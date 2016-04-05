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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5906590759085909>
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 00:16

  Xenon написав:доречі, звернули увагу що вчьора хутін знову заговорив про "наваросію"; це вперше з 2014 року.
Це може свідчити про те що вони почуяли слабкість

Путіну вже залишилось небагато. 80-річних імператорів на Русі не було ніколи. Хрущова жорстко змістили в 70 років. Брєжнєв помер у 76. Сталін помер у 75. І т.д. і т.п. там багато ще персонажів було.

Рашка країна авторитарна, 80-и річний з дименцією авторитарний лідер там апріорі не буде керувати силовим блоком. Його змістять і засунуть кудись на дачу, якшо доживе - це не демократія накшталт США.

Назарбаєва змістили у 80 десь років. Але на сході до старих поваги більше, ніж у рашці. І то вовки як тільки почав давати слабину зжерли разом з оточенням.

Я думаю десь у 2027 Путіна вже не буде при владі.

За цей час він не зможе захопити багато.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 00:18

  Xenon написав:доречі, звернули увагу що вчьора хутін знову заговорив про "наваросію"; це вперше з 2014 року.
Це може свідчити про те що вони почуяли слабкість

Росія планує до 2026 року захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя. А новою лінією фронту, за планами Кремля, має стати річка Дніпро. Цими даними ділиться військовий аналітик Юліан Рьопке з посиланням на власні джерела у розвідці. Подробиці матеріалу – у німецькому виданні Bild.

Якщо хто забув.
Як у мережі стібуться з карти нападу Росії на Україну, яку опублікувало видання Bild
У мережі висміяли карту німецького таблоїда Bild, на якій зображено ймовірний план вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року
https://www.depo.ua/ukr/life/yak-u-mere ... 2051398513
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 00:19

  Xenon написав:доречі, звернули увагу що вчьора хутін знову заговорив про "наваросію"; це вперше з 2014 року.
Це може свідчити про те що вони почуяли слабкість


Путін про "наваросію", ЄС про "стадію перемовин"
Коли нема практичних досягненнь у справу вступають лозунги та обіцянки
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 00:24

  Xenon написав:стосовно війскових, країн Заходу - що вони будуть направлені в Україну - це взагалі смішно.

Захід майже рік наважувався передати танки, майже 2 роки наважується на літаки, ракети теж саме. Відправка контингенту - це фактично 3я Світова. Мьякотілий Захід на це не здатен нажаль


Євростат порахував, що з України виїхали 650 тисяч чоловіків призовного віку.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd1px4z922wo

В цей самий час ти пропонуєш солдатам заходу умирати в Україні ? В них теж є сім’ї .
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 00:30

  Ukrainian написав:
  Xenon написав:стосовно війскових, країн Заходу - що вони будуть направлені в Україну - це взагалі смішно.

Захід майже рік наважувався передати танки, майже 2 роки наважується на літаки, ракети теж саме. Відправка контингенту - це фактично 3я Світова. Мьякотілий Захід на це не здатен нажаль


Євростат порахував, що з України виїхали 650 тисяч чоловіків призовного віку.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd1px4z922wo

В цей самий час ти пропонуєш солдатам заходу умирати в Україні ? В них теж є сім’ї .


Ну операторам томагагавків чи пілотам ф-35 не обовязково помирати
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 00:31

  prodigy написав:
  ЛАД написав:На 2024 у них предусмотрено 35 трлн. руб

читайте уважно, " не передергиваете"

Общие параметры
Доходы бюджета в следующем году прогнозируются в 35 триллионов 65 миллиардов рублей. Расходы – уже в 36 триллионов и 660 миллиардов рублей. Таким образом, дефицит бюджета, то есть неприятная разница между доходами и расходами, составит 1 триллион 595 миллиардов рублей.


Ну и самые большие расходы бюджета предусмотрены на так называемую оборону, то есть, по сути, на нападение – на войну в Украине. Помимо засекреченных и незасекреченных военных расходов, которые включены в мирные статьи, только официально на военные цели в следующем году хотят потратить 10 трлн 775 млрд рублей. И это беспрецедентная сумма. Еще год назад на 2024-й закладывали 4 трлн 644 млрд рублей, что тоже немало. А сейчас взяли и добавили еще 6 триллионов с лишним. То есть официальные военные расходы выросли почти в 2,5 раза.


умовно 100-105млрд дол на війну витрати в рф
якщо США проголосують 61 млрд, Україна з власних коштів витратить десь 12-13млрд
сподіваюсь що 20-25мрлд назбирають по світу (Британія, Канада, Японія, Австралія теж допомагають регулярно)

