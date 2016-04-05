Украинские морские пехотинцы выполняют «смертную миссию» при форсировании реки Днепр Солдаты, разочарованные положительными сообщениями украинских чиновников, нарушают молчание, называя эти усилия жестокими и, в конечном итоге, тщетными.
Bild розкрив нову стратегію ЗСУ проти РФ Максимальна ліквідація окупантів - пріоритет. Плани з деокупації України тимчасово зміщуються. Київ розчарований у прогресі деокупації територій України: цей "пріоритет" тимчасово змістили на користь максимального знищення військ РФ. Про нову "жорстку" стратегію України заявляє Bild, посилаючись на слова ряду офіцерів ЗСУ. За їхніми словами, головна мета - досягти максимально позитивного коефіцієнта знищення на користь України на тій чи іншій ділянці фронту. Даний сценарій передбачає, що українські війська можуть відступати з тих позицій, де "виграш" у співвідношенні сил не за ними. "Якщо співвідношення 10 до 1 на нашу користь, ми продовжимо наступ, якщо 1 до 1, ми відступимо", - заявив один з офіцерів. За його словами, тепер контроль позицій не має першорядної ролі. Київ не чинить щодо цього тиску, логіка центру така: потрібно зберегти життя якомога більшій кількості українців і "вбити" якомога більше окупантів. Один з колишніх західних військових підсумував для Bild, що таку стратегію ЗСУ можна назвати "контрольованим відступом з боєм". Найімовірніше, йдеться не просто про навмисний відхід з позицій. За варіантом, що "здача" необхідна, Україна залишатиме за собою мінні поля, в яких розраховує ліквідувати значну частину сил армії РФ. Ще один військовий аналітик Заходу вважає, що таким чином ЗСУ розраховують довести загострення на фронті до пікової точки, до кульмінації, при якій наступ окупантів зірветься.
Та ж мобільна оборона тільки вже в один бік - назад. Мінуванням за собою. Стратегія-то де? В чому? Бо перемолоти найбільше, зберігати людей -- такі заяви були при обороні раніше і навіть при контрнаступі. І позиції тримали з поясненням, що зручні для оборони, для перемелення. Заплутують через журналістів...
Стратегія Бобуа була не просто у відході, а у відході зарання і на суперукріплені позиції. Саме це і зберігло би людей. А не *відступ з боєм*, хоч і контрольований. Куди? На такі ж позиції в сусідню посадку?
fler написав:У Мико сьогодні облави на М25-60. Поліція з військовими зупиняє автівки та громадський транспорт, М25-60 витягують і пакують. Епіцентр був оточений ще пообіду. Також "ловили" на пунктах набору питної води.
Ми насміхаємося над кацапами , але при всей диктатуре режима окурка, у них цього нема, чому?
по-перше, у них є м'ясо з тюрем, й взагалі система штрафбатів - в нас цього немає.
по-друге, у нас все більше актуальне питання ротації й заміни тих, хто довго на передку. в Раші з цим ок - ніхто нікуди не повернеться, доки триватиме війна. й ніхто навіть не сперечається - дивись пункт про штрафбати
Важливіші інші фактори - населення більше в кілька разів, відносне навантаження набагато менше - на порядок більше військових було відпочатку - досі є фінансові ресурси, щоб платити за рекрутинг. Для ваньок, що поколіннями сруть у толкан у дворі і в кредита по вуха це реально фантастичні гроші.
стратегия - если сша/нато дадут гарантии, и путену станет неинтересно идти дальше. Поскольку включиться в войну прямо завтра сша/нато не готовы, будут искать компромисс, по достижению которого война остановится. А там или осёл или падишах. Кстати, нато заинтересовано в таких гарантиях не меньше нас. От этого зависит на чьей территории ЕС будет воевать с русней, если до этого дойдёт. Имхую, им таки удобнее воевать в Украине, чем в Польше/Прибалтике.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 гру, 2023 22:41, всього редагувалось 3 разів.
Известного активиста и борца с уклонистами от мобилизации, председателя правления «Фундации DEJURE» Михаила Жернакова в четверг задержали и доставили в ТЦК Шевченковского района Киева за неявку по повестке, сообщили «Стране» источники в правоохранительных органах.
За уклонение от прибытия по повестке ему выписали штраф.
Также ему выписали направление на медкомиссию и дали 4 дня на прохождение.
По словам источников, Жернаков в разговоре с сотрудниками ТЦК выражал уверенность, что его не мобилизуют в армию. _-------- Самое интересное это то, что активисту дали четыре дня на прохождение медкомиссии (где-то в учебном центре под Ровно всплакнул водитель автобуса) и диагноз борца, препятствующий его мобилизации - плоскостопие.