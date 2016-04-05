Vadim_ написав:Ми насміхаємося над кацапами , але при всей диктатуре режима окурка, у них цього нема, чому?
по-перше, у них є м'ясо з тюрем, й взагалі система штрафбатів - в нас цього немає.
по-друге, у нас все більше актуальне питання ротації й заміни тих, хто довго на передку. в Раші з цим ок - ніхто нікуди не повернеться, доки триватиме війна. й ніхто навіть не сперечається - дивись пункт про штрафбати
Безугла: "700К" паркетних
якщо хтось сказав дурню, це ж не обов'язково цитувати...
fler написав:У Мико сьогодні облави на М25-60. Поліція з військовими зупиняє автівки та громадський транспорт, М25-60 витягують і пакують. Епіцентр був оточений ще пообіду. Також "ловили" на пунктах набору питної води.
Ми насміхаємося над кацапами , але при всей диктатуре режима окурка, у них цього нема, чому?
по-перше, у них є м'ясо з тюрем, й взагалі система штрафбатів - в нас цього немає.
Vadim_ написав:А чем наши сидельцы отличаются от ихних,призывайте?
Shaman написав:по-друге, у нас все більше актуальне питання ротації й заміни тих, хто довго на передку. в Раші з цим ок - ніхто нікуди не повернеться, доки триватиме війна. й ніхто навіть не сперечається - дивись пункт про штрафбати
Шо то я сомневаюсь , походу нету у них этого , и сумма бабок иная не в нашу пользу
В курсі що ця істота зробила собі УБД? Поважаю всіх військових, хто тут пише, але найбільше Фріза, офіцер, доброволець, людина честі, бізнесмен, ясний, аналітичний склад розуму. Інколи лякаюсь його негативних прогнозів, адже вони в своїй массі збуваються, на жаль, прочитав ось цю статтю і відразу згадав його, все як він і писав, вкотре переконуюсь що це мудрий, розсудливий Воїн, дай Бог йому здоров'я : https://nv.ua/ukr/ukraine/events/krinki ... 77034.html
fler написав:У Мико сьогодні облави на М25-60. Поліція з військовими зупиняє автівки та громадський транспорт, М25-60 витягують і пакують. Епіцентр був оточений ще пообіду. Також "ловили" на пунктах набору питної води.
Кім обіцяв:
Як ловитимуть ухилянтів: гучна заява Кіма, яка шокує всіх чоловіків https://tsn.ua/exclusive/yak-lovitimut- ... 72775.html Причина цьому, кажуть військові і представники влади, що людей катастрофічно не вистачає і про “лагідну” мобілізацію час забути усім. Місцеві ради надають ТЦК все більше прав. І якщо раніше без поліцейських вони не могли зупинити вас і перевірити документи, то тепер можуть. Таке рішення спершу ухвалили на Львівщині та Закарпатті, а в Ужгороді вже за кілька днів дозволили ходити по квартирах. Усі ці правила потроху дістаються усіх міст України.
В ІФ теж в період голольоду ТЦК активізується, бо по ожеледиці важче тікати, ще і без зв'зку:
“Зараз є великий затор на Пасічній, пов’язаний із роботою ТЦК. Це не керується містом. Зараз «ліг» зв’язок, ожеледиця, велика техніка не може проїхати. Тому маємо незручності. Звертаюся до наших комунальників і до наших підприємців: будь ласка, повиводьте і допомагайте містові прибрати ожеледицю”, – додає Марцінків. https://galka.if.ua/ttsk-na-pasichniy-t ... sti-video/
Bild розкрив нову стратегію ЗСУ проти РФ Максимальна ліквідація окупантів - пріоритет. Плани з деокупації України тимчасово зміщуються. Київ розчарований у прогресі деокупації територій України: цей "пріоритет" тимчасово змістили на користь максимального знищення військ РФ. Про нову "жорстку" стратегію України заявляє Bild, посилаючись на слова ряду офіцерів ЗСУ. За їхніми словами, головна мета - досягти максимально позитивного коефіцієнта знищення на користь України на тій чи іншій ділянці фронту. Даний сценарій передбачає, що українські війська можуть відступати з тих позицій, де "виграш" у співвідношенні сил не за ними. "Якщо співвідношення 10 до 1 на нашу користь, ми продовжимо наступ, якщо 1 до 1, ми відступимо", - заявив один з офіцерів. За його словами, тепер контроль позицій не має першорядної ролі. Київ не чинить щодо цього тиску, логіка центру така: потрібно зберегти життя якомога більшій кількості українців і "вбити" якомога більше окупантів. Один з колишніх західних військових підсумував для Bild, що таку стратегію ЗСУ можна назвати "контрольованим відступом з боєм". Найімовірніше, йдеться не просто про навмисний відхід з позицій. За варіантом, що "здача" необхідна, Україна залишатиме за собою мінні поля, в яких розраховує ліквідувати значну частину сил армії РФ. Ще один військовий аналітик Заходу вважає, що таким чином ЗСУ розраховують довести загострення на фронті до пікової точки, до кульмінації, при якій наступ окупантів зірветься.
