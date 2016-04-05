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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 59125913591459155916>
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 14:50

  Bobua написав:

Аале чекайте....
З того металобрухту, нафти тобто, американці зроблять кулі (чи що вони там роблять) і повбивають ними москвинів!

То де зрада зрадніша?
У москвинів, яких повбивають :) , чи у американців, які дають вбивалки? :roll:

Трохи не так.
Нафту американці можуть купити в інших.
А от на гроші за продану американцям нафту москвини зроблять кулі для нас.

Вся стратегія -- щоб в москвинів було менше ресурсів, грошей (від продажу нафти). Менше можливостей воювати.
А не в тому, щоб у американців було більше грошей для допомоги нам (або для боротьби з москвинами). В американців й так грошей достатньо. Проблема допомоги нам не в їх бідності)))

Різниця колосальна.
Тим паче ще й між: зберегти життя своїх і знищити більше ворогів.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 17 гру, 2023 14:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 14:51

flyman ,

Вітальєн детальніше розкаже, якщо захоче про процедуру прилаштування до бюджетної сіськи


Що там розказувати. Щоб не взяли на «дно дніщенське» - посаду шкільного психолога, куди не можуть знайти людей зазвичай, то треба бути дурнішим паровоза. Взагалі то зараз ми це бачимо по спілкуванню персонажа.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 14:58

  Hotab написав:flyman ,

Вітальєн детальніше розкаже, якщо захоче про процедуру прилаштування до бюджетної сіськи


Що там розказувати. Щоб не взяли на «дно дніщенське» - посаду шкільного психолога, куди не можуть знайти людей зазвичай, то треба бути дурнішим паровоза. Взагалі то зараз ми це бачимо по спілкуванню персонажа.

хотаб свічку тримав на співбесіді
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 15:01

Безугла:
“Як ви ставитеся до того, щоб громадянам, які підлягають призову, але виїхали за кордон, дати термін на повернення, а у разі неповернення, позбавити громадянства / арештувати активи / інші обмеження? Цікава думка”, - йдеться у дописі.

Згодом Мар'яна Безугла доповнила таку ініціативу пропозицією віддати активи втікачів за кордон сім'ям загиблих воїнів.
https://varta1.com.ua/news/skandalna-na ... 74408.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 15:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пропоную ухилянтам зробити вхід на форум через щоденний звіт- що зробив сьогодні для ЗСУ? )
Хто за?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 15:03

  detroytred написав:Безугла:
“Як ви ставитеся до того, щоб громадянам, які підлягають призову, але виїхали за кордон, дати термін на повернення, а у разі неповернення, позбавити громадянства / арештувати активи / інші обмеження? Цікава думка”, - йдеться у дописі.

Згодом Мар'яна Безугла доповнила таку ініціативу пропозицією віддати активи втікачів за кордон сім'ям загиблих воїнів.
https://varta1.com.ua/news/skandalna-na ... 74408.html

позбавити громадянства, це був би номер, на референдумі 146% за
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 гру, 2023 15:03, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 15:03

Муха, тут бронь..

  flyman написав:
  Hotab написав:flyman ,

Вітальєн детальніше розкаже, якщо захоче про процедуру прилаштування до бюджетної сіськи


Що там розказувати. Щоб не взяли на «дно дніщенське» - посаду шкільного психолога, куди не можуть знайти людей зазвичай, то треба бути дурнішим паровоза. Взагалі то зараз ми це бачимо по спілкуванню персонажа.

хотаб свічку тримав на співбесіді

Не треба там нічого тримати. Повний воркюа.
Навіть тебе б без сітківки взяли.
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 15:04

  detroytred написав:Вони навіть приймають танкер з роснафтою в своїй амервійськбазі.
Тобто не напружуються хоч обгортку зробити.

*Військово-морська база Норфолк – головна військово-морська база Військово-морських сил США на східному узбережжі країни, 7 грудня в обхід ембарго прийняла танкер, який прямим рейсом з Новоросійська доставив на об'єкт 50 тис. тонн російських нафтопродуктів. Про це заявляють моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та BlackSeaNews.
https://glavcom.ua/world/world-economy/ ... 73147.html
Це класика...


Ясно, що це click bite

відвідував Норфолк(sea port) декілька разів у 1994/95 (морська база флоту знаходиться ліворуч
https://www.marinetraffic.com/en/ais/de ... ountry=USA

танкер йде на налівний термінал, а ні до причалів з коряблями
зараз в порту знаходиться один танкер і ще один на підході,
заходив в Норфолк на контейнеровозі (до речі, подивіться де зараз стоять контейнеровози)
для чого морському флоту сира нафта? це повна маячня
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 15:04

  unicdima написав:Пропоную ухилянтам зробити вхід на форум через щоденний звіт- що зробив сьогодні для ЗСУ? )
Хто за?

