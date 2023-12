Додано: Нед 17 гру, 2023 16:20

Військово-морська база Сан-Дієго (англ. Naval Base San Diego) — військово-морська база військово-морських сил США, що розташована в Сан-Дієго, штат Каліфорнія, також відома як Військово-морська станція 32-ї вулиці, є другою за величиною базою надводних кораблів ВМС США. Військово-морська база Сан-Дієго є основним портом приписки Тихоокеанського флоту, на ній базується понад 50 кораблів і понад 150 команд-орендарів. Загальна чисельність бази становить понад 24 000 військовослужбовців і понад 10 000 цивільних.

fleet replenishment oiler and the lead ship of her class

намагаєшся включити розумного?дизель або керосин возять маленькі танкери дедвейтом 3-10к тонн (бункеровочне судно) на коротку відстань, але бувають винятки50к тон -це сира нафтадо речі, мій приятель працював на танкері бункеровщику (бункеровав авіаносці у відкритому океані біля берегів Каліфорнії), ці судна належать до групиось його бункеровщик-(T-AO-187) is a United States Navy. Her mission is to resupply U.S. Navy and allied ships at sea with fuel oil, jet fuel, lubricating oil, potable water, and dry and refrigerated goods, including food and mail.