тобто 100к зайвих для країни "працівників" (а зарплати там з преміями від 2к+ доларів)
Не фантазуйте. Там у більшості ледве 20 к грн є зарплата. О,да ще 13-та така сама.
Величезні проблеми пов’язані з низовим менеджментом, - говорить Юрій Ніколов. - Наприклад, співробітники Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури, які опрацьовують проєкти з мільярдними кошторисами, мають оклади по 15 тисяч гривень. Спитайте себе, якої кваліфікації, розуму та здібностей спеціаліста можна знайти на зарплату 15 тисяч гривень? Їм, звичайно, додають преміями до 25-30 тисяч. Але все одно це гроші, на які не знайдеш провідних фахівців. Якщо чиновник заробляє менше, ніж офіціант в кафе, то це означає, що в уряді працюватимуть люди, яких не взяли в офіціанти".
я вам більше скажу. недавно (у травні 2023) обласна держадміністрація шукала спеціаліста з інформаційної безпеки з зарплатнею аж 10К. при тому що в цей же час ДТЕК також шукав такого самого спеціаліста і не могли знайти за 35К. Шукали десь місяців з чотири. то я прикидую кого обласна адміністрація взяла на роботу та що він в стані захистити.
як кого, якось родича або родича кума, ніби ти не в темі, як проходять "конкурси на вакансії", там ще і броня як бонус, і що туда ходять не роботу робити і гроші заробляти, максимум, як форумна обліківка Болт, штани протирати, "роль кібербезпеки трохи перебільшена" (с)
flyman написав:як кого, якось родича або родича кума, ніби ти не в темі, як проходять "конкурси на вакансії", там ще і броня як бонус, і що туда ходять не роботу робити і гроші заробляти, максимум, як форумна обліківка Болт, штани протирати, "роль кібербезпеки трохи перебільшена" (с)
эта должность гуляла по сайтам работы. так что даже "якось родича або родича кума" не хотели идти. я к тому что кого нанимают - так они и работают. ждать от должности за 10К что бы он работал? а то некоторые рассказывают как держслужба работать должна. как платят так и работает. сам рассказывал даже зад не почешет за такие деньги.
Так ти вже добавив вакансію в «улюблені», бонусний ти. Бо твоя улюблена безугла може забовтати і завезти в ТЦК суперклей для сітківок…
должности за 10К что бы он работал?
Я теж знаю про таке. Ті клерки бідні як церковні криси. Може «топи», яких одиниці, щось там собі і мають, але не офісний планктон. Я думаю прикольні з/п в ДАСУ (авіаслужба). Там вони на двох поверхах в мінінфраструктури сидять. Але теж далеко не у всіх, а у рєшал.
flyman написав:як кого, якось родича або родича кума, ніби ти не в темі, як проходять "конкурси на вакансії", там ще і броня як бонус, і що туда ходять не роботу робити і гроші заробляти, максимум, як форумна обліківка Болт, штани протирати, "роль кібербезпеки трохи перебільшена" (с)
эта должность гуляла по сайтам работы. так что даже "якось родича або родича кума" не хотели идти. я к тому что кого нанимают - так они и работают. ждать от должности за 10К что бы он работал? а то некоторые рассказывают как держслужба работать должна. как платят так и работает. сам рассказывал даже зад не почешет за такие деньги.
гуляти вакансія буде поки не найдуть свого "блатного", а фонд з.п. буде іти колєгам як премія
і щоб "пройти конкурс" потрібно щоб хтось "вагомий" попросив", плюс зробити "благодійний внесок у розмірі X окладу"
Вітальєн детальніше розкаже, якщо захоче про процедуру прилаштування до бюджетної сіськи
detroytred написав:Оті вперті, тупі, плюючі на комфорт, демцінності і т.д. раби-орки чи ні? Да в них танки будуть під кремлем, а вони будуть, як ні в чому не бувало продовжувати...
Я вже писав і напишу ще раз: щоб орки зупинилися і прозріли потрібні не танки в Москві, а порожній ФНБ і курс рубля, який подвоюється щомісяця.
А він не спорожниться, бо це класика з "Однажди орел..." -- америк.генерал з сумом спостерігав, як з Нью-Йорка йшли баржі японцям, завантажені металобрухтом; і чудово розумів, що з цього металобрухту японці виплавлять кулі, які будуть вбивати його. І до дупи, що він це намагався втлумачити сенаторам, бізнесменам, політикам. Баржі йшли,його було вбито кулями з отого металобрухту...
А стосовно зупинки так це друга класична ситуація: від Гегеля, але в художньому описі Товстого)) *Війна та мир* -- коли вже всі до останнього пекаря переформатувалися (тобто розраховані на хліб для великої битви, походу на мацкву), тобто вся махіна перебудована та заточена під війну, то хто ж зупиниться-то?
Тобто рашики зараз будують воєнзаводи, створюють нові корпуси, співають про перемогу, перелаштовують системи управління в державі під війну (коли інші в світі удосконалюють авто, мийки і т!д.) --- і тут рашики скажуть стоп-машина; мирно торгуємо-живемо; і отримають совок перед розпадом ... навіть нафта не спасе...
Тому, якщо вони остаточно вирішили перейти межу (а бюджет 70% на війну, чи скільки там, саме на це вказує), то фіг вони зупиняться... Ще питання навіть при наших танках під кремлем. Бо Напольйона в мацкві згадають.
А партнери... Штати коли роздуплилися у 2 СВ при нападі на бритів, французів і т.д.? Тому Європа готується сама вирішувати свої проблеми: *Як відзначив міністр оборони ФРН, Росія значно збільшує виробництво зброї для підтримки свого вторгнення в Україну, а також загрожує країнам Балтії, Грузії та Молдові. «Ми можемо зіткнутися із небезпеками наприкінці цього десятиліття. Але на той час ми будемо до них готові», – твердить Пісторіус.
Тільки маленьке уточнення - не готується, а збирається))) готуватися. Розуміє-знає, але мало робить. Точно так, як і в нас було...
detroytred написав:
lapay написав:
fler написав:[quote="5661226:Дюрі-бачі"
Я вже писав і напишу ще раз: щоб орки зупинилися і прозріли потрібні не танки в Москві, а порожній ФНБ і курс рубля, який подвоюється щомісяця.[/quote
- політична воля в США - визнати рф країною-терористкою та розірвати дипстосунки з нею; - надати необхідну зброю, щоб хоча б знищити кримський міст..
Вони навіть не дають нам бити по новоросійському терміналу і танкерам, щоб не зростала ціна на нафту. Це Рейган міг попрохати саудитів обвалити ціну до $7 за барель, і Совок швидко загнувся, а зараз, як казав Достоєвський:"Керосинщики правят миром". Тому ставка зроблена на санкційну максимальну ціну, але цей механізм шкутильгає на обидві ноги. Міст треба добити, тільки як і чим?
Вони навіть приймають танкер з роснафтою в своїй амервійськбазі. Тобто не напружуються хоч обгортку зробити.
*Військово-морська база Норфолк – головна військово-морська база Військово-морських сил США на східному узбережжі країни, 7 грудня в обхід ембарго прийняла танкер, який прямим рейсом з Новоросійська доставив на об'єкт 50 тис. тонн російських нафтопродуктів. Про це заявляють моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та BlackSeaNews. https://glavcom.ua/world/world-economy/ ... 73147.html Це класика...
Аале чекайте.... З того металобрухту, нафти тобто, американці зроблять кулі (чи що вони там роблять) і повбивають ними москвинів!
То де зрада зрадніша? У москвинів, яких повбивають , чи у американців, які дають вбивалки?