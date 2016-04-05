detroytred написав:

Дюрі-бачі написав: detroytred написав: Оті вперті, тупі, плюючі на комфорт, демцінності і т.д. раби-орки чи ні?

Да в них танки будуть під кремлем, а вони будуть, як ні в чому не бувало продовжувати... Оті вперті, тупі, плюючі на комфорт, демцінності і т.д. раби-орки чи ні?Да в них танки будуть під кремлем, а вони будуть, як ні в чому не бувало продовжувати...



Я вже писав і напишу ще раз: щоб орки зупинилися і прозріли потрібні не танки в Москві, а порожній ФНБ і курс рубля, який подвоюється щомісяця. Я вже писав і напишу ще раз: щоб орки зупинилися і прозріли потрібні не танки в Москві, а порожній ФНБ і курс рубля, який подвоюється щомісяця.

йшли баржі японцям, завантажені металобрухтом; і чудово розумів, що з цього металобрухту японці виплавлять кулі, які будуть вбивати його.

А він не спорожниться, бо це класика з "Однажди орел..." -- америк.генерал з сумом спостерігав, як з Нью-ЙоркаІ до дупи, що він це намагався втлумачити сенаторам, бізнесменам, політикам. Баржі йшли,його було вбито кулями з отого металобрухту...А стосовно зупинки так це друга класична ситуація: від Гегеля, але в художньому описі Товстого)) *Війна та мир* -- коли вже всі до останнього пекаря переформатувалися (тобто розраховані на хліб для великої битви, походу на мацкву), тобто вся махіна перебудована та заточена під війну, то хто ж зупиниться-то?Тобто рашики зараз будують воєнзаводи, створюють нові корпуси, співають про перемогу, перелаштовують системи управління в державі під війну (коли інші в світі удосконалюють авто, мийки і т!д.) --- і тут рашики скажуть стоп-машина; мирно торгуємо-живемо; і отримають совок перед розпадом ... навіть нафта не спасе...Тому, якщо вони остаточно вирішили перейти межу (а бюджет 70% на війну, чи скільки там, саме на це вказує), то фіг вони зупиняться...Ще питання навіть при наших танках під кремлем. Бо Напольйона в мацкві згадають.А партнери...Штати коли роздуплилися у 2 СВ при нападі на бритів, французів і т.д.?Тому Європа готується сама вирішувати свої проблеми:*Як відзначив міністр оборони ФРН, Росія значно збільшує виробництво зброї для підтримки свого вторгнення в Україну, а також загрожує країнам Балтії, Грузії та Молдові. «Ми можемо зіткнутися із небезпеками наприкінці цього десятиліття. Але на той час ми будемо до них готові», – твердить Пісторіус.Міністр також зазначив, що Європа має усвідомлення того, що можливо, доведеться компенсувати американську допомогу Україні, якщо у Вашингтоні не зможуть погодити нове фінансування.*Тільки маленьке уточнення - не готується, а збирається))) готуватися. Розуміє-знає, але мало робить.Точно так, як і в нас було...