але зараз передумов для цього немає. Суммарно 1 млн 300 тис. військовослужбовців Сил оборони виконують бойові завдання". https://tsn.ua/exclusive/chi-mobilizuyu ... 94991.html

Силовики це ще 0,3 млн.
Чоловіків наявних на підконтрольних території від 0-100+ 13 млн, віком 27-60 нехай 4 млн, розуміємо, що з них ще 1 млн. інвалідів та ще купа з реальними серйозними проблемами, особливо за 50, нехай це аж ще 1,4 придатних, але бачив цифру, що поточнили дані у ТЦК ще аж 1 млн, окрім тих хто і так на службах. Ось така реальність і можливості для заміни. Треба розуміти, що ті, що поза ТЦК, вони і поза офіційною роботою. Якщо ротанути за рахунок ще того 1 млн, що ще не задіяли в силах оборони, але по крайній мірі вже були в ТЦК, ну перспективи так собі будуть.

Про ресурси:
У бюджет 2024 року Івано-Франківської громади заклали 527 млн 100 тис. грн на підтримку Збройних сил України, що становить 15% від власних видатків громади. https://suspilne.media/640596-ivano-fra ... -2024-rik/

За словами Кличка, загальна сума бюджету — 72,6 мільярда гривень, 1 млрд з них передбачено на оборону. https://nv.ua/ukr/kyiv/miting-u-kiyevi- ... 76498.html

В Києві про війну слабо чули?
Востаннє редагувалось Ой+ в Суб 16 гру, 2023 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6362
З нами з: 19.04.12
Подякував: 98 раз.
Подякували: 990 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:зокрема чіпів в ракети

Чипы может любой "турист" привезти в кармане. Это если CPU. Все остальное - мелкий ширпотреб. В любом "гастрономе" можно приобрести.
wadimk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 138
З нами з: 27.01.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 17:12

  wadimk написав:
  Дюрі-бачі написав:зокрема чіпів в ракети

Чипы может любой "турист" привезти в кармане. Это если CPU. Все остальное - мелкий ширпотреб. В любом "гастрономе" можно приобрести.

звичайно чіпи в кліматиці мілітарі та авіоніки, та прецизійні, в трусах, пачками, ввезти, але спочатку їх треба купити, пачками, з радіоринку, на Каліфорнійських Дачах
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33550
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1563 раз.
Подякували: 2734 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:хвастаются и самоутверждаются на форумах только глубоко ущербные люди, в оффлайне ваши бредни уже не воспринимают?

Ухилятися як від перебуванні на обліку в тцк так і в сплаті податків краще?
Denik
 
Повідомлень: 2769
З нами з: 23.02.09
Подякував: 583 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 17:35

  Denik написав:
  vitaliiangel написав:хвастаются и самоутверждаются на форумах только глубоко ущербные люди, в оффлайне ваши бредни уже не воспринимают?

Ухилятися як від перебуванні на обліку в тцк так і в сплаті податків краще?

це як?
крім нелегала не можу уявити, але цікаво послухати думку експертів з уклонізму
Востаннє редагувалось flyman в Суб 16 гру, 2023 17:39, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33550
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1563 раз.
Подякували: 2734 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Нормальна сума сплачуваних податків має бути не менше 50 ірпінських вітальєнів на місяць.

Тут те саме, про що я писав. Якщо б мільйон людей сплачував би по 100 тис. грн податків з 2015 по 2020 рік і половина цьог пішли б на закупівлю озброєнь - ніякої війни б не було.
Якщо Вітальєн має ФОП - то він ще ЄСВ платить з мінімалки. А якщо працює як фізособа - то це дійсно може бути 200 грн в місяць. Тоді оцінка податків того активу як від 10-20 Вітальєнів виглядає дуже заниженою.
Denik
 
Повідомлень: 2769
З нами з: 23.02.09
Подякував: 583 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 17:40

  Denik написав:
  Hotab написав:Нормальна сума сплачуваних податків має бути не менше 50 ірпінських вітальєнів на місяць.

Тут те саме, про що я писав. Якщо б мільйон людей сплачував би по 100 тис. грн податків з 2015 по 2020 рік і половина цьог пішли б на закупівлю озброєнь - ніякої війни б не було.
Якщо Вітальєн має ФОП - то він ще ЄСВ платить з мінімалки. А якщо працює як фізособа - то це дійсно може бути 200 грн в місяць. Тоді оцінка податків того активу як від 10-20 Вітальєнів виглядає дуже заниженою.

при мінімалці 6700 і 30% безробіття, це не фантастика, це якісь інфантильні забаганки

якби в бабки були яйки, то вона була би дєдком, а якби ще мала 18..60 років, то була би мобресурсом
Востаннє редагувалось flyman в Суб 16 гру, 2023 17:42, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33550
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1563 раз.
Подякували: 2734 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 5899590059015902>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 142682
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 529335
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 13557
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10533)
16.12.2023 16:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.