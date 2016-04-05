❗️Важливі подробиці про новий законопроект щодо мобілізації



Призовний вік по мобілізації – 25 років, замість 27 років зараз.



Нові обов’язки військовозобовʼязаних громадян:

📍Надати дані про місце проживання роботодавцю.

📍Пройти медогляд під час мобілізації.

📍Самостійно з’явитися в ЦНАП / ТЦК СП для уточнення даних. Мобілізувати в ЦНАПі не можуть! Тільки уточнити дані.

📍Постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану.



Варіанти вручення повістки:

📍в ТЦК СП представниками ТЦК СП

📍за місцем проживання представниками ТЦК СП, поліцейськими

📍 за місцем роботи представниками ТЦК СП, поліцейськими

📍в громадських місцях представниками ТЦК СП, поліцейськими



Яка відстрочка таке і право на звільнення:

📍Всі особи з інвалідністю.

📍Ті, хто мають троє і більше дітей.

📍Якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то 1 має відстрочку і право на звільнення (чоловік або жінка). Тобто, якщо жінка вирішує піти на військову службу, то чоловік таким чином може отримати відстрочку.

📍Якщо у сім’ї особа неповнолітня з інвалідністю.

📍Якщо повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю / дружина або чоловік / батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає кому відстрочка)

📍Опікуни особи з інвалідністю 1-3 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною.

📍Вагітні жінки та жінки в декреті.

📍Тільки діючі нардепи (всіх колишніх прибрали), обрання депутатом – підстава для звільнення.

📍Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час АТО або відсічі збройної агресії проти України.



Підлягають мобілізації тільки за бажанням:

📍особи з інвалідністю

📍особи, звільнені з полону



Прибираємо право на відстрочку та ставимо на військовий облік:

📍поліцейських

📍БЕБ

📍державна пенітенціарна служба



Строкова служба:

📍прибираємо строкову службу

📍звільняємо строковиків

📍всі звільнені строковики переходять в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (з 25 років)



Жінки:

📍стають на військовий облік (порядок обліку визначається Міноборони)

📍проходять базову загальновійськову підготовку

📍під час дії воєнного стану залучаються до проходження військової служби (на бойові посади - тільки добровільно)

📍звільняються від проходження базової військової підготовки (крім загальних підстав):

- у зв’язку із вагітністю;

- у зв’язку з доглядом за дитиною.





