

В Україні чоловіки вигадали нову схему ухилення від мобілізації - адвокатка

Ухилянти вигадали нову схему. Фото: focus.ua



Чоловіки в Україні вигадали новий спосіб уникнення від мобілізації.



Дедалі частіше ухилянти просять своїх дружин відмовитися від дітей, щоб отримати одноосібну опіку над неповнолітніми. Про це у Telegram-каналі адвокатської агенції "Пані в законі" повідомила адвокатка Кристина Очкур.



Питання про те, чи може мати відмовитися від дітей, щоб її чоловік отримав відстрочку від армії, їй надходить по кілька разів на тиждень.



За словами адвокатки, законодавством України не передбачено, що людина може прийти до нотаріуса і написати відмову від дитини або передати права на неповнолітнього. Єдиний момент, коли жінка може написати заяву на відмову від дитини, - у пологовому будинку.



"Дитина не предмет. Не може бути так, що мати переписала дитину на батька, поки йде мобілізація, а потім переоформила на себе. Ні, так не буває", - зазначила Очкур.



У всіх інших випадках позбавлення батьківських прав проводиться лише через суд. Але зробити це не так просто. Для такого рішення мають бути "залізобетонні підстави". Участь у таких справах завжди беруть органи опіки.



Втім така схема має багато ризиків. Так, жінці буде важко повернути права на дитину - процес може тривати близько року. Окрім того, під час війни може щось трапитися з батьком, і тоді додатково ускладниться життя дитини.



