detroytred написав:Велика Британія може надати свої військові сили для підтримки українських військових, але станеться це лише у разі катастрофічного розвитку війни в Україні. Про це колишній посол України в Лондоні Вадим Пристайко повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.
я читал. Обтекаемо, в каком количестве и зачем ждать катастрофическое развитие... подписаны какие-то документы?
Головне інше. Якщо рік тому про ввід поляків на західну Україну тринділи в себе рашковани, то тепер бачимо що? Про можливість (британців) говорить наш не хухри-мухри, а бувший посол не в зажоп'ї світу, а в Лондоні.
Це по суті (при найгіршому сценарії) - розподіл. Бо куди британці вспіють, там і лінія.
Насторожує, що взагалі про таке вже йде відкрито мова!!! Це ж не ми під під'їздом (на хфорумі), а рівень посла в Лондоні.
Vadim_ написав:А чем наши сидельцы отличаются от ихних,призывайте?
Shaman написав:по-друге, у нас все більше актуальне питання ротації й заміни тих, хто довго на передку. в Раші з цим ок - ніхто нікуди не повернеться, доки триватиме війна. й ніхто навіть не сперечається - дивись пункт про штрафбати
Шо то я сомневаюсь , походу нету у них этого , и сумма бабок иная не в нашу пользу
щоб зеки воювали треба мати штрафбати, бо інакше дурних нема.
як це немає - а оці м'ясні піхотні штурми? а як за часів Вагнера були такі собі черепашки, які переносили боєкомплект навіть без зброї - їх завдання було дійти з цим комплектом до точки - все.
не так давно тут кидались тапками , коли хтось казав що Заходу не цікава перемога України і програш рф; що Захід втратить обличчя і тп
а тепер згадаємо трохи історії
2011 рік, Сирія; весь захід активно заявляє - що Асад повинен піти, і тп
Мировые лидеры призвали президента Сирии уйти в отставку https://www.bbc.com/russian/internation ... assad_call Президент США также объявил о введении, как он выразился, беспрецедентных санкций, которые должны "усилить финансовую изоляцию режима Асада и помешать его правительству финансировать кампанию насилия против сирийского народа".
Faceless написав:Важливіші інші фактори - населення більше в кілька разів, відносне навантаження набагато менше - на порядок більше військових було відпочатку - досі є фінансові ресурси, щоб платити за рекрутинг. Для ваньок, що поколіннями сруть у толкан у дворі і в кредита по вуха це реально фантастичні гроші.
це до речі теж.
я й не гадав, що у них в глухомані така срака, що піти та здохнути, та ще й з шансом вкрасти пральну машинку - це така перспектива, що ого-го.
Оприлюднила напрацювання законопроекту з рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби Безугла.
У чорновому варіанті документа визначаються такі нововведення для жінок: 1. Військовий облік: Жінки стають на військовий облік. Механізм обліку визначається Міністерством оборони. 2. Базова загальновоєнна підготовка: Жінки проходитимуть обов'язкову базову загальновійськову підготовку. 3. Військова служба під час воєнного стану: Під час дії воєнного стану жінки можуть бути залучені до проходження військової служби, але на бойові посади – лише за добровільною згодою
detroytred написав:Так це бла-бла якраз на боці Вашої ж тези "От этого зависит на чьей территории ЕС будет воевать с русней, если до этого дойдёт".
я подредактировал цитируемый вами пост.
beee написав:Оприлюднила напрацювання законопроекту з рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби Безугла.
У чорновому варіанті документа визначаються такі нововведення для жінок: 1. Військовий облік: Жінки стають на військовий облік. Механізм обліку визначається Міністерством оборони. 2. Базова загальновоєнна підготовка: Жінки проходитимуть обов'язкову базову загальновійськову підготовку. 3. Військова служба під час воєнного стану: Під час дії воєнного стану жінки можуть бути залучені до проходження військової служби, але на бойові посади – лише за добровільною згодою
она решила что стране не хватает О.Ляшко. у него тоже были революционные заявления. Это не того уровня политики, чтобы их цитировать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 гру, 2023 23:11, всього редагувалось 1 раз.
Xenon написав:не так давно тут кидались тапками , коли хтось казав що Заходу не цікава перемога України і програш рф; що Захід втратить обличчя і тп
а тепер згадаємо трохи історії
2011 рік, Сирія; весь захід активно заявляє - що Асад повинен піти, і тп
Мировые лидеры призвали президента Сирии уйти в отставку https://www.bbc.com/russian/internation ... assad_call Президент США также объявил о введении, как он выразился, беспрецедентных санкций, которые должны "усилить финансовую изоляцию режима Асада и помешать его правительству финансировать кампанию насилия против сирийского народа".
Xenon написав:не так давно тут кидались тапками , коли хтось казав що Заходу не цікава перемога України і програш рф; що Захід втратить обличчя і тп
а тепер згадаємо трохи історії
2011 рік, Сирія; весь захід активно заявляє - що Асад повинен піти, і тп
Мировые лидеры призвали президента Сирии уйти в отставку https://www.bbc.com/russian/internation ... assad_call Президент США также объявил о введении, как он выразился, беспрецедентных санкций, которые должны "усилить финансовую изоляцию режима Асада и помешать его правительству финансировать кампанию насилия против сирийского народа".