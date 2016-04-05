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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5908590959105911>
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 08:47

  Xenon написав:доречі, звернули увагу що вчьора хутін знову заговорив про "наваросію"; це вперше з 2014 року.
Це може свідчити про те що вони почуяли слабкість

це каже про те, що вони чомусь вирішили, що перевага у них. але насправді ця війна сильно виснажує Рашу, чому вони всіма засобами намагаються про щось домовитися - типу на їх умовах. Раша дуже здивується, коли на таких умовах ніхто не буде навіть розмовляти.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 08:57

  detroytred написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:Xenon
А що там зі студентами?
Усьо?
І по бронюванню як?


на 1-шу вищу освіту та аспирантуру будуть давати
Тим хто на 2й-3й вже вчиться, то дадуть довчитися, до захисту допустять після ВЛК.
Бронювання це корупційна цицька

З бронюванням це я трохи зтормозив.
Це мабуть робить КМУ своїми постановами. Як схоче і в будь-якій момент.
Якщо так, то
Дивна річ: призов Законом (для всієї великої групи. Народними обранцями), а виключення - Кабмін (чиновниками). По максимуму -- Кабмін може тоді прописати бронь для всіх)), тобто повністю обнулити Закон (рішення народних обранців).

Хоча в законопроекті вище є про знімається бронь з поліції, пеніціарників.
Якийсь вінегрет...

Ну і не змогли не залишиити лазівку у вигляді тещі-інваліда
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 09:31

  fox767676 написав:
  detroytred написав:
  fox767676 написав:
на 1-шу вищу освіту та аспирантуру будуть давати
Тим хто на 2й-3й вже вчиться, то дадуть довчитися, до захисту допустять після ВЛК.
Бронювання це корупційна цицька

З бронюванням це я трохи зтормозив.
Це мабуть робить КМУ своїми постановами. Як схоче і в будь-якій момент.
Якщо так, то
Дивна річ: призов Законом (для всієї великої групи. Народними обранцями), а виключення - Кабмін (чиновниками). По максимуму -- Кабмін може тоді прописати бронь для всіх)), тобто повністю обнулити Закон (рішення народних обранців).

Хоча в законопроекті вище є про знімається бронь з поліції, пеніціарників.
Якийсь вінегрет...

Ну і не змогли не залишиити лазівку у вигляді тещі-інваліда

підкидаю ідею квартальщикам:
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 09:32

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 09:45

  Shaman написав:
  Xenon написав:доречі, звернули увагу що вчьора хутін знову заговорив про "наваросію"; це вперше з 2014 року.
Це може свідчити про те що вони почуяли слабкість

це каже про те, що вони чомусь вирішили, що перевага у них. але насправді ця війна сильно виснажує Рашу, чому вони всіма засобами намагаються про щось домовитися - типу на їх умовах. Раша дуже здивується, коли на таких умовах ніхто не буде навіть розмовляти.

От прикольні на цих сторінках дискусії.
В одних все побудовано, що рашка категорично проти та не збирається йти на перемовини, зупинятися.
В інших -- на абсолютно протилежному.
При цьому дискусії точаться не по цьому основанію, а по наслідкам.

Стосовно ж реакцій рашкованів на погіршення...
Так вони хтооооуууу?
Оті вперті, тупі, плюючі на комфорт, демцінності і т.д. раби-орки чи ні?
Да в них танки будуть під кремлем, а вони будуть, як ні в чому не бувало продовжувати...
Якщо вже почали по повній і перейшли межу...

Питання лише в тому чи дійсно вже перейшли та не бачать відступу взад?
Якщо - да, то тіко, як от було з Гі у 2СВ. Тобто до самих розвалин кремля. Усе інше - це примарні надії.
А судячи з того, як вони потехеньку переформатовуються, то шляху взад вони схоже не бачать.
І саме це стримує партнерів.
По суті вони тягнуть час... Готуються самі. Але ну дуже кволо, бо ті ж самі шашлики і в них. Демократія...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 09:51

  detroytred написав:
  Shaman написав:
  Xenon написав:доречі, звернули увагу що вчьора хутін знову заговорив про "наваросію"; це вперше з 2014 року.
Це може свідчити про те що вони почуяли слабкість

це каже про те, що вони чомусь вирішили, що перевага у них. але насправді ця війна сильно виснажує Рашу, чому вони всіма засобами намагаються про щось домовитися - типу на їх умовах. Раша дуже здивується, коли на таких умовах ніхто не буде навіть розмовляти.

