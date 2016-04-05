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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 590359045905590659075908>
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:00

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Велика Британія може надати свої військові сили для підтримки українських військових, але станеться це лише у разі катастрофічного розвитку війни в Україні. Про це колишній посол України в Лондоні Вадим Пристайко повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.
я читал. Обтекаемо, в каком количестве и зачем ждать катастрофическое развитие... подписаны какие-то документы?

Головне інше.
Якщо рік тому про ввід поляків на західну Україну тринділи в себе рашковани, то тепер бачимо що?
Про можливість (британців) говорить наш не хухри-мухри, а бувший посол не в зажоп'ї світу, а в Лондоні.

Це по суті (при найгіршому сценарії) - розподіл.
Бо куди британці вспіють, там і лінія.

Насторожує, що взагалі про таке вже йде відкрито мова!!!
Це ж не ми під під'їздом (на хфорумі), а рівень посла в Лондоні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:03

  Vadim_ написав:
  Vadim_ написав:А чем наши сидельцы отличаются от ихних,призывайте?

  Shaman написав:по-друге, у нас все більше актуальне питання ротації й заміни тих, хто довго на передку. в Раші з цим ок - ніхто нікуди не повернеться, доки триватиме війна. й ніхто навіть не сперечається - дивись пункт про штрафбати

Шо то я сомневаюсь , походу нету у них этого , и сумма бабок иная не в нашу пользу

щоб зеки воювали треба мати штрафбати, бо інакше дурних нема.

як це немає - а оці м'ясні піхотні штурми? а як за часів Вагнера були такі собі черепашки, які переносили боєкомплект навіть без зброї - їх завдання було дійти з цим комплектом до точки - все.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:04

  detroytred написав:Насторожує, що взагалі про таке вже йде відкрито мова!!!
ну бла-бла то такое, как и будапештский меморандум
  detroytred написав:а рівень посла в Лондоні.
да хоть с уровня президентов и что? Там же не диктатура, элиты должны договориться, подготовить общество, получить мандат парламента, чё-то подписать, ратифицировать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 гру, 2023 23:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:05

не так давно тут кидались тапками , коли хтось казав що Заходу не цікава перемога України і програш рф; що Захід втратить обличчя і тп

а тепер згадаємо трохи історії

2011 рік, Сирія; весь захід активно заявляє - що Асад повинен піти, і тп

Мировые лидеры призвали президента Сирии уйти в отставку
https://www.bbc.com/russian/internation ... assad_call
Президент США также объявил о введении, как он выразился, беспрецедентных санкций, которые должны "усилить финансовую изоляцию режима Асада и помешать его правительству финансировать кампанию насилия против сирийского народа".

(нічого не нагадує?)

І де зараз Асад?



а тепер 2022 рік, березень

Путин должен уйти: что значит речь Байдена в Польше
https://zn.ua/international/putin-dolzh ... olshe.html

По мнению президента США, эта попытка, так же, как и предыдущие советские, будет безуспешной: демократия в Украине выстоит, а начавший войну диктатор Путин потеряет власть.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:06

  Faceless написав:Важливіші інші фактори
- населення більше в кілька разів, відносне навантаження набагато менше
- на порядок більше військових було відпочатку
- досі є фінансові ресурси, щоб платити за рекрутинг. Для ваньок, що поколіннями сруть у толкан у дворі і в кредита по вуха це реально фантастичні гроші.

це до речі теж.

я й не гадав, що у них в глухомані така срака, що піти та здохнути, та ще й з шансом вкрасти пральну машинку - це така перспектива, що ого-го.

й хтось на цю країну ще дивиться...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:07

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Насторожує, що взагалі про таке вже йде відкрито мова!!!
ну бла-бла то такое, как и будапештский меморандум ратифицировать.

))
Так це бла-бла якраз на боці Вашої ж тези "От этого зависит на чьей территории ЕС будет воевать с русней, если до этого дойдёт".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Оприлюднила напрацювання законопроекту з рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби Безугла.

