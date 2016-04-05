beee написав:Оприлюднила напрацювання законопроекту з рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби Безугла.
У чорновому варіанті документа визначаються такі нововведення для жінок: 1. Військовий облік: Жінки стають на військовий облік. Механізм обліку визначається Міністерством оборони. 2. Базова загальновоєнна підготовка: Жінки проходитимуть обов'язкову базову загальновійськову підготовку....
В Северной Корее вводят обязательную военную службу для женщин.
Под действие этого приказа, уже отосланного в военкоматы по всей стране, будут подпадать девушки в возрасте от 17 до 20 лет, сообщает DailyNK, ссылаясь на свои источники внутри закрытого государства.
В ходе отбора особое внимание уделяется физическим проблемам и заразным заболеваниям. Минимальный рост женщины-военнослужащего в 2012 году был понижен до 142 см, но, по словам источника, на этот стандарт редко обращают внимание.
Обычно призыв в Северной Корее происходит дважды в год: в апреле и августе, и до этого момента женщины шли в армию только по собственному желанию, в то время как мужчины служить обязаны.
Выпускницы школ (по 17-18 лет) пойдут служить в апреле, а женщины от 18 до 20 лет в августе.
Военные ожидают уменьшения количества служащих в "миллионной армии", в связи с высоким уровнем детской смертности и низким количеством беременностей, последовавшим после страшного голода в девяностых годах.
Новые квоты на поступление в университеты и техникумы еще не оглашены, при этом скорее всего, принимать будут только тех, кто уже отслужил в армии, либо особенно одаренных студентов из специальных школ.
Xenon написав:доречі, звернули увагу що вчьора хутін знову заговорив про "наваросію"; це вперше з 2014 року. Це може свідчити про те що вони почуяли слабкість
Путіну вже залишилось небагато. 80-річних імператорів на Русі не було ніколи. Хрущова жорстко змістили в 70 років. Брєжнєв помер у 76. Сталін помер у 75. І т.д. і т.п. там багато ще персонажів було.
Рашка країна авторитарна, 80-и річний з дименцією авторитарний лідер там апріорі не буде керувати силовим блоком. Його змістять і засунуть кудись на дачу, якшо доживе - це не демократія накшталт США.
Назарбаєва змістили у 80 десь років. Але на сході до старих поваги більше, ніж у рашці. І то вовки як тільки почав давати слабину зжерли разом з оточенням.
Я думаю десь у 2027 Путіна вже не буде при владі.
За цей час він не зможе захопити багато.
Хомейні закінчив ірано-іракську війну у 88 років. Звісно Хомейні був праведник, а путін растлєнне чмо, але медицина,фсо та система противажелів свою справу роблять. Коли помирав Тито, то на його порятунок приїхаи лікарі з усього світу, включно з американським Дебейки. Так і путіна весь Захід рятувати буде
Лікарі поки що не навчились підіймати з ліжка. Підтримувати життєдіяльність так, але це вже буде відхід від влади і можливо навіть швидше, ніж я пропоную. Це буде доволі несподівано і дуже швидка зміна влади. Зараз я бачу, що він свій срок не потягне. Але на 2024 і 2025 мої видіння для нас поки не сприятливі.
Zebra Ха... З підставними путінами можуть це псевдоопудало і до 120 років тримати царем. Будуть свистіти про найкращу руську медицину і що пуйло погодилося на ризиковий мед.експеремент заради прориву в рус.медицині і заради всіх рАсіян
Востаннє редагувалось Visky в Нед 17 гру, 2023 03:30, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Путіну вже залишилось небагато. 80-річних імператорів на Русі не було ніколи. Хрущова жорстко змістили в 70 років. Брєжнєв помер у 76. Сталін помер у 75. І т.д. і т.п. там багато ще персонажів було.
Рашка країна авторитарна, 80-и річний з дименцією авторитарний лідер там апріорі не буде керувати силовим блоком. Його змістять і засунуть кудись на дачу, якшо доживе - це не демократія накшталт США.
Назарбаєва змістили у 80 десь років. Але на сході до старих поваги більше, ніж у рашці. І то вовки як тільки почав давати слабину зжерли разом з оточенням.
Я думаю десь у 2027 Путіна вже не буде при владі.
За цей час він не зможе захопити багато.
Хомейні закінчив ірано-іракську війну у 88 років. Звісно Хомейні був праведник, а путін растлєнне чмо, але медицина,фсо та система противажелів свою справу роблять. Коли помирав Тито, то на його порятунок приїхаи лікарі з усього світу, включно з американським Дебейки. Так і путіна весь Захід рятувати буде
Лікарі поки що не навчились підіймати з ліжка. Підтримувати життєдіяльність так, але це вже буде відхід від влади і можливо навіть швидше, ніж я пропоную. Це буде доволі несподівано і дуже швидка зміна влади. Зараз я бачу, що він свій срок не потягне. Але на 2024 і 2025 мої видіння для нас поки не сприятливі.
detroytred написав:Xenon А що там зі студентами? Усьо? І по бронюванню як?
на 1-шу вищу освіту та аспирантуру будуть давати Тим хто на 2й-3й вже вчиться, то дадуть довчитися, до захисту допустять після ВЛК. Бронювання це корупційна цицька
З бронюванням це я трохи зтормозив. Це мабуть робить КМУ своїми постановами. Як схоче і в будь-якій момент. Якщо так, то Дивна річ: призов Законом (для всієї великої групи. Народними обранцями), а виключення - Кабмін (чиновниками). По максимуму -- Кабмін може тоді прописати бронь для всіх)), тобто повністю обнулити Закон (рішення народних обранців).
Хоча в законопроекті вище є про знімається бронь з поліції, пеніціарників. Якийсь вінегрет...