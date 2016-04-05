Додано: Нед 17 гру, 2023 09:45

Shaman написав: Xenon написав: доречі, звернули увагу що вчьора хутін знову заговорив про "наваросію"; це вперше з 2014 року.

Це може свідчити про те що вони почуяли слабкість доречі, звернули увагу що вчьора хутін знову заговорив про "наваросію"; це вперше з 2014 року.Це може свідчити про те що вони почуяли слабкість

це каже про те, що вони чомусь вирішили, що перевага у них. але насправді ця війна сильно виснажує Рашу, чому вони всіма засобами намагаються про щось домовитися - типу на їх умовах. Раша дуже здивується, коли на таких умовах ніхто не буде навіть розмовляти. це каже про те, що вони чомусь вирішили, що перевага у них. але насправді ця війна сильно виснажує Рашу, чому вони всіма засобами намагаються про щось домовитися - типу на їх умовах. Раша дуже здивується, коли на таких умовах ніхто не буде навіть розмовляти.

От прикольні на цих сторінках дискусії.В одних все побудовано, що рашка категорично проти та не збирається йти на перемовини, зупинятися.В інших -- на абсолютно протилежному.При цьому дискусії точаться не по цьому основанію, а по наслідкам.Стосовно ж реакцій рашкованів на погіршення...Так вони хтооооуууу?Оті вперті, тупі, плюючі на комфорт, демцінності і т.д. раби-орки чи ні?Да в них танки будуть під кремлем, а вони будуть, як ні в чому не бувало продовжувати...Якщо вже почали по повній і перейшли межу...Питання лише в тому чи дійсно вже перейшли та не бачать відступу взад?Якщо - да, то тіко, як от було з Гі у 2СВ. Тобто до самих розвалин кремля. Усе інше - це примарні надії.А судячи з того, як вони потехеньку переформатовуються, то шляху взад вони схоже не бачать.І саме це стримує партнерів.По суті вони тягнуть час... Готуються самі. Але ну дуже кволо, бо ті ж самі шашлики і в них. Демократія...