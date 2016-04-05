Bobua написав:

5661245:detroytred"[quote="5661226:Дюрі-бачі"

Оті вперті, тупі, плюючі на комфорт, демцінності і т.д. раби-орки чи ні?

Да в них танки будуть під кремлем, а вони будуть, як ні в чому не бувало продовжувати...



Я вже писав і напишу ще раз: щоб орки зупинилися і прозріли потрібні не танки в Москві, а порожній ФНБ і курс рубля, який подвоюється щомісяця.

йшли баржі японцям, завантажені металобрухтом; і чудово розумів, що з цього металобрухту японці виплавлять кулі, які будуть вбивати його.

Військово-морська база Норфолк – головна військово-морська база Військово-морських сил США на східному узбережжі країни, 7 грудня в обхід ембарго прийняла танкер, який прямим рейсом з Новоросійська доставив на об'єкт 50 тис. тонн російських нафтопродуктів.

А він не спорожниться, бо це класика з "Однажди орел..." -- америк.генерал з сумом спостерігав, як з Нью-ЙоркаІ до дупи, що він це намагався втлумачити сенаторам, бізнесменам, політикам. Баржі йшли,його було вбито кулями з отого металобрухту...А стосовно зупинки так це друга класична ситуація: від Гегеля, але в художньому описі Товстого)) *Війна та мир* -- коли вже всі до останнього пекаря переформатувалися (тобто розраховані на хліб для великої битви, походу на мацкву), тобто вся махіна перебудована та заточена під війну, то хто ж зупиниться-то?Тобто рашики зараз будують воєнзаводи, створюють нові корпуси, співають про перемогу, перелаштовують системи управління в державі під війну (коли інші в світі удосконалюють авто, мийки і т!д.) --- і тут рашики скажуть стоп-машина; мирно торгуємо-живемо; і отримають совок перед розпадом ... навіть нафта не спасе...Тому, якщо вони остаточно вирішили перейти межу (а бюджет 70% на війну, чи скільки там, саме на це вказує), то фіг вони зупиняться...Ще питання навіть при наших танках під кремлем. Бо Напольйона в мацкві згадають.А партнери...Штати коли роздуплилися у 2 СВ при нападі на бритів, французів і т.д.?Тому Європа готується сама вирішувати свої проблеми:*Як відзначив міністр оборони ФРН, Росія значно збільшує виробництво зброї для підтримки свого вторгнення в Україну, а також загрожує країнам Балтії, Грузії та Молдові. «Ми можемо зіткнутися із небезпеками наприкінці цього десятиліття. Але на той час ми будемо до них готові», – твердить Пісторіус.Міністр також зазначив, що Європа має усвідомлення того, що можливо, доведеться компенсувати американську допомогу Україні, якщо у Вашингтоні не зможуть погодити нове фінансування.*Тільки маленьке уточнення - не готується, а збирається))) готуватися. Розуміє-знає, але мало робить.Точно так, як і в нас було...[quote="5661251:detroytred"[quote="5661237:lapay"[quote="5661232:fler"[quote="5661226:Дюрі-бачі"Я вже писав і напишу ще раз: щоб орки зупинилися і прозрілипорожній ФНБ і курс рубля, який подвоюється щомісяця.[/quote- політична воля в США - визнати рф країною-терористкою та розірвати дипстосунки з нею;- надати необхідну зброю, щоб хоча б знищити кримський міст..Вони навіть не дають нам бити по новоросійському терміналу і танкерам, щоб не зростала ціна на нафту. Це Рейган міг попрохати саудитів обвалити ціну до $7 за барель, і Совок швидко загнувся, а зараз, як казав Достоєвський:"Керосинщики правят миром".Тому ставка зроблена на санкційну максимальну ціну, але цей механізм шкутильгає на обидві ноги.Міст треба добити, тільки як і чим?Вони навіть приймають танкер з роснафтою в своїй амервійськбазі.Тобто не напружуються хоч обгортку зробити.Про це заявляють моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та BlackSeaNews.Це класика...[quote="5661283:Bobua написав:Аале чекайте....З того металобрухту, нафти тобто, американці зроблять кулі (чи що вони там роблять) і повбивають ними москвинів!То де зрада зрадніша?У москвинів, яких повбивають, чи у американців, які дають вбивалки?