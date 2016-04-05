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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5899590059015902>
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Безугла тобі чітко сказала, що 700 тис. паркетних, починай довбати рапортами начальство щоб підвезли

Напевно більше:
каже Владислав Селезньов ТСН.ua. – Історія про масштабну мобілізацію, мовляв, треба мобілізувати 3 мільйони чоловіків – з тих самих джерел. Завдання – налякати весь український народ, мовляв, кожен, хто може тримати в руках зброю, буде воювати. Чи можна виключати такий варіант? Абсолютно ні. Але зараз передумов для цього немає. Суммарно 1 млн 300 тис. військовослужбовців Сил оборони виконують бойові завдання". https://tsn.ua/exclusive/chi-mobilizuyu ... 94991.html

Силовики це ще 0,3 млн.
Чоловіків наявних на підконтрольних території від 0-100+ 13 млн, віком 27-60 нехай 4 млн, розуміємо, що з них ще 1 млн. інвалідів та ще купа з реальними серйозними проблемами, особливо за 50, нехай це аж ще 1,4 придатних, але бачив цифру, що поточнили дані у ТЦК ще аж 1 млн, окрім тих хто і так на службах. Ось така реальність і можливості для заміни. Треба розуміти, що ті, що поза ТЦК, вони і поза офіційною роботою. Якщо ротанути за рахунок ще того 1 млн, що ще не задіяли в силах оборони, але по крайній мірі вже були в ТЦК, ну перспективи так собі будуть.

Про ресурси:
У бюджет 2024 року Івано-Франківської громади заклали 527 млн 100 тис. грн на підтримку Збройних сил України, що становить 15% від власних видатків громади. https://suspilne.media/640596-ivano-fra ... -2024-rik/

За словами Кличка, загальна сума бюджету — 72,6 мільярда гривень, 1 млрд з них передбачено на оборону. https://nv.ua/ukr/kyiv/miting-u-kiyevi- ... 76498.html

В Києві про війну слабо чули?
Востаннє редагувалось Ой+ в Суб 16 гру, 2023 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 17:40

  Denik написав:
  Hotab написав:Нормальна сума сплачуваних податків має бути не менше 50 ірпінських вітальєнів на місяць.

Тут те саме, про що я писав. Якщо б мільйон людей сплачував би по 100 тис. грн податків з 2015 по 2020 рік і половина цьог пішли б на закупівлю озброєнь - ніякої війни б не було.
Якщо Вітальєн має ФОП - то він ще ЄСВ платить з мінімалки. А якщо працює як фізособа - то це дійсно може бути 200 грн в місяць. Тоді оцінка податків того активу як від 10-20 Вітальєнів виглядає дуже заниженою.

при мінімалці 6700 і 30% безробіття, це не фантастика, це якісь інфантильні забаганки

якби в бабки були яйки, то вона була би дєдком, а якби ще мала 18..60 років, то була би мобресурсом
Востаннє редагувалось flyman в Суб 16 гру, 2023 17:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 18:01

  flyman написав:
  Denik написав:
  Hotab написав:Нормальна сума сплачуваних податків має бути не менше 50 ірпінських вітальєнів на місяць.

Тут те саме, про що я писав. Якщо б мільйон людей сплачував би по 100 тис. грн податків з 2015 по 2020 рік і половина цьог пішли б на закупівлю озброєнь - ніякої війни б не було.
Якщо Вітальєн має ФОП - то він ще ЄСВ платить з мінімалки. А якщо працює як фізособа - то це дійсно може бути 200 грн в місяць. Тоді оцінка податків того активу як від 10-20 Вітальєнів виглядає дуже заниженою.

при мінімалці 6700 і 30% безробіття, це не фантастика, це якісь інфантильні забаганки

якби в бабки були яйки, то вона була би дєдком, а якби ще мала 18..60 років, то була би мобресурсом

а чё там у бабки с ситкивкой?
слышал в ТЦК суперклей завезли
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 18:11

  detroytred написав:
  Bobua написав:Бо який сенс їм зупинятись (проти 1(2)%). І 99(98)%, які їм нові квартири будують, замість оборонятись...

