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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5908590959105911
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 10:34

prodigy ,

тобто 100к зайвих для країни "працівників" (а зарплати там з преміями від 2к+ доларів)


Не фантазуйте. Там у більшості ледве 20 к грн є зарплата.
О,да ще 13-та така сама.
Величезні проблеми пов’язані з низовим менеджментом, - говорить Юрій Ніколов. - Наприклад, співробітники Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури, які опрацьовують проєкти з мільярдними кошторисами, мають оклади по 15 тисяч гривень. Спитайте себе, якої кваліфікації, розуму та здібностей спеціаліста можна знайти на зарплату 15 тисяч гривень? Їм, звичайно, додають преміями до 25-30 тисяч. Але все одно це гроші, на які не знайдеш провідних фахівців. Якщо чиновник заробляє менше, ніж офіціант в кафе, то це означає, що в уряді працюватимуть люди, яких не взяли в офіціанти".


https://apostrophe.ua/ua/article/politi ... /53913?amp
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 10:48

  Hotab написав:fox767676 , муха з летусроком постійно каже про закінчення українців. А не закінчення професій, майна і т.д.
Ясно що війна несе втрати всюди. Але українців кацапи не питали, чи хочете війни.


кацапи не питали, так
а ось західні політики офіційно питають щодо досяжності цілей, проголошених Києвом, і судячи з пробуксовки допомоги від США, там є сумніви в адекватності цих цілей. Завдання не тотожні - зберегти державу, народ, його політичну волю, чи покарати все зло на світі, і відновити історичну справедливість
fox767676
 
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