В Северной Корее вводят обязательную военную службу для женщин.



Под действие этого приказа, уже отосланного в военкоматы по всей стране, будут подпадать девушки в возрасте от 17 до 20 лет, сообщает DailyNK, ссылаясь на свои источники внутри закрытого государства.



В ходе отбора особое внимание уделяется физическим проблемам и заразным заболеваниям. Минимальный рост женщины-военнослужащего в 2012 году был понижен до 142 см, но, по словам источника, на этот стандарт редко обращают внимание.



Обычно призыв в Северной Корее происходит дважды в год: в апреле и августе, и до этого момента женщины шли в армию только по собственному желанию, в то время как мужчины служить обязаны.



Выпускницы школ (по 17-18 лет) пойдут служить в апреле, а женщины от 18 до 20 лет в августе.



Военные ожидают уменьшения количества служащих в "миллионной армии", в связи с высоким уровнем детской смертности и низким количеством беременностей, последовавшим после страшного голода в девяностых годах.



Новые квоты на поступление в университеты и техникумы еще не оглашены, при этом скорее всего, принимать будут только тех, кто уже отслужил в армии, либо особенно одаренных студентов из специальных школ.