тобто 100к зайвих для країни "працівників" (а зарплати там з преміями від 2к+ доларів)
Не фантазуйте. Там у більшості ледве 20 к грн є зарплата. О,да ще 13-та така сама.
Величезні проблеми пов’язані з низовим менеджментом, - говорить Юрій Ніколов. - Наприклад, співробітники Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури, які опрацьовують проєкти з мільярдними кошторисами, мають оклади по 15 тисяч гривень. Спитайте себе, якої кваліфікації, розуму та здібностей спеціаліста можна знайти на зарплату 15 тисяч гривень? Їм, звичайно, додають преміями до 25-30 тисяч. Але все одно це гроші, на які не знайдеш провідних фахівців. Якщо чиновник заробляє менше, ніж офіціант в кафе, то це означає, що в уряді працюватимуть люди, яких не взяли в офіціанти".
Hotab написав:fox767676 , муха з летусроком постійно каже про закінчення українців. А не закінчення професій, майна і т.д. Ясно що війна несе втрати всюди. Але українців кацапи не питали, чи хочете війни.
кацапи не питали, так а ось західні політики офіційно питають щодо досяжності цілей, проголошених Києвом, і судячи з пробуксовки допомоги від США, там є сумніви в адекватності цих цілей. Завдання не тотожні - зберегти державу, народ, його політичну волю, чи покарати все зло на світі, і відновити історичну справедливість
тобто 100к зайвих для країни "працівників" (а зарплати там з преміями від 2к+ доларів)
Не фантазуйте. Там у більшості ледве 20 к грн є зарплата. О,да ще 13-та така сама.
Величезні проблеми пов’язані з низовим менеджментом, - говорить Юрій Ніколов. - Наприклад, співробітники Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури, які опрацьовують проєкти з мільярдними кошторисами, мають оклади по 15 тисяч гривень. Спитайте себе, якої кваліфікації, розуму та здібностей спеціаліста можна знайти на зарплату 15 тисяч гривень? Їм, звичайно, додають преміями до 25-30 тисяч. Але все одно це гроші, на які не знайдеш провідних фахівців. Якщо чиновник заробляє менше, ніж офіціант в кафе, то це означає, що в уряді працюватимуть люди, яких не взяли в офіціанти".
ви прочитали і повірили? я -не вірю (нехай покажуть роздрук 1.розрахунково-платіжна відомість працівника (ф. № П-6) 2. розрахунково-платіжна відомість (зведена) (ф. № П-7).
оклади так 15-20к, але премії до 50к+, а не 25к у нас в ОМПУ працівник середньої ланки (який в Державному Предприєстві ПОРТ) отримувал 25-30к -там працюючи навіть менше (і відповідальності у 2 рази менше (з його слів) мав 70к+ , тому я не вірю що в Області отримують більше ніж у столиці в Кабміні
Більшість Актори отримують заробітну плату від 2 717 ₴ до 11 063 ₴ на місяць у 2023. Щомісячна заробітна плата для початкового рівня Актори коливається від 2 717 ₴ до 9 869 ₴. Після отримання 5-річного досвіду роботи, їх дохід буде між 3 064 ₴ і 11 375 ₴ на місяць.
моя донька отримує 17-18к (не великі гроші як для столиці), але не 11,3к як у статті тому доводиться працювати під ялинку щорічно (вже років 10+)
Hotab написав:fox767676 , муха з летусроком постійно каже про закінчення українців. А не закінчення професій, майна і т.д.
Hotab написав:flyman , якщо за 2 роки втратили 100-200к, то скільки через 2 роки залишиться, муха? Вмієш ?
якщо втрати "лише" такі то для чого піднімають питання мобілізації та вишколу для жінок? Це щоб спричинити паніку і черговий масовий виїзд за кордон, чи закриють всім кордони як в справжній західно-корейській народній республіці?
Hotab написав:fox767676 , муха з летусроком постійно каже про закінчення українців. А не закінчення професій, майна і т.д.
Hotab написав:flyman , якщо за 2 роки втратили 100-200к, то скільки через 2 роки залишиться, муха? Вмієш ?
якщо втрати "лише" такі то для чого піднімають питання мобілізації та вишколу для жінок? Це щоб спричинити паніку і черговий масовий виїзд за кордон, чи закриють всім кордони як в справжній західно-корейській народній республіці?
якби за спинами тих хто на нулі стояв мінімум 1млн прагнучих їх підмінити, то 100к і навіть 200к (включно з пораненими) це не то щоб прийнятна ціна (але реальна ціна) за два роки війни (з часто значними помилками) на тактичному рівні (інколи оперативному рівні), а якщо цих нових легіонерів доводиться ловити по Sportlife? то це велика доля втраченої боєздатності і ці десь третина від тих, хто став на захист у лютому-березні 2022р
Дюрі-бачі написав:Я вже писав і напишу ще раз: щоб орки зупинилися і прозріли потрібні не танки в Москві, а порожній ФНБ і курс рубля, який подвоюється щомісяця.
- політична воля в США - визнати рф країною-терористкою та розірвати дипстосунки з нею; - надати необхідну зброю, щоб хоча б знищити кримський міст..
Вони навіть не дають нам бити по новоросійському терміналу і танкерам, щоб не зростала ціна на нафту. Це Рейган міг попрохати саудитів обвалити ціну до $7 за барель, і Совок швидко загнувся, а зараз, як казав Достоєвський:"Керосинщики правят миром". Тому ставка зроблена на санкційну максимальну ціну, але цей механізм шкутильгає на обидві ноги. Міст треба добити, тільки як і чим?