20+ постів на фінанс уа із готелю о.Занзібар для перемоги плюс ранкова чашка кави і прогулка пляжом
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 15:11

  Bobua написав:
5661245:detroytred"[quote="5661226:Дюрі-бачі"
Оті вперті, тупі, плюючі на комфорт, демцінності і т.д. раби-орки чи ні?
Да в них танки будуть під кремлем, а вони будуть, як ні в чому не бувало продовжувати...

Я вже писав і напишу ще раз: щоб орки зупинилися і прозріли потрібні не танки в Москві, а порожній ФНБ і курс рубля, який подвоюється щомісяця.

А він не спорожниться, бо це класика з "Однажди орел..." -- америк.генерал з сумом спостерігав, як з Нью-Йорка йшли баржі японцям, завантажені металобрухтом; і чудово розумів, що з цього металобрухту японці виплавлять кулі, які будуть вбивати його. І до дупи, що він це намагався втлумачити сенаторам, бізнесменам, політикам. Баржі йшли,його було вбито кулями з отого металобрухту...

А стосовно зупинки так це друга класична ситуація: від Гегеля, але в художньому описі Товстого)) *Війна та мир* -- коли вже всі до останнього пекаря переформатувалися (тобто розраховані на хліб для великої битви, походу на мацкву), тобто вся махіна перебудована та заточена під війну, то хто ж зупиниться-то?

Тобто рашики зараз будують воєнзаводи, створюють нові корпуси, співають про перемогу, перелаштовують системи управління в державі під війну (коли інші в світі удосконалюють авто, мийки і т!д.) --- і тут рашики скажуть стоп-машина; мирно торгуємо-живемо; і отримають совок перед розпадом ... навіть нафта не спасе...

Тому, якщо вони остаточно вирішили перейти межу (а бюджет 70% на війну, чи скільки там, саме на це вказує), то фіг вони зупиняться...
Ще питання навіть при наших танках під кремлем. Бо Напольйона в мацкві згадають.

А партнери...
Штати коли роздуплилися у 2 СВ при нападі на бритів, французів і т.д.?
Тому Європа готується сама вирішувати свої проблеми:
*Як відзначив міністр оборони ФРН, Росія значно збільшує виробництво зброї для підтримки свого вторгнення в Україну, а також загрожує країнам Балтії, Грузії та Молдові. «Ми можемо зіткнутися із небезпеками наприкінці цього десятиліття. Але на той час ми будемо до них готові», – твердить Пісторіус.

Міністр також зазначив, що Європа має усвідомлення того, що можливо, доведеться компенсувати американську допомогу Україні, якщо у Вашингтоні не зможуть погодити нове фінансування.*
https://www.radiosvoboda.org/a/news-pis ... 33242.html

Тільки маленьке уточнення - не готується, а збирається))) готуватися. Розуміє-знає, але мало робить.
Точно так, як і в нас було...



[quote="5661251:detroytred"[quote="5661237:lapay"[quote="5661232:fler"[quote="5661226:Дюрі-бачі"

Я вже писав і напишу ще раз: щоб орки зупинилися і прозріли потрібні не танки в Москві, а порожній ФНБ і курс рубля, який подвоюється щомісяця.[/quote

- політична воля в США - визнати рф країною-терористкою та розірвати дипстосунки з нею;
- надати необхідну зброю, щоб хоча б знищити кримський міст..
Вони навіть не дають нам бити по новоросійському терміналу і танкерам, щоб не зростала ціна на нафту. Це Рейган міг попрохати саудитів обвалити ціну до $7 за барель, і Совок швидко загнувся, а зараз, як казав Достоєвський:"Керосинщики правят миром".
Тому ставка зроблена на санкційну максимальну ціну, але цей механізм шкутильгає на обидві ноги.
Міст треба добити, тільки як і чим?
Вони навіть приймають танкер з роснафтою в своїй амервійськбазі.
Тобто не напружуються хоч обгортку зробити.

*Військово-морська база Норфолк – головна військово-морська база Військово-морських сил США на східному узбережжі країни, 7 грудня в обхід ембарго прийняла танкер, який прямим рейсом з Новоросійська доставив на об'єкт 50 тис. тонн російських нафтопродуктів. Про це заявляють моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та BlackSeaNews.
https://glavcom.ua/world/world-economy/ ... 73147.html
Це класика...

[quote="5661283:Bobua написав:Аале чекайте....
З того металобрухту, нафти тобто, американці зроблять кулі (чи що вони там роблять) і повбивають ними москвинів!

То де зрада зрадніша?
У москвинів, яких повбивають :) , чи у американців, які дають вбивалки? :roll:

Мляяааа , как можно читировать такие портянки? Майте повагу.
Vadim_
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