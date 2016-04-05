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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5905590659075908>
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:28

  Shaman написав:
  fox767676 написав:"Захід-2023" це вже зовсім не "Захід-1991".
Якщо вдасться вирвати 80% України з когтей "Вісі Зла",то вже перемога.

начебто поки лише 15-20% - чи скільки там Раша захопила? більше у них сил не вистачить.

а так перемога для Заходу, як назавжди у Раші оцє імперське вялічіе вирвати - це ще треба працювати.


20% і динаміка невтішна.
таке навіть в 1991 році не вдалося. Хоча Захід був тоді гегемоном, і демократія в тренді навіть на росії. Але вже тоді рашко-їхтамнєти-"миротворці" шастали по придністров'ю, абхазії, таджикістану. І на фоні цих конвульсій вялічія Захїд нагинав Україну щоб поступилась росії своїм ядерним та ракетним арсеналом.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:29

  Xenon написав:стосовно війскових, країн Заходу - що вони будуть направлені в Україну - це взагалі смішно.

Захід майже рік наважувався передати танки, майже 2 роки наважується на літаки, ракети теж саме. Відправка контингенту - це фактично 3я Світова. Мьякотілий Захід на це не здатен нажаль

там же написано - у випадку критичної ситуації. не буде цієї критичної ситуації.

Раші б втримати те, що вона схопила. вже навіть інтегрувати не вийде.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:46

  Zebra написав:
  detroytred написав:Якось клізьма під час роботи або бою -- це таке собі сумнівне позитивне явище.

З України виїхало у 20-ому столітті кілька десятків мільйонів людей. Я взагалі вважаю, що Україна перенаселена досі.

От сьогодні не міг довго запаркуватися у ТЦ, доводилось кружляти палити бензин. Щоб проїхати по місту, потрібно вже більше півгодини в тянучках. Якщо половина Чернігова виїде з України - процеси підуть значно швидше - менше черги, тянучок, більше місця, більше часу на корисні справи.

Менше народу - більше кіслороду. Якщо в Києві зменшиться у 2 рази населення - тим хто залишиться жити стане дешевше.

в країні десь 10-11млн пенсіонерів. Якщо половина з нехай 40млн виїде, то на кожного не пенсіонера (і на немовлят теж) залишиться по пенсіонеру на утриманні
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:Раші б втримати те, що вона схопила. вже навіть інтегрувати не вийде.
золоті слова.
Хоча ВАЗу вже пропонували завести польські війська, щом зняти з кордонів і посилити ЗСУ.
ВАЗ доповів - у мене лімон, мені достатньо.
Ніхто не знає цього сценарію і як воно піде далі.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 23:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Може вас якимось спецподатком обкласти, бо мені кисню не вистачає
крутіть педалі, добувайте -

велику кількість кисню добувають із рідкого повітря розрідженням (ректифікацією). Повітря охолоджують до -200ОС, а потім поступово нагрівають. При -196 ОС азот випаровується, а рідкий кисень залишається.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 00:01

  Goodman написав:
  fox767676 написав:Може вас якимось спецподатком обкласти, бо мені кисню не вистачає
крутіть педалі, добувайте -

велику кількість кисню добувають із рідкого повітря розрідженням (ректифікацією). Повітря охолоджують до -200ОС, а потім поступово нагрівають. При -196 ОС азот випаровується, а рідкий кисень залишається.


хай зебра педалить, він йдейний мальтузианець, теоретичний послідовник практиків гітлера-сталіна, їм теж українців забагато було
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 00:01

  whois2010 написав:в країні десь 10-11млн пенсіонерів. Якщо половина з нехай 40млн виїде, то на кожного не пенсіонера (і на немовлят теж) залишиться по пенсіонеру на утриманні

Тоді будуть питання і до дітей цих пенсіонерів, і до самих пенсіонерів - якщо ваші діти виїхали з країни у скрутний час, якого дідька діти інших пенсіонерів мають утримувати вас.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 00:04

  Goodman написав:
  Shaman написав:Раші б втримати те, що вона схопила. вже навіть інтегрувати не вийде.
золоті слова.
Хоча ВАЗу вже пропонували завести польські війська, щом зняти з кордонів і посилити ЗСУ.
ВАЗ доповів - у мене лімон, мені достатньо.
Ніхто не знає цього сценарію і як воно піде далі.
в

А.. йому достатньо...
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 00:04

  fox767676 написав:
  Goodman написав:
  fox767676 написав:Може вас якимось спецподатком обкласти, бо мені кисню не вистачає
крутіть педалі, добувайте -

велику кількість кисню добувають із рідкого повітря розрідженням (ректифікацією). Повітря охолоджують до -200ОС, а потім поступово нагрівають. При -196 ОС азот випаровується, а рідкий кисень залишається.


хай зебра педалить, він йдейний мальтузианець, теоретичний послідовник практиків гітлера-сталіна, їм теж українців забагато було

Не перекручуйте. Тут мова йде про те, шо держава може мобілізувати громадян для оборони. Якщо це призведе до віддоку населення - то що поганого? Це взаімовигідне розлучення - клади паспорт на стіл і вільний. Держава тоді буде реально більш сильна і стабільна.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 00:05

доречі, звернули увагу що вчьора хутін знову заговорив про "наваросію"; це вперше з 2014 року.
Це може свідчити про те що вони почуяли слабкість
Xenon
 
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