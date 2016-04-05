Додано: Нед 17 гру, 2023 13:28

Міжнародне право і так вже зруйноване, хіба ні?– Воно зруйноване, але є межі.– Межі руйнацій.– Я розумію, що для українців, які гинуть і перебувають під бомбардуванням, важко зрозуміти, яка може бути ще межа. Я вибачаюсь за те, що я зараз кажу, але допомагають переможцю. Ми – жертва. Інвестують у переможця. Те, що ми б'ємось, ми продемонстрували, що ми дуже серйозний претендент на перемогу в цій війні. Нам повірили, в нас почали інвестувати. Чим більше, чим потужніше ми будемо, чим більше будемо воювати, то такій армії і такому народу будуть допомагати.Короткозорість кого? України?– Того, хто вважає, що не з'явиться ще однієї трагедії у світі, яка затьмарить проблему в Україні. Це могло бути виверження вулкану, наприклад, а не війна в Ізраїлі, але щось все рівно б сталося. Якщо хтось не розумів, як діють закони медіа про те, що рано чи пізно популярність України впаде і нам треба буде шукати новий варіант, щоб підтримку цього знайти, це теж недалекоглядно. Тобто, це все передбачено. Зокрема, падіння допомоги. Нам треба очевидно інвестувати в себе і демонструвати всім нашим партнерам, що з вами або без вас ми будемо воювати. Ви або приєднуйтеся до нас і ми воюємо разом, або ми воюємо самі. І ця позиція завжди викликає не тільки повагу, а й і всі розуміють, окей, ці шалені українці все рівно будуть воювати, давайте вкладатися.Вони це знають, розуміють. Все передбачено.Але!Хрін хто з народом (населенням?) розмовляє, як Рузвельт. Тобто чесно.І після цього чогось хоче від нього?Якесь дурне шоу...