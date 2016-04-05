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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5913591459155916
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 16:08

  Hotab написав:flyman ,

там ще і броня як бонус,


Так ти вже добавив вакансію в «улюблені», бонусний ти. Бо твоя улюблена безугла може забовтати і завезти в ТЦК суперклей для сітківок…
нема броні. Бронь не працює. Бо для броні треба військовий квиток . Щоб отриматити військовий квиток треба піти воювати. І от після війни можна вже розраховувати на бронь, маючи військовий квиток.
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 16:08

yama ,
Бо для броні треба військовий квиток .

Ви до 30+ років бігали зайцем від військкомату? Ви навіть не на обліку?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 16:13

  vitaliiangel написав:Зображення
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Будь ласка, дайте лінк на першоджерело цик таблиць
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 16:16

  yama написав:
  Hotab написав:flyman ,

там ще і броня як бонус,


Так ти вже добавив вакансію в «улюблені», бонусний ти. Бо твоя улюблена безугла може забовтати і завезти в ТЦК суперклей для сітківок…
нема броні. Бронь не працює. Бо для броні треба військовий квиток . Щоб отриматити військовий квиток треба піти воювати. І от після війни можна вже розраховувати на бронь, маючи військовий квиток.

Цікаво-цікаво ... я не служив, не воював, військовий квиток маю ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 16:20

Vadim_
намагаєшся включити розумного?
дизель або керосин возять маленькі танкери дедвейтом 3-10к тонн (бункеровочне судно) на коротку відстань, але бувають винятки

50к тон -це сира нафта

до речі, мій приятель працював на танкері бункеровщику (бункеровав авіаносці у відкритому океані біля берегів Каліфорнії), ці судна належать до групи Корабли забезпечення і підтримки
Військово-морська база Сан-Дієго (англ. Naval Base San Diego) — військово-морська база військово-морських сил США, що розташована в Сан-Дієго, штат Каліфорнія, також відома як Військово-морська станція 32-ї вулиці, є другою за величиною базою надводних кораблів ВМС США. Військово-морська база Сан-Дієго є основним портом приписки Тихоокеанського флоту, на ній базується понад 50 кораблів і понад 150 команд-орендарів. Загальна чисельність бази становить понад 24 000 військовослужбовців і понад 10 000 цивільних.


ось його бункеровщик- USNS Henry J. Kaiser (T-AO-187) is a United States Navy fleet replenishment oiler and the lead ship of her class. Her mission is to resupply U.S. Navy and allied ships at sea with fuel oil, jet fuel, lubricating oil, potable water, and dry and refrigerated goods, including food and mail.
https://en.wikipedia.org/wiki/USNS_Henry_J._Kaiser
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 16:24

  Hotab написав:yama ,
Бо для броні треба військовий квиток .

Ви до 30+ років бігали зайцем від військкомату? Ви навіть не на обліку?

Мій військомат розформували . В старому я був на обліку в 2007чи 2009 . Квиток не дали бо не було бланків . Та це не має значення адже Старі військові квитки до створення ТЦК не дійсні.
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 16:30

  yama написав:
  Hotab написав:yama ,
Бо для броні треба військовий квиток .

Ви до 30+ років бігали зайцем від військкомату? Ви навіть не на обліку?

Мій військомат розформували . В старому я був на обліку в 2007чи 2009 . Старі військові квитки до створення ТЦК не дійсні.

Hotab, це в копилку відмазок :) "дєло потерялось", "сітківка", "військомат розформували" :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:Квиток не дали бо не було бланків

в багатьох знаю така проблема
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 16:34

  Visky написав:Будь ласка, дайте лінк на першоджерело цик таблиць

https://t.me/mortisaeterna/5967
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 16:35

  yama написав:
  Hotab написав:flyman ,

там ще і броня як бонус,


Так ти вже добавив вакансію в «улюблені», бонусний ти. Бо твоя улюблена безугла може забовтати і завезти в ТЦК суперклей для сітківок…
нема броні. Бронь не працює. Бо для броні треба військовий квиток . Щоб отриматити військовий квиток треба піти воювати. І от після війни можна вже розраховувати на бронь, маючи військовий квиток.


якщо людина тримає документи в порядку то і без війни у неї є або військовий квиток або тимчасове посвідчення з припискою до належного війскомата.
а якщо довбень весь час забивав на оформлення документів то хто йому винен?
молодняк ще міг після 2014 року бігати від приписки а ті хто 30+ тільки забивальщики без документів.
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