тобто 100к зайвих для країни "працівників" (а зарплати там з преміями від 2к+ доларів)
Не фантазуйте. Там у більшості ледве 20 к грн є зарплата. О,да ще 13-та така сама.
Величезні проблеми пов’язані з низовим менеджментом, - говорить Юрій Ніколов. - Наприклад, співробітники Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури, які опрацьовують проєкти з мільярдними кошторисами, мають оклади по 15 тисяч гривень. Спитайте себе, якої кваліфікації, розуму та здібностей спеціаліста можна знайти на зарплату 15 тисяч гривень? Їм, звичайно, додають преміями до 25-30 тисяч. Але все одно це гроші, на які не знайдеш провідних фахівців. Якщо чиновник заробляє менше, ніж офіціант в кафе, то це означає, що в уряді працюватимуть люди, яких не взяли в офіціанти".
Hotab написав:fox767676 , муха з летусроком постійно каже про закінчення українців. А не закінчення професій, майна і т.д. Ясно що війна несе втрати всюди. Але українців кацапи не питали, чи хочете війни.
кацапи не питали, так а ось західні політики офіційно питають щодо досяжності цілей, проголошених Києвом, і судячи з пробуксовки допомоги від США, там є сумніви в адекватності цих цілей. Завдання не тотожні - зберегти державу, народ, його політичну волю, чи покарати все зло на світі, і відновити історичну справедливість