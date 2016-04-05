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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5913591459155916>
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 15:14

Prodigy
Дякую за роз'яснення! Тепер буду знати, що цей разючий приклад недоречний (виявляється це помилка).
Тому залишаються менш "вопіющі")) прямі покупки добрив, ядерпалива, платини. Хоч і несанкційні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 15:19

Президент Російської Федерації Володимир Путін наказав своїй армії захопити Авдіївку у Донецькій області до кінця року. У Кремлі хочуть "почати рік з перемог на фронті".

"Завдання - не просто взяти Авдіївку до 1 січня, а взяти її якомога швидше. Я так розумію, Володимир Володимирович хоче згадати цю перемогу у своєму новорічному зверненні. Якщо не вийде, то теж нічого, але краще, щоб вийшло. Такі накази, наскільки я знаю, передали з Москви", - пише Telegram-канал "Кремлівська табакерка".

При цьому не всі задоволені таким наказом з Москви, адже армія РФ несе великі втрати в боях із захисниками України – до 600 осіб на день.


після 30 грудня орки будуть бухати (або нюхати солі) і їх можна брати теплими (або замерзлими)

років 16 чув по фм розмову (коли одне судно зверталось до іншого і просили покликати такого-то або іншого), судно відповідало: такого немає , і цього теж немає
а в чому причина? так капітан(німець) всіх списав 7 руських моряків (коли у нього урвався терпець), бо ті як почали святкувати НР, потім Різдво, Старий НР...і десь до 16 січня на роботу ніхто з матросів/мотористів не виходив (тому Мастер списав всю чесну компанію)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 15:22

  Hotab написав:Взагалі то зараз ми це бачимо по спілкуванню персонажа.
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 15:25

  detroytred написав:Prodigy
Дякую за роз'яснення! Тепер буду знати, що цей разючий приклад недоречний (виявляється це помилка).
Тому залишаються менш "вопіющі")) прямі покупки добрив, ядерпалива, платини. Хоч і несанкційні.


ніхто не спорить, що суворого дотримання санкції не існує і це боляче визнавати (але якщо ми пригадаємо, то в 2015-2020 торгівля українських компаній з РФ також відбувалась (інколи без прокладок) на пряму (а ЕС і США малі санкції проти цих фірм/банків)

16 марта 2017 года президент Украины Пётр Порошенко одобрил санкции в отношении пяти украинских банков с участием российских капиталов, в том числе и АО «Сбербанк».

3 роки Сбер працював після початку війни 2014р, а ми тикаємо пальцем в США
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 15:32

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Взагалі то зараз ми це бачимо по спілкуванню персонажа.
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 15:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:позбавити громадянства, це був би номер, на референдумі 146% за

відразу на виборчих дільницях би здавали паспорти))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 15:36

  Letusrock написав:
  flyman написав:позбавити громадянства, це був би номер, на референдумі 146% за

відразу на виборчих дільницях би здавали паспорти))

Але коли було все добре мухи в Польщі не затримались.. :oops: До рідного села з опеньками і виноградом, який здешевлював продовольчий кошик, повертались . Нахалбуди гребли. Тепер не така країна, коли треба її захищати. :P
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 15:51

  prodigy написав:
  detroytred написав:Вони навіть приймають танкер з роснафтою в своїй амервійськбазі.
Тобто не напружуються хоч обгортку зробити.

*Військово-морська база Норфолк – головна військово-морська база Військово-морських сил США на східному узбережжі країни, 7 грудня в обхід ембарго прийняла танкер, який прямим рейсом з Новоросійська доставив на об'єкт 50 тис. тонн російських нафтопродуктів. Про це заявляють моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та BlackSeaNews.
https://glavcom.ua/world/world-economy/ ... 73147.html
Це класика...


A

танкер йде на налИвний термінал, а нЕ до причалів з коряблями
зараз в порту знаходиться один танкер і ще один на підході,
заходив в Норфолк на контейнеровозі (до речі, подивіться де зараз стоять контейнеровози)
для чого морському флоту сира нафта? це повна маячня

Там ведь написано - нафтопродукти , может ли танкер перевозить дизель, керосин или СМТ? - может.
И даже моряку должно быть зрозуміло що большой танкер напрямую не будет перекачивать топливо в танки авианосца а спочатку на наливний порта.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 15:57

  mephala написав:
  Hotab написав:prodigy ,

тобто 100к зайвих для країни "працівників" (а зарплати там з преміями від 2к+ доларів)


Не фантазуйте. Там у більшості ледве 20 к грн є зарплата.
О,да ще 13-та така сама.
Величезні проблеми пов’язані з низовим менеджментом, - говорить Юрій Ніколов. - Наприклад, співробітники Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури, які опрацьовують проєкти з мільярдними кошторисами, мають оклади по 15 тисяч гривень. Спитайте себе, якої кваліфікації, розуму та здібностей спеціаліста можна знайти на зарплату 15 тисяч гривень? Їм, звичайно, додають преміями до 25-30 тисяч. Але все одно це гроші, на які не знайдеш провідних фахівців. Якщо чиновник заробляє менше, ніж офіціант в кафе, то це означає, що в уряді працюватимуть люди, яких не взяли в офіціанти".


https://apostrophe.ua/ua/article/politi ... /53913?amp


я вам більше скажу.
недавно (у травні 2023) обласна держадміністрація шукала спеціаліста з інформаційної безпеки з зарплатнею аж 10К. при тому що в цей же час ДТЕК також шукав такого самого спеціаліста і не могли знайти за 35К. Шукали десь місяців з чотири.
то я прикидую кого обласна адміністрація взяла на роботу та що він в стані захистити.

Не знайдуть і за 100 тис , так як не беруть на роботу без військового квитка. Без військового квитка знайшли б і за 10 тис нормального
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 16:01

  Hotab написав:flyman ,

там ще і броня як бонус,


Так ти вже добавив вакансію в «улюблені», бонусний ти. Бо твоя улюблена безугла може забовтати і завезти в ТЦК суперклей для сітківок…
нема броні. Бронь не працює. Бо для броні треба військовий квиток . Щоб отриматити військовий квиток треба піти воювати. І от після війни можна вже розраховувати на бронь, маючи військовий квиток.
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