Bild розкрив нову стратегію ЗСУ проти РФ Максимальна ліквідація окупантів - пріоритет. Плани з деокупації України тимчасово зміщуються. Київ розчарований у прогресі деокупації територій України: цей "пріоритет" тимчасово змістили на користь максимального знищення військ РФ. Про нову "жорстку" стратегію України заявляє Bild, посилаючись на слова ряду офіцерів ЗСУ. За їхніми словами, головна мета - досягти максимально позитивного коефіцієнта знищення на користь України на тій чи іншій ділянці фронту. Даний сценарій передбачає, що українські війська можуть відступати з тих позицій, де "виграш" у співвідношенні сил не за ними. "Якщо співвідношення 10 до 1 на нашу користь, ми продовжимо наступ, якщо 1 до 1, ми відступимо", - заявив один з офіцерів. За його словами, тепер контроль позицій не має першорядної ролі. Київ не чинить щодо цього тиску, логіка центру така: потрібно зберегти життя якомога більшій кількості українців і "вбити" якомога більше окупантів. Один з колишніх західних військових підсумував для Bild, що таку стратегію ЗСУ можна назвати "контрольованим відступом з боєм". Найімовірніше, йдеться не просто про навмисний відхід з позицій. За варіантом, що "здача" необхідна, Україна залишатиме за собою мінні поля, в яких розраховує ліквідувати значну частину сил армії РФ. Ще один військовий аналітик Заходу вважає, що таким чином ЗСУ розраховують довести загострення на фронті до пікової точки, до кульмінації, при якій наступ окупантів зірветься.
А кажуть, що форум читає невеличка кількість людей, тому тут писанина форумчан не має значення. З іншого боку, між строками читається, що наказ "ні кроку назад" скасовано, щоб подати під певним соусом несмачну страву.
Bild розкрив нову стратегію ЗСУ проти РФ Максимальна ліквідація окупантів - пріоритет. Плани з деокупації України тимчасово зміщуються. Київ розчарований у прогресі деокупації територій України: цей "пріоритет" тимчасово змістили на користь максимального знищення військ РФ. Про нову "жорстку" стратегію України заявляє Bild, посилаючись на слова ряду офіцерів ЗСУ. За їхніми словами, головна мета - досягти максимально позитивного коефіцієнта знищення на користь України на тій чи іншій ділянці фронту. Даний сценарій передбачає, що українські війська можуть відступати з тих позицій, де "виграш" у співвідношенні сил не за ними. "Якщо співвідношення 10 до 1 на нашу користь, ми продовжимо наступ, якщо 1 до 1, ми відступимо", - заявив один з офіцерів. За його словами, тепер контроль позицій не має першорядної ролі. Київ не чинить щодо цього тиску, логіка центру така: потрібно зберегти життя якомога більшій кількості українців і "вбити" якомога більше окупантів. Один з колишніх західних військових підсумував для Bild, що таку стратегію ЗСУ можна назвати "контрольованим відступом з боєм". Найімовірніше, йдеться не просто про навмисний відхід з позицій. За варіантом, що "здача" необхідна, Україна залишатиме за собою мінні поля, в яких розраховує ліквідувати значну частину сил армії РФ. Ще один військовий аналітик Заходу вважає, що таким чином ЗСУ розраховують довести загострення на фронті до пікової точки, до кульмінації, при якій наступ окупантів зірветься.
вот только вчера написал
vitaliiangel написав:наоборот Запад был бы не против любого компромисса (даже ценой территорий)
не удивлюсь если новая граница уже нарисована и предварительно согласована между Байденом и Си под их гарантии. Иначе войну на данном этапе не остановить.