Прошу прощения за ошибку. Виноват.
Утром второпях взял не ту цифру. Спасибо за поправку.
Вы правы. На оборону у них, действительно 10,8 трлн. руб., т.е. по сегодняшнему курсу 120 млрд. долл., по курсу, допустим, 100 - 108 млрд. Пусть даже 100 млрд. долл.
У нас 1,69 трлн гривен, что по сегодняшнему курсу 37 составляет 46 млрд. долл., по прогнозному курсу бюджета 40,7 - 41,5 млрд. долл., а не 12-13 млрд, о которых Вы пишете. Средства, которые нам обещают, это не чисто военная помощь, а в значительной степени кредиты на покрытие дефицита бюджета. В законе о бюджете сказано о "за рахунок: зовнішніх запозичень (1 668,1 млрд грн)".
И ещё: "Сектор національної безпеки та оборони згідно із Законом фінансуватиметься виключно за рахунок внутрішніх надходжень." (https://www.rada.gov.ua/news/razom/243496.html).
"1 668,1 млрд грн" по прогнозному курсу 40,7 будет 41 млрд. долл.
Не знаю, какая часть средств США и ЕС пойдёт на эти займы, а сколько на безвозмездные поставки оружия. Если реально выделят США 61 млрд. долл., а ЕС 50 млрд. евро, т.е. примерно 54,5 млрд. долл. (в сумме 115 млрд. долл.) и из них 41 млрд. пойдёт на займы, а оставшиеся 74 млрд. на чисто военную помощь, то общие наши военные затраты составят где-то около 120 млрд. долл., т.е. столько же или даже больше российских расходов в 100-120 млрд.
Стоит отметить , что росс. цены на вооружения ниже западных, но сравнить не могу, поэтому не буду учитывать.
В любом случае, расходы наши (с учётом западной помощи) и российские близки. Т.е. благодаря этому превосходства мы не достигнем.
Остаётся вопрос - как быть?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 00:35

❗️Важливі подробиці про новий законопроект щодо мобілізації

Призовний вік по мобілізації – 25 років, замість 27 років зараз.

Нові обов’язки військовозобовʼязаних громадян:
📍Надати дані про місце проживання роботодавцю.
📍Пройти медогляд під час мобілізації.
📍Самостійно з’явитися в ЦНАП / ТЦК СП для уточнення даних. Мобілізувати в ЦНАПі не можуть! Тільки уточнити дані.
📍Постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану.

Варіанти вручення повістки:
📍в ТЦК СП представниками ТЦК СП
📍за місцем проживання представниками ТЦК СП, поліцейськими
📍 за місцем роботи представниками ТЦК СП, поліцейськими
📍в громадських місцях представниками ТЦК СП, поліцейськими

Яка відстрочка таке і право на звільнення:
📍Всі особи з інвалідністю.
📍Ті, хто мають троє і більше дітей.
📍Якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то 1 має відстрочку і право на звільнення (чоловік або жінка). Тобто, якщо жінка вирішує піти на військову службу, то чоловік таким чином може отримати відстрочку.
📍Якщо у сім’ї особа неповнолітня з інвалідністю.
📍Якщо повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю / дружина або чоловік / батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає кому відстрочка)
📍Опікуни особи з інвалідністю 1-3 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною.
📍Вагітні жінки та жінки в декреті.
📍Тільки діючі нардепи (всіх колишніх прибрали), обрання депутатом – підстава для звільнення.
📍Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час АТО або відсічі збройної агресії проти України.

Підлягають мобілізації тільки за бажанням:
📍особи з інвалідністю
📍особи, звільнені з полону

Прибираємо право на відстрочку та ставимо на військовий облік:
📍поліцейських
📍БЕБ
📍державна пенітенціарна служба

Строкова служба:
📍прибираємо строкову службу
📍звільняємо строковиків
📍всі звільнені строковики переходять в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (з 25 років)

Жінки:
📍стають на військовий облік (порядок обліку визначається Міноборони)
📍проходять базову загальновійськову підготовку
📍під час дії воєнного стану залучаються до проходження військової служби (на бойові посади - тільки добровільно)
📍звільняються від проходження базової військової підготовки (крім загальних підстав):
- у зв’язку із вагітністю;
- у зв’язку з доглядом за дитиною.


Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 00:36

  Zebra написав:
  Xenon написав:доречі, звернули увагу що вчьора хутін знову заговорив про "наваросію"; це вперше з 2014 року.
Це може свідчити про те що вони почуяли слабкість

Путіну вже залишилось небагато. 80-річних імператорів на Русі не було ніколи. Хрущова жорстко змістили в 70 років. Брєжнєв помер у 76. Сталін помер у 75. І т.д. і т.п. там багато ще персонажів було.

Рашка країна авторитарна, 80-и річний з дименцією авторитарний лідер там апріорі не буде керувати силовим блоком. Його змістять і засунуть кудись на дачу, якшо доживе - це не демократія накшталт США.

Назарбаєва змістили у 80 десь років. Але на сході до старих поваги більше, ніж у рашці. І то вовки як тільки почав давати слабину зжерли разом з оточенням.

Я думаю десь у 2027 Путіна вже не буде при владі.

За цей час він не зможе захопити багато.


Хомейні закінчив ірано-іракську війну у 88 років.
Звісно Хомейні був праведник, а путін растлєнне чмо, але медицина,фсо та система противажелів свою справу роблять. Коли помирав Тито, то на його порятунок приїхаи лікарі з усього світу, включно з американським Дебейки.
Так і путіна весь Захід рятувати буде
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 00:42

Xenon
А що там зі студентами?
Усьо?
І по бронюванню як?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 00:52

  detroytred написав:Xenon
А що там зі студентами?
Усьо?
І по бронюванню як?


на 1-шу вищу освіту та аспирантуру будуть давати
Тим хто на 2й-3й вже вчиться, то дадуть довчитися, до захисту допустять після ВЛК.
Бронювання це корупційна цицька
fox767676
 
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