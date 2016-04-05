якщо втрати "лише" такі то для чого піднімають питання мобілізації та вишколу для жінок?
Ти пля якщо амнезійний, то може пропий щось?? Вже стільки разів казали- переказали, що з фронту потік «законно непридатних» більший, ніж загиблих. Не вдається запамʼятати? Будемо по колу одне і те саме, шукати зраду і конспірологію??? Крім того мобілізація буде жорстка ще і з причини, що треба виконувати той закон, який можливо приймуть. А це сотні тисяч на дембель. Це плять складно зрадо**бу? Чи карпатська гіпоксія?
detroytred написав:Оті вперті, тупі, плюючі на комфорт, демцінності і т.д. раби-орки чи ні? Да в них танки будуть під кремлем, а вони будуть, як ні в чому не бувало продовжувати...
Я вже писав і напишу ще раз: щоб орки зупинилися і прозріли потрібні не танки в Москві, а порожній ФНБ і курс рубля, який подвоюється щомісяця.
А він не спорожниться, бо це класика з "Однажди орел..." -- америк.генерал з сумом спостерігав, як з Нью-Йорка йшли баржі японцям, завантажені металобрухтом; і чудово розумів, що з цього металобрухту японці виплавлять кулі, які будуть вбивати його. І до дупи, що він це намагався втлумачити сенаторам, бізнесменам, політикам. Баржі йшли,його було вбито кулями з отого металобрухту...
А стосовно зупинки так це друга класична ситуація: від Гегеля, але в художньому описі Товстого)) *Війна та мир* -- коли вже всі до останнього пекаря переформатувалися (тобто розраховані на хліб для великої битви, походу на мацкву), тобто вся махіна перебудована та заточена під війну, то хто ж зупиниться-то?
Тобто рашики зараз будують воєнзаводи, створюють нові корпуси, співають про перемогу, перелаштовують системи управління в державі під війну (коли інші в світі удосконалюють авто, мийки і т!д.) --- і тут рашики скажуть стоп-машина; мирно торгуємо-живемо; і отримають совок перед розпадом ... навіть нафта не спасе...
Тому, якщо вони остаточно вирішили перейти межу (а бюджет 70% на війну, чи скільки там, саме на це вказує), то фіг вони зупиняться... Ще питання навіть при наших танках під кремлем. Бо Напольйона в мацкві згадають.
А партнери... Штати коли роздуплилися у 2 СВ при нападі на бритів, французів і т.д.? Тому Європа готується сама вирішувати свої проблеми: *Як відзначив міністр оборони ФРН, Росія значно збільшує виробництво зброї для підтримки свого вторгнення в Україну, а також загрожує країнам Балтії, Грузії та Молдові. «Ми можемо зіткнутися із небезпеками наприкінці цього десятиліття. Але на той час ми будемо до них готові», – твердить Пісторіус.
Дюрі-бачі написав:Я вже писав і напишу ще раз: щоб орки зупинилися і прозріли потрібні не танки в Москві, а порожній ФНБ і курс рубля, який подвоюється щомісяця.
- політична воля в США - визнати рф країною-терористкою та розірвати дипстосунки з нею; - надати необхідну зброю, щоб хоча б знищити кримський міст..
Вони навіть не дають нам бити по новоросійському терміналу і танкерам, щоб не зростала ціна на нафту. Це Рейган міг попрохати саудитів обвалити ціну до $7 за барель, і Совок швидко загнувся, а зараз, як казав Достоєвський:"Керосинщики правят миром". Тому ставка зроблена на санкційну максимальну ціну, але цей механізм шкутильгає на обидві ноги. Міст треба добити, тільки як і чим?
Вони навіть приймають танкер з роснафтою в своїй амервійськбазі. Тобто не напружуються хоч обгортку зробити.
*Військово-морська база Норфолк – головна військово-морська база Військово-морських сил США на східному узбережжі країни, 7 грудня в обхід ембарго прийняла танкер, який прямим рейсом з Новоросійська доставив на об'єкт 50 тис. тонн російських нафтопродуктів. Про це заявляють моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та BlackSeaNews. https://glavcom.ua/world/world-economy/ ... 73147.html Це класика...
Hotab написав:Ти пля якщо амнезійний, то може пропий щось??
Hotab написав:Чи карпатська гіпоксія?
сильно били вчора в занзібарській "голубій устриці" ? ))))
а ідея замінити демобілізованих 55-річними продавчинями чи бібліотекарчинями це дуже потужно
Ну так якщо закарпатський панікер не йде мити снаряди та носити бусоля, доводиться жінкам довіряти цю справу. Ти замість крокодилячих сліз за жінок, сходив би в ТЦК «дані уточнити» Вітальона захопи. До наступних каруселей через півроку він зовсім не зайнятий 😀
– Я розумію, що для українців, які гинуть і перебувають під бомбардуванням, важко зрозуміти, яка може бути ще межа. Я вибачаюсь за те, що я зараз кажу, але допомагають переможцю. Ми – жертва. Інвестують у переможця. Те, що ми б'ємось, ми продемонстрували, що ми дуже серйозний претендент на перемогу в цій війні. Нам повірили, в нас почали інвестувати. Чим більше, чим потужніше ми будемо, чим більше будемо воювати, то такій армії і такому народу будуть допомагати.
Короткозорість кого? України?
– Того, хто вважає, що не з'явиться ще однієї трагедії у світі, яка затьмарить проблему в Україні. Це могло бути виверження вулкану, наприклад, а не війна в Ізраїлі, але щось все рівно б сталося. Якщо хтось не розумів, як діють закони медіа про те, що рано чи пізно популярність України впаде і нам треба буде шукати новий варіант, щоб підтримку цього знайти, це теж недалекоглядно. Тобто, це все передбачено. Зокрема, падіння допомоги. Нам треба очевидно інвестувати в себе і демонструвати всім нашим партнерам, що з вами або без вас ми будемо воювати. Ви або приєднуйтеся до нас і ми воюємо разом, або ми воюємо самі. І ця позиція завжди викликає не тільки повагу, а й і всі розуміють, окей, ці шалені українці все рівно будуть воювати, давайте вкладатися. https://www.radiosvoboda.org/a/posol-va ... 26010.html
Вони це знають, розуміють. Все передбачено.
Але! Хрін хто з народом (населенням?) розмовляє, як Рузвельт. Тобто чесно. І після цього чогось хоче від нього? Якесь дурне шоу...
тобто 100к зайвих для країни "працівників" (а зарплати там з преміями від 2к+ доларів)
Не фантазуйте. Там у більшості ледве 20 к грн є зарплата. О,да ще 13-та така сама.
Величезні проблеми пов’язані з низовим менеджментом, - говорить Юрій Ніколов. - Наприклад, співробітники Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури, які опрацьовують проєкти з мільярдними кошторисами, мають оклади по 15 тисяч гривень. Спитайте себе, якої кваліфікації, розуму та здібностей спеціаліста можна знайти на зарплату 15 тисяч гривень? Їм, звичайно, додають преміями до 25-30 тисяч. Але все одно це гроші, на які не знайдеш провідних фахівців. Якщо чиновник заробляє менше, ніж офіціант в кафе, то це означає, що в уряді працюватимуть люди, яких не взяли в офіціанти".
я вам більше скажу. недавно (у травні 2023) обласна держадміністрація шукала спеціаліста з інформаційної безпеки з зарплатнею аж 10К. при тому що в цей же час ДТЕК також шукав такого самого спеціаліста і не могли знайти за 35К. Шукали десь місяців з чотири. то я прикидую кого обласна адміністрація взяла на роботу та що він в стані захистити.