А може Ви помиляєтесь??? бо:
*Це та країна, про яку вчора всі боялись навіть подумати, що можна на рівних з нею воювати... Україна домінує, тримає ініціативу.
https://varta1.com.ua/news/v-ofisi-prez ... 74355.html
+
*Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ. Україна, ймовірно, збирає ресурси для нових операцій у 2024 році. Про це повідомляє німецьке видання Welt.*
https://varta1.com.ua/news/ukrayina-pla ... 74374.html


Ще 1-2 таких потужних контрнаступа і будуть майже ті самі омріяні кордони 1991 .. з т.з путіна
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 18:11

Україна має 95% невикористаної західної зброї, - Welt


Як пише видання Welt, це озброєння не було використано в контрнаступі, що почався на початку літа. На думку видання, Україна могла б використовувати цю зброю в 2024 році в одній з відправних точок, якою може стати плацдарм в Херсоні.

"Маючи необхідні винищувачі, бойові вертольоти і безпілотники, ЗСУ могли б забезпечити достатню підтримку для просування військ, тим більше що в цьому регіоні майже немає російських укріплень", - йдеться в матеріалі видання.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 18:19

  unicdima написав:На Сахаліні набирають контрактників- одноразова виплата 495000 руб, зарплата 190-400тис. руб, комунальні -50%, виплата 5000руб в місяць пожиттєво.

Можете надати посилання, кацапське?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну


В Україні чоловіки вигадали нову схему ухилення від мобілізації - адвокатка
Ухилянти вигадали нову схему. Фото: focus.ua

Чоловіки в Україні вигадали новий спосіб уникнення від мобілізації.

Дедалі частіше ухилянти просять своїх дружин відмовитися від дітей, щоб отримати одноосібну опіку над неповнолітніми. Про це у Telegram-каналі адвокатської агенції "Пані в законі" повідомила адвокатка Кристина Очкур.

Питання про те, чи може мати відмовитися від дітей, щоб її чоловік отримав відстрочку від армії, їй надходить по кілька разів на тиждень.

За словами адвокатки, законодавством України не передбачено, що людина може прийти до нотаріуса і написати відмову від дитини або передати права на неповнолітнього. Єдиний момент, коли жінка може написати заяву на відмову від дитини, - у пологовому будинку.

"Дитина не предмет. Не може бути так, що мати переписала дитину на батька, поки йде мобілізація, а потім переоформила на себе. Ні, так не буває", - зазначила Очкур.

У всіх інших випадках позбавлення батьківських прав проводиться лише через суд. Але зробити це не так просто. Для такого рішення мають бути "залізобетонні підстави". Участь у таких справах завжди беруть органи опіки.

Втім така схема має багато ризиків. Так, жінці буде важко повернути права на дитину - процес може тривати близько року. Окрім того, під час війни може щось трапитися з батьком, і тоді додатково ускладниться життя дитини.




О... А я ще давно цікавився, чому хоч так не звільняються з війська.

А воно дуже складно, виявляється...
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 18:39

  Vadim_ написав:Можете надати посилання, кацапське?

Ні, в телеграмі на російському якомусь каналі читав.
у них такі умови в багатьох регіонах.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 18:47

  Vadim_ написав:
  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:потерять свободы в борьбе за свободы? потерять жизнь в борьбе за право жить? молитвами лоб никогда не разбивали? Воюем до последнего украинца. Убит последний украинец. Победа? Процесс не может быть важнее, чем цель, для достижения которой он создан. Война ради войны.

Подивіться на усі Закони.
Знайдете варіант про хоч якійсь натяк про відмову від боротьби?

Я помиляюсь, якщо зроблю припущення: а не фінансували партнери когось без демцінностей?

Наприклад, Китай на трильони баксів і не зважаючи на сіндзян-уйгурські репресії по цей час, та інші "демцінності".

Странно что нету цитат?
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 18:47

  unicdima написав:
  Vadim_ написав:Можете надати посилання, кацапське?

Ні, в телеграмі на російському якомусь каналі читав.
у них такі умови в багатьох регіонах.

дайте ссылку на канал???
Vadim_
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