beee написав:Оприлюднила напрацювання законопроекту з рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби Безугла.
У чорновому варіанті документа визначаються такі нововведення для жінок: 1. Військовий облік: Жінки стають на військовий облік. Механізм обліку визначається Міністерством оборони. 2. Базова загальновоєнна підготовка: Жінки проходитимуть обов'язкову базову загальновійськову підготовку. 3. Військова служба під час воєнного стану: Під час дії воєнного стану жінки можуть бути залучені до проходження військової служби, але на бойові посади – лише за добровільною згодою
Виріщили остаточно закошмарити та викурити з України рештки населення яке ще має змогу виїхати, але не виїхало з тих чи інших міркуваннь.
beee написав:Оприлюднила напрацювання законопроекту з рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби Безугла.
У чорновому варіанті документа визначаються такі нововведення для жінок: 1. Військовий облік: Жінки стають на військовий облік. Механізм обліку визначається Міністерством оборони. 2. Базова загальновоєнна підготовка: Жінки проходитимуть обов'язкову базову загальновійськову підготовку. 3. Військова служба під час воєнного стану: Під час дії воєнного стану жінки можуть бути залучені до проходження військової служби, але на бойові посади – лише за добровільною згодою
Так це для всіх жінок чи лише по отому ряду визначених спеціальностей?
beee написав:Оприлюднила напрацювання законопроекту з рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби Безугла.
У чорновому варіанті документа визначаються такі нововведення для жінок: 1. Військовий облік: Жінки стають на військовий облік. Механізм обліку визначається Міністерством оборони. 2. Базова загальновоєнна підготовка: Жінки проходитимуть обов'язкову базову загальновійськову підготовку. 3. Військова служба під час воєнного стану: Під час дії воєнного стану жінки можуть бути залучені до проходження військової служби, але на бойові посади – лише за добровільною згодою
Так це для всіх жінок чи лише по отому ряду визначених спеціальностей?
fler написав:У Мико сьогодні облави на М25-60. Поліція з військовими зупиняє автівки та громадський транспорт, М25-60 витягують і пакують. Епіцентр був оточений ще пообіду. Також "ловили" на пунктах набору питної води.
Ми насміхаємося над кацапами , але при всей диктатуре режима окурка, у них цього нема, чому?
1.Вибори, не можна хвилювати. 2.У нас поки що суспільство не протидіє цьому беззаконню, тобто є так звана суспільна згода. В кацапів чем це закінчилось ми вже бачимо.
22міс в укр.війську без перспектив виходу -- це “законня”??? І такому “законню” продидії не має бути?
Агов, ви там всі у тилах ще нормальні, чи вкінець озвіріли? Від вас всіх закон вже 21міс вимагає оновити дані в тецека, а ви чекаєте облав і “пакування”, і ще щось говорите про закони...?