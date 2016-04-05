Xenon написав:доречі, звернули увагу що вчьора хутін знову заговорив про "наваросію"; це вперше з 2014 року. Це може свідчити про те що вони почуяли слабкість
це каже про те, що вони чомусь вирішили, що перевага у них. але насправді ця війна сильно виснажує Рашу, чому вони всіма засобами намагаються про щось домовитися - типу на їх умовах. Раша дуже здивується, коли на таких умовах ніхто не буде навіть розмовляти.
detroytred написав:Xenon А що там зі студентами? Усьо? І по бронюванню як?
на 1-шу вищу освіту та аспирантуру будуть давати Тим хто на 2й-3й вже вчиться, то дадуть довчитися, до захисту допустять після ВЛК. Бронювання це корупційна цицька
З бронюванням це я трохи зтормозив. Це мабуть робить КМУ своїми постановами. Як схоче і в будь-якій момент. Якщо так, то Дивна річ: призов Законом (для всієї великої групи. Народними обранцями), а виключення - Кабмін (чиновниками). По максимуму -- Кабмін може тоді прописати бронь для всіх)), тобто повністю обнулити Закон (рішення народних обранців).
Хоча в законопроекті вище є про знімається бронь з поліції, пеніціарників. Якийсь вінегрет...
Ну і не змогли не залишиити лазівку у вигляді тещі-інваліда
fox767676 написав: на 1-шу вищу освіту та аспирантуру будуть давати Тим хто на 2й-3й вже вчиться, то дадуть довчитися, до захисту допустять після ВЛК. Бронювання це корупційна цицька
З бронюванням це я трохи зтормозив. Це мабуть робить КМУ своїми постановами. Як схоче і в будь-якій момент. Якщо так, то Дивна річ: призов Законом (для всієї великої групи. Народними обранцями), а виключення - Кабмін (чиновниками). По максимуму -- Кабмін може тоді прописати бронь для всіх)), тобто повністю обнулити Закон (рішення народних обранців).
Хоча в законопроекті вище є про знімається бронь з поліції, пеніціарників. Якийсь вінегрет...
Ну і не змогли не залишиити лазівку у вигляді тещі-інваліда
підкидаю ідею квартальщикам: Серіал "Ухилянт" поб"є голівудські рекорди Санти-Барбари і касові збори
Xenon написав:доречі, звернули увагу що вчьора хутін знову заговорив про "наваросію"; це вперше з 2014 року. Це може свідчити про те що вони почуяли слабкість
це каже про те, що вони чомусь вирішили, що перевага у них. але насправді ця війна сильно виснажує Рашу, чому вони всіма засобами намагаються про щось домовитися - типу на їх умовах. Раша дуже здивується, коли на таких умовах ніхто не буде навіть розмовляти.
От прикольні на цих сторінках дискусії. В одних все побудовано, що рашка категорично проти та не збирається йти на перемовини, зупинятися. В інших -- на абсолютно протилежному. При цьому дискусії точаться не по цьому основанію, а по наслідкам.
Стосовно ж реакцій рашкованів на погіршення... Так вони хтооооуууу? Оті вперті, тупі, плюючі на комфорт, демцінності і т.д. раби-орки чи ні? Да в них танки будуть під кремлем, а вони будуть, як ні в чому не бувало продовжувати... Якщо вже почали по повній і перейшли межу...
Питання лише в тому чи дійсно вже перейшли та не бачать відступу взад? Якщо - да, то тіко, як от було з Гі у 2СВ. Тобто до самих розвалин кремля. Усе інше - це примарні надії. А судячи з того, як вони потехеньку переформатовуються, то шляху взад вони схоже не бачать. І саме це стримує партнерів. По суті вони тягнуть час... Готуються самі. Але ну дуже кволо, бо ті ж самі шашлики і в них. Демократія...
Xenon написав:доречі, звернули увагу що вчьора хутін знову заговорив про "наваросію"; це вперше з 2014 року. Це може свідчити про те що вони почуяли слабкість
це каже про те, що вони чомусь вирішили, що перевага у них. але насправді ця війна сильно виснажує Рашу, чому вони всіма засобами намагаються про щось домовитися - типу на їх умовах. Раша дуже здивується, коли на таких умовах ніхто не буде навіть розмовляти.
От прикольні на цих сторінках дискусії. В одних все побудовано, що рашка категорично проти та не збирається йти на перемовини, зупинятися. В інших -- на абсолютно протилежному. При цьому дискусії точаться не по цьому основанію, а по наслідкам.
Стосовно ж реакцій рашкованів на погіршення... Так вони хтооооуууу? Оті вперті, тупі, плюючі на комфорт, демцінності і т.д. раби-орки чи ні? Да в них танки будуть під кремлем, а вони будуть, як ні в чому не бувало продовжувати... Якщо вже почали по повній і перейшли межу...
Питання лише в тому чи дійсно вже перейшли та не бачать відступу взад? Якщо - да, то тіко, як от було з Гі у 2СВ. Тобто до самих розвалин кремля. Усе інше - це примарні надії. А судячи з того, як вони потехеньку переформатовуються, то шляху взад вони схоже не бачать. І саме це стримує партнерів. По суті вони тягнуть час... Готуються самі. Але ну дуже кволо, бо ті ж самі шашлики і в них. Демократія...
питання в іншому: скільки українців залишиться на той момент коли партнери переможуть
flyman , якщо за 2 роки втратили 100-200к, то скільки через 2 роки залишиться, муха? Вмієш ? Безугла про сітківки що каже? Будуть клеїти? Якщо ні, то ти яким боком до втрачених українців? Для тебе війна як не починалась, так і не почнеться.
На цей час у парламенті працює 421 народний депутат. Своєю чергою на депутатський корпус працює понад 4000 помічників. Більшість помічників працює на громадських засадах, менша частина — за трудовими договорами.
в кожному місті (селі), навіть там, де мешкають менше 1000 жителів десь мінімум 15-20 депутатів
«Наразі кількість посад державної служби за штатним розписом складає 206 206, що менше на 1640, порівняно з першим кварталом 2023-го. Фактична кількість працюючих державних службовців 163 553, що на 2700 менше за вказаний період.1 серп. 2023 р.
тобто ніхто не помітив, що 43 тисячі не працюють, якщо залишити з 163 553 тільки 63000-результат буде навіть кращій (бо будуть попереджені що потраплять під скорочення штатів)
тобто 100к зайвих для країни "працівників" (а зарплати там з преміями від 2к+ доларів)
там один нервовий чувак кинув 3 гранати до своїх односельчан, чому? тому що ті погодились підняти голові сільради зарплатню на 50%. Не знаю цифр , але в Одеській області ще 3 роки тому був хіт-парад зарплат 71к-73к-75к(і це при курсі 27) нараховували собі глави ОТГ , і деякі люди писали, що це краще ніж зарплата 15к і він краде щомісячно на 70-80к