От прикольні на цих сторінках дискусії.
В одних все побудовано, що рашка категорично проти та не збирається йти на перемовини, зупинятися.
В інших -- на абсолютно протилежному.
При цьому дискусії точаться не по цьому основанію, а по наслідкам.

Стосовно ж реакцій рашкованів на погіршення...
Так вони хтооооуууу?
Оті вперті, тупі, плюючі на комфорт, демцінності і т.д. раби-орки чи ні?
Да в них танки будуть під кремлем, а вони будуть, як ні в чому не бувало продовжувати...
Якщо вже почали по повній і перейшли межу...

Питання лише в тому чи дійсно вже перейшли та не бачать відступу взад?
Якщо - да, то тіко, як от було з Гі у 2СВ. Тобто до самих розвалин кремля. Усе інше - це примарні надії.
А судячи з того, як вони потехеньку переформатовуються, то шляху взад вони схоже не бачать.
І саме це стримує партнерів.
По суті вони тягнуть час... Готуються самі. Але ну дуже кволо, бо ті ж самі шашлики і в них. Демократія...

питання в іншому: скільки українців залишиться на той момент коли партнери переможуть
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 09:57

flyman , якщо за 2 роки втратили 100-200к, то скільки через 2 роки залишиться, муха? Вмієш ?
Безугла про сітківки що каже? Будуть клеїти? Якщо ні, то ти яким боком до втрачених українців? Для тебе війна як не починалась, так і не почнеться.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:flyman , якщо за 2 роки втратили 100-200к, то скільки через 2 роки залишиться, муха? Вмієш ?


Вбитими-покаліченими.
А втратившими здоров'я,майно, професію, віру в майбутнє України/людства набагато більше
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 10:08

fox767676 , муха з летусроком постійно каже про закінчення українців. А не закінчення професій, майна і т.д.
Ясно що війна несе втрати всюди. Але українців кацапи не питали, чи хочете війни.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 10:31

  detroytred написав:
Дивна річ: призов Законом (для всієї великої групи. Народними обранцями), а виключення - Кабмін (чиновниками).


ще років 18 тому починали говорити про скорочення чиновників (по факту їх стало тільки більше), для чого країні 450 депутатів і ще 5000 працюючих в кабміні і 2000 в ОП

https://mtu.gov.ua/content/komanda.html
Кубраков має 8 офіційних зам.міністрів. Навіщо? тому що так було ще років 20 до нього, тому окрім 2 досвідчених схематозників, решта -це друзі/родичі/куми
На цей час у парламенті працює 421 народний депутат. Своєю чергою на депутатський корпус працює понад 4000 помічників. Більшість помічників працює на громадських засадах, менша частина — за трудовими договорами.


в кожному місті (селі), навіть там, де мешкають менше 1000 жителів десь мінімум 15-20 депутатів

«Наразі кількість посад державної служби за штатним розписом складає 206 206, що менше на 1640, порівняно з першим кварталом 2023-го. Фактична кількість працюючих державних службовців 163 553, що на 2700 менше за вказаний період.1 серп. 2023 р.


тобто ніхто не помітив, що 43 тисячі не працюють, якщо залишити з 163 553 тільки 63000-результат буде навіть кращій (бо будуть попереджені що потраплять під скорочення штатів)

тобто 100к зайвих для країни "працівників" (а зарплати там з преміями від 2к+ доларів)

там один нервовий чувак кинув 3 гранати до своїх односельчан, чому? тому що ті погодились підняти голові сільради зарплатню на 50%.
Не знаю цифр , але в Одеській області ще 3 роки тому був хіт-парад зарплат 71к-73к-75к(і це при курсі 27) нараховували собі глави ОТГ , і деякі люди писали, що це краще ніж зарплата 15к і він краде щомісячно на 70-80к
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