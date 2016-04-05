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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 59095910591159125913>
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 10:34

prodigy ,

тобто 100к зайвих для країни "працівників" (а зарплати там з преміями від 2к+ доларів)


Не фантазуйте. Там у більшості ледве 20 к грн є зарплата.
О,да ще 13-та така сама.
Величезні проблеми пов’язані з низовим менеджментом, - говорить Юрій Ніколов. - Наприклад, співробітники Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури, які опрацьовують проєкти з мільярдними кошторисами, мають оклади по 15 тисяч гривень. Спитайте себе, якої кваліфікації, розуму та здібностей спеціаліста можна знайти на зарплату 15 тисяч гривень? Їм, звичайно, додають преміями до 25-30 тисяч. Але все одно це гроші, на які не знайдеш провідних фахівців. Якщо чиновник заробляє менше, ніж офіціант в кафе, то це означає, що в уряді працюватимуть люди, яких не взяли в офіціанти".


https://apostrophe.ua/ua/article/politi ... /53913?amp
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 10:48

  Hotab написав:fox767676 , муха з летусроком постійно каже про закінчення українців. А не закінчення професій, майна і т.д.
Ясно що війна несе втрати всюди. Але українців кацапи не питали, чи хочете війни.


кацапи не питали, так
а ось західні політики офіційно питають щодо досяжності цілей, проголошених Києвом, і судячи з пробуксовки допомоги від США, там є сумніви в адекватності цих цілей. Завдання не тотожні - зберегти державу, народ, його політичну волю, чи покарати все зло на світі, і відновити історичну справедливість
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 10:52

  Hotab написав:prodigy ,

тобто 100к зайвих для країни "працівників" (а зарплати там з преміями від 2к+ доларів)


Не фантазуйте. Там у більшості ледве 20 к грн є зарплата.
О,да ще 13-та така сама.
Величезні проблеми пов’язані з низовим менеджментом, - говорить Юрій Ніколов. - Наприклад, співробітники Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури, які опрацьовують проєкти з мільярдними кошторисами, мають оклади по 15 тисяч гривень. Спитайте себе, якої кваліфікації, розуму та здібностей спеціаліста можна знайти на зарплату 15 тисяч гривень? Їм, звичайно, додають преміями до 25-30 тисяч. Але все одно це гроші, на які не знайдеш провідних фахівців. Якщо чиновник заробляє менше, ніж офіціант в кафе, то це означає, що в уряді працюватимуть люди, яких не взяли в офіціанти".


https://apostrophe.ua/ua/article/politi ... /53913?amp



ви прочитали і повірили? я -не вірю (нехай покажуть роздрук
1.розрахунково-платіжна відомість працівника (ф. № П-6)
2. розрахунково-платіжна відомість (зведена) (ф. № П-7).

оклади так 15-20к, але премії до 50к+, а не 25к
у нас в ОМПУ працівник середньої ланки (який в Державному Предприєстві ПОРТ) отримувал 25-30к -там працюючи навіть менше (і відповідальності у 2 рази менше (з його слів) мав 70к+ , тому я не вірю що в Області отримують більше ніж у столиці в Кабміні
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 10:57

Hotab

Більшість Актори отримують заробітну плату від 2 717 ₴ до 11 063 ₴ на місяць у 2023. Щомісячна заробітна плата для початкового рівня Актори коливається від 2 717 ₴ до 9 869 ₴. Після отримання 5-річного досвіду роботи, їх дохід буде між 3 064 ₴ і 11 375 ₴ на місяць.


моя донька отримує 17-18к (не великі гроші як для столиці), але не 11,3к як у статті
тому доводиться працювати під ялинку щорічно (вже років 10+)
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 11:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:fox767676 , муха з летусроком постійно каже про закінчення українців. А не закінчення професій, майна і т.д.


  Hotab написав:flyman , якщо за 2 роки втратили 100-200к, то скільки через 2 роки залишиться, муха? Вмієш ?


якщо втрати "лише" такі то для чого піднімають питання мобілізації та вишколу для жінок?
Це щоб спричинити паніку і черговий масовий виїзд за кордон, чи закриють всім кордони як в справжній західно-корейській народній республіці?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 11:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Оті вперті, тупі, плюючі на комфорт, демцінності і т.д. раби-орки чи ні?
Да в них танки будуть під кремлем, а вони будуть, як ні в чому не бувало продовжувати...

Я вже писав і напишу ще раз: щоб орки зупинилися і прозріли потрібні не танки в Москві, а порожній ФНБ і курс рубля, який подвоюється щомісяця.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 11:21

  Letusrock написав:
  Hotab написав:fox767676 , муха з летусроком постійно каже про закінчення українців. А не закінчення професій, майна і т.д.


  Hotab написав:flyman , якщо за 2 роки втратили 100-200к, то скільки через 2 роки залишиться, муха? Вмієш ?


якщо втрати "лише" такі то для чого піднімають питання мобілізації та вишколу для жінок?
Це щоб спричинити паніку і черговий масовий виїзд за кордон, чи закриють всім кордони як в справжній західно-корейській народній республіці?


якби за спинами тих хто на нулі стояв мінімум 1млн прагнучих їх підмінити, то 100к і навіть 200к (включно з пораненими) це не то щоб прийнятна ціна (але реальна ціна) за два роки війни (з часто значними помилками) на тактичному рівні (інколи оперативному рівні), а якщо цих нових легіонерів доводиться ловити по Sportlife? то це велика доля втраченої боєздатності і ці десь третина від тих, хто став на захист у лютому-березні 2022р

стосовно жінок? пройти обов'язкові курси за рахунок працедавця
https://rescuer.org.ua/medical-trainings/tccc-asm/
https://rescuer.org.ua/schedule/
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 11:28

  Дюрі-бачі написав:Я вже писав і напишу ще раз: щоб орки зупинилися і прозріли потрібні не танки в Москві, а порожній ФНБ і курс рубля, який подвоюється щомісяця.

- політична воля в США - визнати рф країною-терористкою та розірвати дипстосунки з нею;
- надати необхідну зброю, щоб хоча б знищити кримський міст..
fler
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:- політична воля в США - визнати рф країною-терористкою та розірвати дипстосунки з нею;
- надати необхідну зброю, щоб хоча б знищити кримський міст..


То есть, самостоятельно мы ничего не можем. Верно?

А если не можем, то куда нам деваться от навязанных действий извне?
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 11:46

  fler написав:
  Дюрі-бачі написав:Я вже писав і напишу ще раз: щоб орки зупинилися і прозріли потрібні не танки в Москві, а порожній ФНБ і курс рубля, який подвоюється щомісяця.

- політична воля в США - визнати рф країною-терористкою та розірвати дипстосунки з нею;
- надати необхідну зброю, щоб хоча б знищити кримський міст..

Вони навіть не дають нам бити по новоросійському терміналу і танкерам, щоб не зростала ціна на нафту. Це Рейган міг попрохати саудитів обвалити ціну до $7 за барель, і Совок швидко загнувся, а зараз, як казав Достоєвський:"Керосинщики правят миром".
Тому ставка зроблена на санкційну максимальну ціну, але цей механізм шкутильгає на обидві ноги.
Міст треба добити, тільки як і чим?
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