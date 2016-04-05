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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5906590759085909
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 01:16

  detroytred написав:Xenon
А що там зі студентами?
Усьо?
І по бронюванню як?

всі так всі
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 01:40

  beee написав:Оприлюднила напрацювання законопроекту з рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби Безугла.

У чорновому варіанті документа визначаються такі нововведення для жінок:
1. Військовий облік: Жінки стають на військовий облік. Механізм обліку визначається Міністерством оборони.
2. Базова загальновоєнна підготовка: Жінки проходитимуть обов'язкову базову загальновійськову підготовку....


Как говорится найдите 10 отличий - https://podrobnosti.ua/2233401-kak-sluz ... -foto.html?


В Северной Корее вводят обязательную военную службу для женщин.

Под действие этого приказа, уже отосланного в военкоматы по всей стране, будут подпадать девушки в возрасте от 17 до 20 лет, сообщает DailyNK, ссылаясь на свои источники внутри закрытого государства.

В ходе отбора особое внимание уделяется физическим проблемам и заразным заболеваниям. Минимальный рост женщины-военнослужащего в 2012 году был понижен до 142 см, но, по словам источника, на этот стандарт редко обращают внимание.

Обычно призыв в Северной Корее происходит дважды в год: в апреле и августе, и до этого момента женщины шли в армию только по собственному желанию, в то время как мужчины служить обязаны.

Выпускницы школ (по 17-18 лет) пойдут служить в апреле, а женщины от 18 до 20 лет в августе.

Военные ожидают уменьшения количества служащих в "миллионной армии", в связи с высоким уровнем детской смертности и низким количеством беременностей, последовавшим после страшного голода в девяностых годах.

Новые квоты на поступление в университеты и техникумы еще не оглашены, при этом скорее всего, принимать будут только тех, кто уже отслужил в армии, либо особенно одаренных студентов из специальных школ.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 01:50

  whois2010 написав:Якщо половина з нехай 40млн виїде, то на кожного не пенсіонера (і на немовлят теж) залишиться по пенсіонеру на утриманні


А что получение пенсии (кровно заработанной человеком годами тяжелого труда) как-то зависит от физического нахождения его тушки?
katso
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 02:02

  katso написав:
  whois2010 написав:Якщо половина з нехай 40млн виїде, то на кожного не пенсіонера (і на немовлят теж) залишиться по пенсіонеру на утриманні


А что получение пенсии (кровно заработанной человеком годами тяжелого труда) как-то зависит от физического нахождения его тушки?

Мова про те , що в країні не залишиться робочих рук які будуть генерувати прибуток з якого можна буде платити пенсії такій кількості пенсіонерів
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 03:07

  fox767676 написав:
  Zebra написав:
  Xenon написав:доречі, звернули увагу що вчьора хутін знову заговорив про "наваросію"; це вперше з 2014 року.
Це може свідчити про те що вони почуяли слабкість

Путіну вже залишилось небагато. 80-річних імператорів на Русі не було ніколи. Хрущова жорстко змістили в 70 років. Брєжнєв помер у 76. Сталін помер у 75. І т.д. і т.п. там багато ще персонажів було.

Рашка країна авторитарна, 80-и річний з дименцією авторитарний лідер там апріорі не буде керувати силовим блоком. Його змістять і засунуть кудись на дачу, якшо доживе - це не демократія накшталт США.

Назарбаєва змістили у 80 десь років. Але на сході до старих поваги більше, ніж у рашці. І то вовки як тільки почав давати слабину зжерли разом з оточенням.

Я думаю десь у 2027 Путіна вже не буде при владі.

За цей час він не зможе захопити багато.


Хомейні закінчив ірано-іракську війну у 88 років.
Звісно Хомейні був праведник, а путін растлєнне чмо, але медицина,фсо та система противажелів свою справу роблять. Коли помирав Тито, то на його порятунок приїхаи лікарі з усього світу, включно з американським Дебейки.
Так і путіна весь Захід рятувати буде

Лікарі поки що не навчились підіймати з ліжка. Підтримувати життєдіяльність так, але це вже буде відхід від влади і можливо навіть швидше, ніж я пропоную. Це буде доволі несподівано і дуже швидка зміна влади.
Зараз я бачу, що він свій срок не потягне. Але на 2024 і 2025 мої видіння для нас поки не сприятливі.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 03:23

Zebra Ха... З підставними путінами можуть це псевдоопудало і до 120 років тримати царем. Будуть свистіти про найкращу руську медицину і що пуйло погодилося на ризиковий мед.експеремент заради прориву в рус.медицині і заради всіх рАсіян
Востаннє редагувалось Visky в Нед 17 гру, 2023 03:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 03:30

  Zebra написав:
  fox767676 написав:
  Zebra написав:Путіну вже залишилось небагато. 80-річних імператорів на Русі не було ніколи. Хрущова жорстко змістили в 70 років. Брєжнєв помер у 76. Сталін помер у 75. І т.д. і т.п. там багато ще персонажів було.

Рашка країна авторитарна, 80-и річний з дименцією авторитарний лідер там апріорі не буде керувати силовим блоком. Його змістять і засунуть кудись на дачу, якшо доживе - це не демократія накшталт США.

Назарбаєва змістили у 80 десь років. Але на сході до старих поваги більше, ніж у рашці. І то вовки як тільки почав давати слабину зжерли разом з оточенням.

Я думаю десь у 2027 Путіна вже не буде при владі.

За цей час він не зможе захопити багато.


Хомейні закінчив ірано-іракську війну у 88 років.
Звісно Хомейні був праведник, а путін растлєнне чмо, але медицина,фсо та система противажелів свою справу роблять. Коли помирав Тито, то на його порятунок приїхаи лікарі з усього світу, включно з американським Дебейки.
Так і путіна весь Захід рятувати буде

Лікарі поки що не навчились підіймати з ліжка. Підтримувати життєдіяльність так, але це вже буде відхід від влади і можливо навіть швидше, ніж я пропоную. Це буде доволі несподівано і дуже швидка зміна влади.
Зараз я бачу, що він свій срок не потягне. Але на 2024 і 2025 мої видіння для нас поки не сприятливі.


на вечерю овес забродивший був?
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  #<1 ... 5906590759085909
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