Xenon написав:доречі, звернули увагу що вчьора хутін знову заговорив про "наваросію"; це вперше з 2014 року. Це може свідчити про те що вони почуяли слабкість
Росія планує до 2026 року захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя. А новою лінією фронту, за планами Кремля, має стати річка Дніпро. Цими даними ділиться військовий аналітик Юліан Рьопке з посиланням на власні джерела у розвідці. Подробиці матеріалу – у німецькому виданні Bild.
Якщо хто забув. Як у мережі стібуться з карти нападу Росії на Україну, яку опублікувало видання Bild У мережі висміяли карту німецького таблоїда Bild, на якій зображено ймовірний план вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року https://www.depo.ua/ukr/life/yak-u-mere ... 2051398513
ЛАД написав:На 2024 у них предусмотрено 35 трлн. руб
читайте уважно, " не передергиваете"
Общие параметры Доходы бюджета в следующем году прогнозируются в 35 триллионов 65 миллиардов рублей. Расходы – уже в 36 триллионов и 660 миллиардов рублей. Таким образом, дефицит бюджета, то есть неприятная разница между доходами и расходами, составит 1 триллион 595 миллиардов рублей.
Ну и самые большие расходы бюджета предусмотрены на так называемую оборону, то есть, по сути, на нападение – на войну в Украине. Помимо засекреченных и незасекреченных военных расходов, которые включены в мирные статьи, только официально на военные цели в следующем году хотят потратить 10 трлн 775 млрд рублей. И это беспрецедентная сумма. Еще год назад на 2024-й закладывали 4 трлн 644 млрд рублей, что тоже немало. А сейчас взяли и добавили еще 6 триллионов с лишним. То есть официальные военные расходы выросли почти в 2,5 раза.
умовно 100-105млрд дол на війну витрати в рф якщо США проголосують 61 млрд, Україна з власних коштів витратить десь 12-13млрд сподіваюсь що 20-25мрлд назбирають по світу (Британія, Канада, Японія, Австралія теж допомагають регулярно)
Прошу прощения за ошибку. Виноват. Утром второпях взял не ту цифру. Спасибо за поправку. Вы правы. На оборону у них, действительно 10,8 трлн. руб., т.е. по сегодняшнему курсу 120 млрд. долл., по курсу, допустим, 100 - 108 млрд. Пусть даже 100 млрд. долл. У нас 1,69 трлн гривен, что по сегодняшнему курсу 37 составляет 46 млрд. долл., по прогнозному курсу бюджета 40,7 - 41,5 млрд. долл., а не 12-13 млрд, о которых Вы пишете. Средства, которые нам обещают, это не чисто военная помощь, а в значительной степени кредиты на покрытие дефицита бюджета. В законе о бюджете сказано о "за рахунок: зовнішніх запозичень (1 668,1 млрд грн)". И ещё: "Сектор національної безпеки та оборони згідно із Законом фінансуватиметься виключно за рахунок внутрішніх надходжень." (https://www.rada.gov.ua/news/razom/243496.html). "1 668,1 млрд грн" по прогнозному курсу 40,7 будет 41 млрд. долл. Не знаю, какая часть средств США и ЕС пойдёт на эти займы, а сколько на безвозмездные поставки оружия. Если реально выделят США 61 млрд. долл., а ЕС 50 млрд. евро, т.е. примерно 54,5 млрд. долл. (в сумме 115 млрд. долл.) и из них 41 млрд. пойдёт на займы, а оставшиеся 74 млрд. на чисто военную помощь, то общие наши военные затраты составят где-то около 120 млрд. долл., т.е. столько же или даже больше российских расходов в 100-120 млрд. Стоит отметить , что росс. цены на вооружения ниже западных, но сравнить не могу, поэтому не буду учитывать. В любом случае, расходы наши (с учётом западной помощи) и российские близки. Т.е. благодаря этому превосходства мы не достигнем. Остаётся вопрос - как быть?
❗️Важливі подробиці про новий законопроект щодо мобілізації
Призовний вік по мобілізації – 25 років, замість 27 років зараз.
Нові обов’язки військовозобовʼязаних громадян: 📍Надати дані про місце проживання роботодавцю. 📍Пройти медогляд під час мобілізації. 📍Самостійно з’явитися в ЦНАП / ТЦК СП для уточнення даних. Мобілізувати в ЦНАПі не можуть! Тільки уточнити дані. 📍Постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану.
Варіанти вручення повістки: 📍в ТЦК СП представниками ТЦК СП 📍за місцем проживання представниками ТЦК СП, поліцейськими 📍 за місцем роботи представниками ТЦК СП, поліцейськими 📍в громадських місцях представниками ТЦК СП, поліцейськими
Яка відстрочка таке і право на звільнення: 📍Всі особи з інвалідністю. 📍Ті, хто мають троє і більше дітей. 📍Якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то 1 має відстрочку і право на звільнення (чоловік або жінка). Тобто, якщо жінка вирішує піти на військову службу, то чоловік таким чином може отримати відстрочку. 📍Якщо у сім’ї особа неповнолітня з інвалідністю. 📍Якщо повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю / дружина або чоловік / батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає кому відстрочка) 📍Опікуни особи з інвалідністю 1-3 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною. 📍Вагітні жінки та жінки в декреті. 📍Тільки діючі нардепи (всіх колишніх прибрали), обрання депутатом – підстава для звільнення. 📍Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час АТО або відсічі збройної агресії проти України.
Підлягають мобілізації тільки за бажанням: 📍особи з інвалідністю 📍особи, звільнені з полону
Прибираємо право на відстрочку та ставимо на військовий облік: 📍поліцейських 📍БЕБ 📍державна пенітенціарна служба
Строкова служба: 📍прибираємо строкову службу 📍звільняємо строковиків 📍всі звільнені строковики переходять в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (з 25 років)
Жінки: 📍стають на військовий облік (порядок обліку визначається Міноборони) 📍проходять базову загальновійськову підготовку 📍під час дії воєнного стану залучаються до проходження військової служби (на бойові посади - тільки добровільно) 📍звільняються від проходження базової військової підготовки (крім загальних підстав): - у зв’язку із вагітністю; - у зв’язку з доглядом за дитиною.
Xenon написав:доречі, звернули увагу що вчьора хутін знову заговорив про "наваросію"; це вперше з 2014 року. Це може свідчити про те що вони почуяли слабкість
Путіну вже залишилось небагато. 80-річних імператорів на Русі не було ніколи. Хрущова жорстко змістили в 70 років. Брєжнєв помер у 76. Сталін помер у 75. І т.д. і т.п. там багато ще персонажів було.
Рашка країна авторитарна, 80-и річний з дименцією авторитарний лідер там апріорі не буде керувати силовим блоком. Його змістять і засунуть кудись на дачу, якшо доживе - це не демократія накшталт США.
Назарбаєва змістили у 80 десь років. Але на сході до старих поваги більше, ніж у рашці. І то вовки як тільки почав давати слабину зжерли разом з оточенням.
Я думаю десь у 2027 Путіна вже не буде при владі.
За цей час він не зможе захопити багато.
Хомейні закінчив ірано-іракську війну у 88 років. Звісно Хомейні був праведник, а путін растлєнне чмо, але медицина,фсо та система противажелів свою справу роблять. Коли помирав Тито, то на його порятунок приїхаи лікарі з усього світу, включно з американським Дебейки. Так і путіна весь Захід рятувати буде