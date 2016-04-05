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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 59045905590659075908>
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:13

  fox767676 написав:"Захід-2023" це вже зовсім не "Захід-1991".
Якщо вдасться вирвати 80% України з когтей "Вісі Зла",то вже перемога.

начебто поки лише 15-20% - чи скільки там Раша захопила? більше у них сил не вистачить.

а так перемога для Заходу, як назавжди у Раші оцє імперське вялічіе вирвати - це ще треба працювати.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:15

  beee написав:Оприлюднила напрацювання законопроекту з рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби Безугла.

У чорновому варіанті документа визначаються такі нововведення для жінок:
1. Військовий облік: Жінки стають на військовий облік. Механізм обліку визначається Міністерством оборони.
2. Базова загальновоєнна підготовка: Жінки проходитимуть обов'язкову базову загальновійськову підготовку.
3. Військова служба під час воєнного стану: Під час дії воєнного стану жінки можуть бути залучені до проходження військової служби, але на бойові посади – лише за добровільною згодою


Виріщили остаточно закошмарити та викурити з України рештки населення яке ще має змогу виїхати, але не виїхало з тих чи інших міркуваннь.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:16

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Так це бла-бла якраз на боці Вашої ж тези "От этого зависит на чьей территории ЕС будет воевать с русней, если до этого дойдёт".
я подредактировал цитируемый вами пост.

Я бачив.
Оце теж на тій же чаші ваг - "Имхую, им таки удобнее воевать в Украине, чем в Польше/Прибалтике."

Тобто вводити війська (допомогти Україні) партнерам вигідно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:18

  beee написав:Оприлюднила напрацювання законопроекту з рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби Безугла.

У чорновому варіанті документа визначаються такі нововведення для жінок:
1. Військовий облік: Жінки стають на військовий облік. Механізм обліку визначається Міністерством оборони.
2. Базова загальновоєнна підготовка: Жінки проходитимуть обов'язкову базову загальновійськову підготовку.
3. Військова служба під час воєнного стану: Під час дії воєнного стану жінки можуть бути залучені до проходження військової служби, але на бойові посади – лише за добровільною згодою

Так це для всіх жінок чи лише по отому ряду визначених спеціальностей?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:24

  Shaman написав:
  fox767676 написав:"Захід-2023" це вже зовсім не "Захід-1991".
Якщо вдасться вирвати 80% України з когтей "Вісі Зла",то вже перемога.

начебто поки лише 15-20% - чи скільки там Раша захопила? більше у них сил не вистачить.

а так перемога для Заходу, як назавжди у Раші оцє імперське вялічіе вирвати - це ще треба працювати.

ВВС вдалося поговорити з кількома російськими військовими, які бояться, що бої під Кринками стануть "самогубством" для них.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cn3px9vjexyo

Дивна картина...
Згадалося інтерв'ю Фріца: про війна - це контрольований хаос.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:24

  detroytred написав:Тобто вводити війська (допомогти Україні) партнерам вигідно.
это я так думаю. а что они в кулуарах думают мы хз
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:25

  detroytred написав:
  beee написав:Оприлюднила напрацювання законопроекту з рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби Безугла.

У чорновому варіанті документа визначаються такі нововведення для жінок:
1. Військовий облік: Жінки стають на військовий облік. Механізм обліку визначається Міністерством оборони.
2. Базова загальновоєнна підготовка: Жінки проходитимуть обов'язкову базову загальновійськову підготовку.
3. Військова служба під час воєнного стану: Під час дії воєнного стану жінки можуть бути залучені до проходження військової служби, але на бойові посади – лише за добровільною згодою

Так це для всіх жінок чи лише по отому ряду визначених спеціальностей?

слона потрібно їсти по шматочкам
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:25

стосовно війскових, країн Заходу - що вони будуть направлені в Україну - це взагалі смішно.

Захід майже рік наважувався передати танки, майже 2 роки наважується на літаки, ракети теж саме. Відправка контингенту - це фактично 3я Світова. Мьякотілий Захід на це не здатен нажаль
Востаннє редагувалось Xenon в Суб 16 гру, 2023 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:27

  Xenon написав:Відправка контингенту - це фактично 3я Світова.
пуйло против всего мира? ну ок рф, иран, сирия, сев. корея, абхазия против всего мира.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 16 гру, 2023 23:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:27

  Rack написав:
  Vadim_ написав:
  fler написав:У Мико сьогодні облави на М25-60. Поліція з військовими зупиняє автівки та громадський транспорт, М25-60 витягують і пакують. Епіцентр був оточений ще пообіду. Також "ловили" на пунктах набору питної води.

Ми насміхаємося над кацапами , але при всей диктатуре режима окурка,
у них цього нема, чому?

1.Вибори, не можна хвилювати.
2.У нас поки що суспільство не протидіє цьому беззаконню, тобто є так звана суспільна згода. В кацапів чем це закінчилось ми вже бачимо.


22міс в укр.війську без перспектив виходу -- це “законня”??? :?: :shock: І такому “законню” продидії не має бути?

Агов, ви там всі у тилах ще нормальні, чи вкінець озвіріли? Від вас всіх закон вже 21міс вимагає оновити дані в тецека, а ви чекаєте облав і “пакування”, і ще щось говорите про закони...?

Ви дорослі, чи діти в дитсадку і “в хатці”...
Bobua
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  #<1 ... 59045905590659075908>
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