Україна втратила можливість укласти вигідну мирну угоду, "теперь любая возможная сделка будет отражать ее капитуляцию" — перший заступник постійного представника рф при ООН Дмитро Полянський
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Додано: Нед 17 гру, 2023 12:17
Додано: Нед 17 гру, 2023 12:34
Letusrock ,
Ти пля якщо амнезійний, то може пропий щось?? Вже стільки разів казали- переказали, що з фронту потік «законно непридатних» більший, ніж загиблих. Не вдається запамʼятати? Будемо по колу одне і те саме, шукати зраду і конспірологію??? Крім того мобілізація буде жорстка ще і з причини, що треба виконувати той закон, який можливо приймуть. А це сотні тисяч на дембель. Це плять складно зрадо**бу? Чи карпатська гіпоксія?
Додано: Нед 17 гру, 2023 12:40
Как будто раньше было по-другому
И рашисты под "переговорами" всегда понимали капитуляцию Украины.
Додано: Нед 17 гру, 2023 12:41
Воно то так, хелікоптер вью здалека професіанального ухилянта з о.Занзібар в теплій ванні за бюджентні кошти це одне.
а аборигенам на підножному корні видно зовсім інше.
Додано: Нед 17 гру, 2023 12:42
А він не спорожниться, бо це класика з "Однажди орел..." -- америк.генерал з сумом спостерігав, як з Нью-Йорка йшли баржі японцям, завантажені металобрухтом; і чудово розумів, що з цього металобрухту японці виплавлять кулі, які будуть вбивати його. І до дупи, що він це намагався втлумачити сенаторам, бізнесменам, політикам. Баржі йшли,його було вбито кулями з отого металобрухту...
А стосовно зупинки так це друга класична ситуація: від Гегеля, але в художньому описі Товстого)) *Війна та мир* -- коли вже всі до останнього пекаря переформатувалися (тобто розраховані на хліб для великої битви, походу на мацкву), тобто вся махіна перебудована та заточена під війну, то хто ж зупиниться-то?
Тобто рашики зараз будують воєнзаводи, створюють нові корпуси, співають про перемогу, перелаштовують системи управління в державі під війну (коли інші в світі удосконалюють авто, мийки і т!д.) --- і тут рашики скажуть стоп-машина; мирно торгуємо-живемо; і отримають совок перед розпадом ... навіть нафта не спасе...
Тому, якщо вони остаточно вирішили перейти межу (а бюджет 70% на війну, чи скільки там, саме на це вказує), то фіг вони зупиняться...
Ще питання навіть при наших танках під кремлем. Бо Напольйона в мацкві згадають.
А партнери...
Штати коли роздуплилися у 2 СВ при нападі на бритів, французів і т.д.?
Тому Європа готується сама вирішувати свої проблеми:
*Як відзначив міністр оборони ФРН, Росія значно збільшує виробництво зброї для підтримки свого вторгнення в Україну, а також загрожує країнам Балтії, Грузії та Молдові. «Ми можемо зіткнутися із небезпеками наприкінці цього десятиліття. Але на той час ми будемо до них готові», – твердить Пісторіус.
Міністр також зазначив, що Європа має усвідомлення того, що можливо, доведеться компенсувати американську допомогу Україні, якщо у Вашингтоні не зможуть погодити нове фінансування.*
Тільки маленьке уточнення - не готується, а збирається))) готуватися. Розуміє-знає, але мало робить.
Точно так, як і в нас було...
Додано: Нед 17 гру, 2023 12:45
flyman ,
У тебе сьогодні підножні гриби були? Так може хай пиво в $120/міс не входить, а щось для нейронів головного мозку входить? Які ще «бюджетні кошти»??
Спробуй вершки, а не корєшки. Не так забористо буде
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 17 гру, 2023 12:49, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 17 гру, 2023 12:48
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