У чорновому варіанті документа визначаються такі нововведення для жінок:
1. Військовий облік: Жінки стають на військовий облік. Механізм обліку визначається Міністерством оборони.
2. Базова загальновоєнна підготовка: Жінки проходитимуть обов'язкову базову загальновійськову підготовку.
3. Військова служба під час воєнного стану: Під час дії воєнного стану жінки можуть бути залучені до проходження військової служби, але на бойові посади – лише за добровільною згодою
beee
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:08

  detroytred написав:Так це бла-бла якраз на боці Вашої ж тези "От этого зависит на чьей территории ЕС будет воевать с русней, если до этого дойдёт".
я подредактировал цитируемый вами пост.
  beee написав:Оприлюднила напрацювання законопроекту з рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби Безугла.

У чорновому варіанті документа визначаються такі нововведення для жінок:
1. Військовий облік: Жінки стають на військовий облік. Механізм обліку визначається Міністерством оборони.
2. Базова загальновоєнна підготовка: Жінки проходитимуть обов'язкову базову загальновійськову підготовку.
3. Військова служба під час воєнного стану: Під час дії воєнного стану жінки можуть бути залучені до проходження військової служби, але на бойові посади – лише за добровільною згодою

она решила что стране не хватает О.Ляшко. у него тоже были революционные заявления. Это не того уровня политики, чтобы их цитировать.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 гру, 2023 23:11, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:10

  Xenon написав:не так давно тут кидались тапками , коли хтось казав що Заходу не цікава перемога України і програш рф; що Захід втратить обличчя і тп

а тепер згадаємо трохи історії

2011 рік, Сирія; весь захід активно заявляє - що Асад повинен піти, і тп

Мировые лидеры призвали президента Сирии уйти в отставку
https://www.bbc.com/russian/internation ... assad_call
Президент США также объявил о введении, как он выразился, беспрецедентных санкций, которые должны "усилить финансовую изоляцию режима Асада и помешать его правительству финансировать кампанию насилия против сирийского народа".

(нічого не нагадує?)

І де зараз Асад?



а тепер 2022 рік, березень

Путин должен уйти: что значит речь Байдена в Польше
https://zn.ua/international/putin-dolzh ... olshe.html

По мнению президента США, эта попытка, так же, как и предыдущие советские, будет безуспешной: демократия в Украине выстоит, а начавший войну диктатор Путин потеряет власть.


"Захід-2023" це вже зовсім не "Захід-1991".
Якщо вдасться вирвати 80% України з когтей "Вісі Зла",то вже перемога.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:10

  Xenon написав:не так давно тут кидались тапками , коли хтось казав що Заходу не цікава перемога України і програш рф; що Захід втратить обличчя і тп

а тепер згадаємо трохи історії
2011 рік, Сирія; весь захід активно заявляє - що Асад повинен піти, і тп

Мировые лидеры призвали президента Сирии уйти в отставку
https://www.bbc.com/russian/internation ... assad_call
Президент США также объявил о введении, как он выразился, беспрецедентных санкций, которые должны "усилить финансовую изоляцию режима Асада и помешать его правительству финансировать кампанию насилия против сирийского народа".

(нічого не нагадує?)

І де зараз Асад?

а тепер 2022 рік, березень
Путин должен уйти: что значит речь Байдена в Польше
https://zn.ua/international/putin-dolzh ... olshe.html

По мнению президента США, эта попытка, так же, как и предыдущие советские, будет безуспешной: демократия в Украине выстоит, а начавший войну диктатор Путин потеряет власть.

а війна що, скінчилася?

Пуйло так, щоб надто самовпевнений - так ми є не знаємо, якими казками його годують - напевне хтось вже пообіцяв всю Донецьку область до виборів...

чи ви гадаєте, що країна 30% бюджету витрачає на війну (й це мінімум) - це перспектива розвитку?
Shaman
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