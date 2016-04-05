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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5900590159025903>
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 18:50

Муха, а ти за місяць на скільки «Ірпінських вітальонів» профінансував ЗСУ, щоб ставити питання до захисників?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ZMIST-logo
СУСПІЛЬСТВО
Списки ухилянтів з Полтавської громади ТЦК пропонують передавати владі, щоб їх ідентифікували при вирішенні особистих питань

14 Грудня 2023, 17:12


Для розшуку військовозобов’язаних, які ухиляються від виконання військового обов’язку підготували кілька пропозицій.

Про пропозиції щодо ухилянтів відомо з довідки начальника Полтавського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковника Сергія Карабліна. Її отримали на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради 14 грудня.

Як відомо з довідки із пропозиціями про покращення військового обліку, начальнику Полтавського районного управління поліції військовослужбовці з ТЦК пропонують відпрацювати дієву систему. Вона стосується роботи щодо розшуку, затримання і доставки ухилянтів.

Йдеться про доставлення до Полтавського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки тих, хто порушує законодавство про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Начальник Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП, згідно з довідкою, пропонує направляти списки ухилянтів до органів місцевої й державної влади. Їх пропонують використовувати для ідентифікації людей, які прибувають для розв'язання особистих питань.

Опісля прибуття та ідентифікації тих, хто ухиляється від служби, пропонують викликати поліцію.
Наразі ці ідеї на рівні пропозицій і взяті до відома виконавчим комітетом Полтавської міської ради.

ЗМІСТ писав, що перевірка військового обліку в установах Полтави показала, що є недоліки. У деяких випадках перевірити фірму не вдалося, бо її не існує за адресою реєстрації. Військовослужбовці ТЦК та СП дійшли висновку, що у Полтаві військовий облік здебільшого ігнорують. Перевірки 52 підприємств показали, що обов’язком щорічного звіряння списків персонального військового обліку нехтують.

Військові радять відправляти працівників, які не мають тимчасового посвідчення, військового квитка або посвідчення про приписку, до ТЦК. Також підприємствам варто перевірити спеціальності працівниць. Якщо серед них є ті, хто здобував професії, що цікавлять Міноборони, необхідно скеровувати їх на військовий облік у ТЦК.




Пропонують...
На рівні пропозицій...
Радять...

І це майже за 22міс повномасштабки.
Невже вони аж так хочуть бути окуповані? :?: :shock:
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 19:11

  Vadim_ написав:дайте ссылку на канал???

на Анна ньюс було
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 19:14

  unicdima написав:
  Vadim_ написав:дайте ссылку на канал???

на Анна ньюс було

я хз шо то таке , мля , ссілку тяжко? или флудить легче?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 19:14

  unicdima написав:
  Vadim_ написав:дайте ссылку на канал???

на Анна ньюс було

Теперь понятно, откуда ты черпаешь свою "ценную" информацию ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 19:20

Вісті з полів

У Мико сьогодні облави на М25-60. Поліція з військовими зупиняє автівки та громадський транспорт, М25-60 витягують і пакують. Епіцентр був оточений ще пообіду. Також "ловили" на пунктах набору питної води.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 19:29

  fler написав:У Мико сьогодні облави на М25-60. Поліція з військовими зупиняє автівки та громадський транспорт, М25-60 витягують і пакують. Епіцентр був оточений ще пообіду. Також "ловили" на пунктах набору питної води.

Ми насміхаємося над кацапами , але при всей диктатуре режима окурка,
у них цього нема, чому?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 19:40

  Vadim_ написав:
  fler написав:У Мико сьогодні облави на М25-60. Поліція з військовими зупиняє автівки та громадський транспорт, М25-60 витягують і пакують. Епіцентр був оточений ще пообіду. Також "ловили" на пунктах набору питної води.

Ми насміхаємося над кацапами , але при всей диктатуре режима окурка,
у них цього нема, чому?

по-перше, у них є м'ясо з тюрем, й взагалі система штрафбатів - в нас цього немає.

по-друге, у нас все більше актуальне питання ротації й заміни тих, хто довго на передку. в Раші з цим ок - ніхто нікуди не повернеться, доки триватиме війна. й ніхто навіть не сперечається - дивись пункт про штрафбати
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 19:42

  Vadim_ написав:
  fler написав:У Мико сьогодні облави на М25-60. Поліція з військовими зупиняє автівки та громадський транспорт, М25-60 витягують і пакують. Епіцентр був оточений ще пообіду. Також "ловили" на пунктах набору питної води.

Ми насміхаємося над кацапами , але при всей диктатуре режима окурка,
у них цього нема, чому?

1.Вибори, не можна хвилювати.
2.У нас поки що суспільство не протидіє цьому беззаконню, тобто є так звана суспільна згода. В кацапів чем це закінчилось ми вже бачимо.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 19:44

  Shaman написав:
  Vadim_ написав:
  fler написав:У Мико сьогодні облави на М25-60. Поліція з військовими зупиняє автівки та громадський транспорт, М25-60 витягують і пакують. Епіцентр був оточений ще пообіду. Також "ловили" на пунктах набору питної води.

Ми насміхаємося над кацапами , але при всей диктатуре режима окурка,
у них цього нема, чому?

по-перше, у них є м'ясо з тюрем, й взагалі система штрафбатів - в нас цього немає.

по-друге, у нас все більше актуальне питання ротації й заміни тих, хто довго на передку. в Раші з цим ок - ніхто нікуди не повернеться, доки триватиме війна. й ніхто навіть не сперечається - дивись пункт про штрафбати

Безугла: "700К" паркетних
flyman
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